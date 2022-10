Chi è Carlotta Mantovan e cosa fa oggi

Chi è Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi: la sua carriera in televisione e la vita privata

Si chiama Carlotta Mantovan la moglie di Fabrizio Frizzi, storico conduttore venuto a mancare il 6 marzo 2018. Nata a Venezia il 26 maggio 1982, Carlotta ha 40 anni ed è diventata famosa grazie alla partecipazione a Miss Italia nel 2001. Dopo il diploma ottenuto al liceo Classico a Mestre, Carlotta ha partecipato al celebre concorso di bellezza, piazzandosi al secondo posto di quell’edizione. Proprio in quell’occasione ha conosciuto Fabrizio Frizzi, conduttore della kermesse, che sarebbe diventato poi suo marito. Dopo la sua avventura a Miss Italia, Carlotta si è avvicinata al mondo del giornalismo, studiando Scienze della Comunicazione a Trieste e iniziano a lavorare con Il Gazzettino.

Dal 2004 al 2018 la Mantovan lavora come giornalista a Sky TG24, mentre dopo l’addio a Sky passa in Rai, conducendo con Pier Luigi Spada e Michele Mirabella il programma Tutta salute su Rai 3 e poi con Antonella Clerici Portobello su Rai 1. Al fianco della carriera giornalistica, la moglie di Fabrizio Frizzi ha continuato la sua attività di modella, partecipando anche alle selezioni per le Veline su Striscia la notizia e tornando come special guest a Miss Italia.

Per ciò che riguarda la vita privata, Carlotta Mantovan, come abbiamo detto, ha conosciuto nel 2001 Fabrizio Frizzi e tra i due è nata una relazione, che ha portato prima alla nascita della loro prima figlia, Stella, il 3 maggio 2013 e poi al matrimonio il 4 ottobre 2014. L’amatissimo conduttore però è venuto a mancare tragicamente il 26 marzo 2018: la causa della morte di Fabrizio Frizzi è stata un’emorragia cerebrale.

Carlotta Mantovan oggi

Dopo essere diventata vedova, Carlotta Mantovan si è progressivamente allontanata dalla televisione, lasciando i programmi Portobello e Tutta salute, che ha condotto per un periodo dopo la morte del marito, e trasferendosi in Francia, dove è andata a vivere insieme alla figlia Stella. Un’uscita di scena che si è accompagnata a un riserbo molto serrato, con la moglie di Fabrizio Frizzi che si va vedere molto poco sui social e diffonde poche notizie della sua vita.

Il ritorno in scena, molto atteso, di Carlotta Mantovan si è verificato col ritorno della nuova edizione di Ballando con le stelle. La giornalista è stata ballerina per una notte nella prima puntata del programma di Milly Carlucci, una grande occasione per rivederla e per scoprire anche alcuni dettagli della sua vita. Nella clip di presentazione che è stata trasmessa, infatti, Carlotta ha raccontato che sua figlia Stella, che ora ha 9 anni, ha un incredibile talento per il canto. Chissà che in futuro non vedremo anche lei in televisione, come i suoi bravissimi e amatissimi genitori.