Ballando con le stelle Ema Garko Zanicchi a rischio: la soluzione c’é

Le ultime news da Ballando con le stelle sull’infortunio di Gabriel Garko e Ema Stokholma, problemi per Iva Zanicchi. A rischio per stasera 29 ottobre.

Non è una puntata come tutte le altre quella del 29 ottobre di Ballando con le Stelle. Vi sono infatti numerosi dubbi in merito ai ballerini che scenderanno in pista. Resta da capire se ci sarà spazio per Gabriel Garko ed Ema Stokholma. I loro infortuni preoccupano non poco Milly Carlucci, così come il pubblico. Dubbi vi sono anche per Iva Zanicchi che, nonostante i suoi 82 anni, sta riuscendo a gestire i ritmi forsennati della trasmissione. A bloccarla, però, sarebbero questioni private.

Guardiamo nello specifico cos’è accaduto, partendo da Gabriel Garko. L’attore ha subito un infortunio durante gli allenamenti per la puntata di Ballando con le Stelle del 29 ottobre. Ha però fatto sapere di star lavorando al meglio delle proprie capacità per essere in pista regolarmente.

Il suo manager Nando Moscariello ha diffuso un filmato online, provando a rassicurare i tantissimi fan circa le sue condizioni. Grandi sorrisi per Gabriel Garko, nonostante il vistoso tutore al braccio. La soluzione è stata trovata da Giada Lini, che ha modificato la coreografia preparata per lo show. Tutto ciò dovrebbe consentirgli di ballare, senza per questo compromettere le condizioni del braccio. Ha promesso che farà di tutto, prendendo antidolorifici e sopportando le fitte a denti stretti.

Molto simile il discorso per Ema Stokholma, che si teme possa dare forfait. La celebre speaker radiofonica si è procurata una frattura composta a una costola. Soffriva enormemente ed è stata quindi sottoposta a degli esami approfonditi, che hanno dato il triste esito. Attraverso i social non sono giunti aggiornamenti. Ema ha mostrato la radiografia ma null’altro, purtroppo. Sembra tutto nelle mani di Angelo Madonia, che di certo sta lavorando per rendere la coreografia più adeguata alle nuove condizioni della sua compagna di ballo. A differenza di Garko, però, a lei si richiederà maggior attenzione, trattandosi di una frattura al costato.

Preoccupa maggiormente Iva Zanicchi. La cantante è quella con le maggiori possibilità d’assentarsi dal programma. Non è stato fornito alcun dettaglio ufficiale dalla produzione, così come dalla stessa artista. Il sito Davide Maggio ha anticipato come sia alle prese con delicate questioni di famiglia.

Negli ultimi giorni si era parlato addirittura di una puntata a rischio per Ballando con le Stelle, che di certo vanta un gran numero di concorrenti, oltre ai tre già citati. Ad ogni modo non pare esserci alcun reale allarme. Milly Carlucci condurrà regolarmente il suo show sabato 29 ottobre. Dei tre in dubbio soltanto Iva Zanicchi pare destare una vera preoccupazione. Gli altri due giovani, 50 anni per Garko e 38 per la Stokholma, stringeranno i denti molto probabilmente. Da capire se i giudici si mostreranno clementi nei loro voti, tenendo conto del grande sforzo fatto per ballare comunque, anche se con una coreografia monca.