Sopravvissuti anticipazioni ultima puntata finale: Luca non tornerà

La verità viene a galla nell’ultima puntata di Sopravvissuti, fiction Rai con Lino Guanciale. Cos’è successo davvero sull’Arianna.

Stando alle anticipazioni dell’ultima puntata di Sopravvisuti che rivelerà chi è il colpevole del naufragio, sono stati gli episodi 9 e 10, con molti indizi, ad avvicinare gli spettatori al quadro completo del disastro dell’Arianna, che ha visto tornare in Italia alcuni superstiti legati da un segreto indicibile. Il gran finale in onda domani martedì 1 novembre è un’escalation su chi si è sporcato le mani di sangue e ora prova a nascondersi dietro un copione ben studiato. Soprattutto è tutto sulle spalle di Luca, la sua vita e quella degli altri compagni di naufragio. Qualcosa è già stato svelato, ma gli spoiler su come finisce Sopravvissuti sono arrivati solo in parte a chi segue da casa la fiction sul disastro dell’Arianna. Le indagini proseguono e Anita non intende fermarsi dinanzi a nulla. Sylvie è sconvolta dalla rivelazione di Luca (Lino Guanciale), che ha svelato come Armando sia stato ucciso per pietà da Léa, dopo aver contratto una malattia. La donna non riesce a crederci ma Anita a che non è una bugia. Gettare la colpa sulla donna morta è troppo comodo. Un flashback ci ha infatti svelato come siano stati Lorenzo e Gabriele a prendere la decisione letale.

Un altro dettaglio importante che è necessario decifrare per meglio comprendere le anticipazioni dell’ultima puntata di Sopravvisuti è su Sylvie che è pronta a ripartire con il marito, ponendo al centro l’assoluta onestà. Entrambi devono fare però i conti con un altro problema. Tutti i sopravvissuti ricevono minacce, mentre un nuovo ricordo svela come Lorenzo e Gabriele abbiano tentato di dare un nuovo ordine a bordo. La tensione è alle stelle e i superstiti sono gli uni contro gli altri. Tutti provano a cercare un proprio equilibrio in questo caos. Luca inventa una scusa e porta la sua famiglia al sicuro in montagna. Spoiler sul finale alla mano, non va dimenticato che Tano, intanto, torna in sé e prova a essere presente per l’altro figlio, iniziando a superare la morte di Simone. Sappiamo che Anita non sta minacciando i sopravvissuti, come credeva Luca, ed è anzi sulle sue tracce.

Sopravvissuti anticipazioni ultima puntata: Luca muore?

Domani martedì 1 novembre arriva il gran finale di Sopravvissuti. L’ultima puntata della fiction Rai è, come le altre, suddivisa in due episodi. La prima ha come titolo Fantasmi. Stando alle anticipazioni i superstiti dell’Arianna sono a un passo dallo scoprire l’identità di chi li vuole morti. Tutti provano a restare nascosti, terrorizzati all’idea di un faccia a faccia letale. Sylvie e le figlie trovano riparo in casa dei genitori di lei, nonostante Camilla e Maia restino del tutto all’oscuro rispetto a cosa sta loro accadendo. Nino, invece, prova a rispondere alle minacce con un’azione offensiva. Commetterà però un grave errore. Luca muore? Il personaggio interpretato da Lino Guanciale non tornerà mai più lo stesso di prima dopo la scoperta che gli cambierà la vita per la seconda volta.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Sopravvisuti ci portano direttamente su un finale mozzafiato. Il secondo e ultimo episodio ha come titolo Espiazione. I protagonisti e il loro nemico misterioso sono faccia a faccia. Scopriamo finalmente cosa li ha tormentati per tutto questo tempo. Tutti i superstiti devono confrontarsi con le proprie responsabilità personali. Nessuno è davvero innocente. Il dubbio conclusivo è se riusciranno a mantenere ancora il segreto con la polizia o finiranno in carcere per le morti che hanno sconvolto tutti. In questo periodo sono inoltre riusciti in parte a ritrovare un certo equilibrio in famiglia. I misteri ancora da svelare potrebbero minare tutto questo e costringerli a ritrovarsi del tutto soli, spalle al muro.