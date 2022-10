Gf Vip chi è uscito ieri sera 27 ottobre eliminato e nomination

George, Giaele, Amaurys e Pamela Prati sono stati i concorrenti in nomination: chi è stato eliminato nella puntata del GF Vip di giovedì 27 ottobre

Nella puntata di ieri sera giovedì 27 ottobre del Grande Fratello Vip chi è uscito tra Amaurys e Giaele non ha sorpreso il pubblico. Il primo vip a salvarsi è George Ciupilan, mentre il secondo nome annunciato da Alfonso Signorini è stato quello di Pamela Prati che resta così nella Casa del Grande Fratello Vip nonostante i pronostici che la vedevano ad un passo dall’eliminazione. Al ballottaggio finale sono andati così Amaurys e Giaele che prima di ricevere il verdetto hanno lasciato un messaggio al concorrente al quale erano più legati. Amaurys ha detto a George di ricordarsi di tutto ciò che ha detto, mentre Giaele ha deciso di parlare con Antonino dicendo che le è dispiaciuto per gli ultimi giorni per le tante incomprensioni avute. L’eliminato del Grande Fratello Vip nella puntata di giovedì 27 ottobre è Amaurys Perez. L’ex pallanuotista ha così ottenuto ciò che voleva infatti dopo la nomination sperava in un’eliminazione per riabbracciare la sua famiglia. Il 19% del pubblico aveva votato per salvare l’atleta, mentre il più apprezzato è risultato George con il 38% delle preferenze, a seguire praticamente un pari merito tra Giaele De Donà 22% e Pamela Prati 21%. Eliminata ieri sera anche Elenoire Ferruzzi al televoto flash con il 90%, provvedimento disciplinare per aver detto di Nikita Pelizon che porta sfortuna in cui vi abbiamo parlato in questo articolo. A fine serata Amaurys ha aperto il biglietto di ritorno e la sua eliminazione è stata confermata.

Grande Fratello Vip cosa è successo ieri sera 27 ottobre

Arriva così il momento di Antonino Spinalbese che dopo l’incontro con Ginevra Lamborghini, avvenuto nella puntata precedente, ha mostrato tutta la confusione che lo ha travolto negli ultimi giorni. Non c’è però solo la sorella di Elettra: Giaele si è difesa dicendo di non essere l’unica a provocare e anche Antonella Fiordelisi, nonostante la relazione con Edoardo Donnamaria, ha mostrato interesse nei suoi confronti ammettendo che appena entrata in Casa era stata attratta da Antonino. Il parrucchiere ha così detto in diretta che anche lui cerca Giaele ma poi ha parlato di Ginevra Lamborghini senza rispondere alla domanda di Alfonso Signorini sul perché ritiene con l’ex concorrente una cosa seria. Nel triangolo Giaele, Antonino, Ginevra si inserisce poi Antonella Fiordelisi con un confessionale in cui ha lasciato intendere che le piace Spinalbese ma non ha confermato ieri sera nella puntata del 27 ottobre il suo interesse per lui. Ovviamente Edoardo Donnamaria non è rimasto contento del gioco della sua ragazza e non si fida molto di lei. Nel blocco successivo è stato il turno della sorpresa a Pamela Prati. La prima donna del Bagaglino ha raccontato di avere sei sorelle e due fratelli, di cui una è venuta a mancare anni fa. Quando era solo una bambina, sono stati separati e messi in collegi diversi perché il Tribunale pensava che la mamma non potesse occuparsi da sola dei figli, dato che il marito era andato via. Pamela Prati ha raccontato della dura esperienza nel collegio e di avere ricordo nitido della mamma. Mentre era nell’istituto, la donna ogni volta che poteva le portava da mangiare e le dava una carezza. Sebastiana e Giuseppe, sorella e fratello di Pamela Prati, sono entrati nella Casa per fare una sorpresa alla showgirl.

Ieri sera nella puntata del 27 ottobre la seconda sorpresa è stata per Patrizia Rossetti. Per lei nella Casa è entrata Emanuela Folliero grande amica della conduttrice. Entrambe si sono trovate perché sanno più dare e poco ricevere, sono diventate amiche e ci sono sempre state l’una per l’altra. La Folliero ha rincuorato la Rossetti, deve essere se stessa e vivere questo momento bello con serenità. Dopo il momento ballo, Elenoire è arrivata in studio ammettendo forse di non essere adatta ad un reality come il Grande Fratello Vip. Tornati nella Casa, Alfonso Signorini ha fatto vedere a Nikita i post sui social della mamma che non ha apprezzato le parole della figlia. La modella ha spiegato che è tipico della madre parlare tramite social e di non cercare mai il confronto, spera che la donna possa scrivere una lettera che poi leggeranno insieme una volta che uscirà dalla Casa.

Grande Fratello Vip chi è in nomination

Come ogni puntata è poi arrivato il momento delle nomination. Patrizia, Attilio, Wilma e Luca sono i preferiti della Casa, Sonia dà l’immunità di Edoardo Donnamaria mentre Orietta Berti ha deciso di dare il suo voto a Giaele De Donà evitandole così la nomination. La scelta di Sonia ha però creato dissapori tra Edoardo e Antonella Fiordelisi che si sente attaccata e al centro delle critiche nelle dinamiche della coppia. Dopo la scelta delle due opinioniste è stato il turno delle nomination. Alberto decide di nominare nuovamente Pamela Prati come nell’ultima volta perché la vede troppo per i fatti suoi e non coinvolta nel gruppo. La showgirl del Bagaglino ha invece deciso di nominare Nikita Pelizon perché offesa dalle sue parole nella puntata precedente. L’ex concorrente di Pechino Express aveva detto che Pamela Prati era una diva degli altri tempi. Antonella Fiordelisi conferma la nomination a George perché non hanno mai realmente legato, mentre Antonino fa il nome di Nikita perché viene sempre messo in mezzo da lei e tende a metterlo in difficoltà. La nomination dell’influencer invece è per Pamela Prati perché non ha voluto parlare con lei, mentre George nomina Antonella perché gioca con i sentimenti di Edoardo. Charlie ha scelto Antonino perché non si è comportato da galantuomo nei confronti di Nikita, mentre Daniele Dal Moro nomina Pamela Prati perché poco partecipe alla vita di gruppo così come Carolina Marconi che ha accusato la showgirl di non avere educazione. E’ stato poi il turno del confessionale: Wilma ha nominato Antonella perché troppo irascibile, Luca ha scelto Pamela Prati per il poco legame con lei, Patrizia invece fa il nome di Daniele per la poca confidenza che hanno. Le ultime nomination sono di Attilio che sceglie Antonella per solidarietà a Edoardo, Giaele che opta per Pamela Prati e Edoardo che prima attacca Antonino ma poi decide per Charlie per le frasi dette a Antonella sul confronto con l’ex di Belen. I nominati del Grande Fratello Vip della puntata del 27 ottobre sono: Pamela, Antonella e Nikita. Il più votato sarà immune e deciderà il destino degli altri.