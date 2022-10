Mina settembre 2 anticipazioni finale ultima puntata Domenico e lutto

L’ultima puntata di Mina Settembre 2 va in onda domenica 6 novembre. Le anticipazioni svelano una verità dolorosa per Serena Rossi.

Stando alle anticipazioni a preparare il terreno per il gran finale dell’ultima puntata di Mina Settembre 2 gli episodi 9 e 10 in onda domenica 30 ottobrez Abbiamo visto la protagonista, interpretata da Serena Rossi, tornare nuovamente a Procida. È sulle tracce di Gianluca, che sembra essersi innamorato della giovane figlia di Juliette. Ha bisogno d’aiuto ed è proprio lui a chiamare l’assistente sociale. È spaventato, a dir poco, dal ritorno in scena dell’ex marito della proprietaria del bed & breakfast. Il sereno equilibrio di madre e figlia sta per essere minato. L’uomo è stato un tossicodipendente e la sua presenza ha riportato a galla numerosi conflitti. Mina si ritrova così a effettuare indagini approfondite sulla storia di questa famiglia, scoprendo a sorpresa un gran segreto che riguarda proprio Gianluca.

I casi che l’assistente sociale si ritrova a fronteggiare sono svariati, come quello di Viola, ragazzina intenzionata a conoscere sua madre. Il suo è un passato molto complesso e questa storia cambia profondamente Mina. È pronta a tutto per cambiare le cose e non si tira indietro dinanzi a nulla. La ricerca della madre biologica, però, la mette in seri guai. Se si ha voglia di spoiler del finale di Mina Settembre 2 e per le questioni amorose che restano al centro della fiction ispirata ai libri di Maurizio De Giovanni. Capiremo se Irene farà la scelta giusta, prova chiaramente qualcosa per Luigi Abbamondi ma non si sente a suo agio e tenta in ogni modo di combattere questo sentimento. Titti e Giordano vivono invece una crisi, dato che lui ha scoperto come Max sia al corrente di ogni cosa. Mina invece, sul fronte privato, si ritrova dinanzi a una verità assurda. In maniera impensabile, grazie al telegiornale, vede Olga e Rosa fianco a fianco, inquadrate sullo sfondo di un’inquadratura. Questa cosa dovrebbe essere impossibile e le due devono darle una spiegazione.

Mina Settembre 2 anticipazioni: torna con Domenico?

Agli spettatori di Mina Settembre 2 era sembrata un po’ forzata la scelta narrativa di far arrivare in scena l’istrionica zia Rosa, facendo fuori dal quadro mamma Olga. La scusa era un viaggio in giro per il mondo da tempo sognato e mai realizzato. L’ultima puntata di Mina Settembre 2, in onda domenica 6 novembre, dà giustizia al personaggio di Marina Confalone, che non è scomparso per far spazio a Marisa Laurito. C’è una storia da raccontare ed è maledettamente dolorosa per la protagonista. Stando alle anticipazioni del finale, all’assistente sociale interpretata da Serena Rossi sono state raccontate molte bugie. È una donna adulta, che tutti i giorni si ritrova a fare i conti con storie drammatiche, eppure sua madre e sua zia non l’hanno ritenuta in grado di poter gestire un dolore così grande.

È tempo di un faccia a faccia, con Mina pronta a smascherare una volta per tutte le bugie di Olga e Rosa. La prima non è in viaggio, avendola vista in TV seduta a un bar del centro storico con la sorella. La donna potrebbe scoprire che le bugie riguardanti la crociera servissero a coprire la malattia della madre. Avrebbe potuto dover lasciare Napoli per ricevere delle cure, scegliendo di non far vivere questo calvario a sua figlia. A confermare in parte questo scenario vi è una scena della quarta puntata, con Rosa che scoppia a piangere dopo aver parlato al telefono con sua sorella. Mina con le anticipazioni dell’ultima puntata potrebbe dover di colpo accettare uno scenario atroce: la perdita annunciata di Olga nella sua vita. Sul fronte sentimentale, invece, è tempo della scelta di Domenico. Mina è pronta a riconquistarlo. Per la prima volta, però, si ritroverà a non poter avere il controllo della situazione. La decisione spetta all’uomo, che ha dato inizio a una relazione con la psicologa Giulia. Domenico proverà ad allontanarsi dalla tentazione che Mina rappresenta per lui. Non può negare l’esistenza di forti sentimenti per lei. Scappare non è però una soluzione e dovrà ascoltare il suo cuore. Occhio agli spoiler sull’ultima puntata di Mina Settembre 2: potrebbe davvero concludersi con una profonda crisi per la giovane. Il personaggio di Serena Rossi rischia di trovarsi senza amore e senza madre.