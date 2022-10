Vittoria Castagnotto chi è la stella di Instagram “gambe da urlo”

Vittoria Castagnotto chi è la giornalista sportiva star di Instagram: curriculum importante e “gambe da urlo”

Uno dei volti più amati dell’informazione sportiva è sicuramente quello di Vittoria Castagnotto. Nata a Moncalieri, in provincia di Torino, nel 1995, la conduttrice ha 27 anni ed è oggi il volto di 7 Gold, protagonista delle trasmissioni sportive sulla rete. La sua passione per il calcio ha origini lontane, si riconduce al nonno, grande tifoso del Torino, che ha fatto appassionare anche la nipote. Così Vittoria, dopo il diploma al liceo scientifico, si è iscritta al corso di laurea in Economia aziendale e intanto è entrata nel mondo del giornalismo, diventando, come detto, la protagonista dell’informazione sportiva su 7 Gold. Qui la Castagnotto conduce i programmi e segue il calcio live, intervistando anche i grandi protagonisti del rettangolo verde. Oltre all’attività televisiva, Vittoria Castagnotto si è affermata come influencer di successo, guadagnando un ampio seguito su Instagram, dove posta foto inerenti soprattutto alla sua attività lavorativa e si esprime anche su temi più importanti, creando sempre un intenso e proficuo dibattito.

Il mix di bellezza e intelligenza di Vittoria ha sicuramente conquistato i tanti followers che la seguono e la sostengono. Oltre al suo lavoro nell’ambito sportivo, la conduttrice collabora anche con altre realtà, come ad esempio Italian series of poker e 6 in auto, affermandosi così anche come promoter. Un’intensa attività lavorativa per la showgirl, di cui sappiamo però praticamente nulla della vita privata. La ragazza ventisettenne, infatti, condivide quasi esclusivamente contenuti legati alla sua sfera professionale e nulla che lasci intravedere qualcosa del suo ambito privato. Non sappiamo, dunque, quale sia il suo status sentimentale, se sia single o fidanzata, e non sappiamo nulla nemmeno sulla sua famiglia. Oltre a contenuti lavorativi, Vittoria posta spesso anche le sue sedute di fitness giornaliero, un lavoro intenso che possiamo vedere sul suo fisico scolpito. Bellissima e bravissima, la conduttrice ha sicuramente davanti a se un futuro roseo.

Vittoria Castagnotto a Stasera tutto è possibile

Tra le esperienze della conduttrice possiamo annoverare anche la presenza nella puntata del 31 ottobre 2022 a Stasera tutto è possibile, ultimo appuntamento con l’ottava edizione dello show. Vittoria Castagnotto sarà protagonista, dunque, degli irresistibili giochi del programma di Rai 2, al fianco dei soliti Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, ma anche ai tanti ospiti scelti appositamente per la puntata come i comici Max Giusti, Herbert Ballerina e Peppe Iodice, il cuoco Gennaro Esposito, Gino Fastidio, Flora Canto e Giulia De Lellis, per la prima volta in Rai in queste vesti.

Stefano De Martino è foriero di gran talenti nel programma che conduce conquistando un grande successo di pubblico, dovuto anche alla sagacia di trovare ospiti che sanno divertire e divertirsi con ironia. Al loro fianco, dunque, presente anche Vittoria Castagnotto, che aumenta così la sua esperienza. La ragazza, infatti, ha vestito anche i panni dell’attrice oltre che quelli della conduttrice, partecipando al corto di Francesco Marzio nel ruolo di Anita. Ora per lei arriva una nuova avventura, con i suoi molti followers che non vedono l’ora di vederla in prima serata su Rai 2.