La Signorina Coriandoli chi è da uomo FOTO

La Signorina Coriandoli è un personaggio cult degli anni Novanta. Chi è l’attore che interperta l’antesignana di Drusilla Foer.

Chi è cresciuto negli anni ’90 non può non conoscere la Signorina Coriandoli. Che si apprezzi o meno il personaggio, è indubbio che abbia rappresentato un piccolo pezzo della televisione italiana. Ancora oggi amatissimo, questo personaggio è una creazione dell’attore e comico Maurizio Ferrini.

Nato il 12 aprile 1953 a Cesena, è un volto amatissimo del cabaret nostrano. In scena da circa 40 anni, deve tantissimo a Renzo Arbore, che gli ha di fatto aperto le porte della televisione nel 1985 con Quelli della notte.

La sua è una comicità a dir poco eccentrica, che gli vale un posto fisso nella trasmissione. Al tempo, così come è stato per anni, fare sketch voleva dire interpretare un personaggio. Basti pensare a cos’è accaduto con Zelig in seguito, che ha fatto propria questa lezione in maniera eccellente.

La Signorina Coriandoli non ha subito fatto capolino sul palco. In origine vi era un rappresentante di pedalò della ditta Cesenautica. Il pubblico lo adorava e tutti conoscevano il suo tormentone: non capisco, ma mi adeguo.

Tutto cambia a Domenica In. Era la stagione 1989-1990 e si presenta alla sua grande occasione en travesti. Dà così vita alla Signorina Emma Coriandoli, che incarna alla perfezione l’immagine della casalinga media italiana. Un forte accento romagnolo, grande presenza scenica e assoluto grip sul pubblico, che non smette di ridere.

Un personaggio, si può dire, che ha spianato la strada a Drusilla Foer, amatissima da anni e oggi nota in tutta Italia grazie al trionfante successo del Festival di Sanremo. La signorina Coriandoli rappresenta il cavallo di battaglia di Maurizio Ferrini, che non se ne separerà più. In versione femminile vede la sua carriera decollare, prendendo parte a diversi spot. Riceve poi la chiamata da Antonio Ricci per condurre Striscia la Notizia, dove resta dal 1992 al 1994, in coppia con Sergio Vastano e Alba Parietti.

Una carriera colma di successi, recitando in svariati film, come Il commissario Lo Gatto di Dino Risi, Animali metropolitani di Steno, Compagni di scuola di Carlo Verdone, e ancora Sognando la California di Carlo Vanzina.

In televisione è anche apparso in un episodio di Don Matteo 8. Il teatro ha preso il posto della televisione come attività principale negli anni Duemila. È apparso nel 2005 come concorrente de L’Isola dei famosi, per poi trovare il proprio spazio a Che tempo che fa, dov’è ospite fisso dal 2016.

Passando dal personaggio all’attore, dalla Signorina Coriandoli a Maurizio Ferrini, sappiamo della sua vita privata che ha avuto una relazione molto importante con Carla Urban, terminata nel 1994 dopo nove anni d’amore. I loro litigi erano divenuti ingestibili.

Dal 2017 è legato a Sara Guglielmi, che l’uomo ha più volte definito un angelo. È stata infatti in grado di risollevarlo in una fase molto buia della sua vita. A Storie Italiane l’attore ha raccontato come fosse profondamente depresso e in lei ha trovato una vera e propria affinità spirituale.

La ricchezza e lo sfarzo ottenuti sono stati mal gestiti dall’attore, che ha svelato come fosse divenuto molto influente e facoltoso. Auto di lusso case e bella vita, fino però a ridursi quasi a chiedere l’elemosina. Invitato a una festa, Maurizio Ferrini ha svelato di aver chiesto un aiuto a un caro amico, lo scienziato Paolo Zamboni, così da poter fare almeno la spesa. L’uomo gli ha dato 300 euro per riuscire a sollevarlo nell’immediato. Oggi la vita dell’attore è cambiata e, grazie anche all’amore per la sua Sara, è tornato a respirare, lavorare e sorridere.