Carlotta Rossignoli chi è la modella medico: la foto Instagram è virale

Carlotta Rossignoli 23 anni su Instagram sta diventando una star con la foto della Laurea: la storia della modella medico.

Il nome di Carlotta Rossignoli è ormai un po’ ovunque sul web e non più soltanto per il suo lavoro da influencer. Una bella storia che parla di una fusione tra mondi. Oggi si ritiene come il lavoro sul web comporti l’abbandono degli studi e un’attenzione totale, quasi esclusiva, all’aspetto fisico. Si può posare come una modella e sognare di diventare una cardiologa. Chi lo impedisce. La storia di Carlotta Rossignoli lo insegna e getta a terra un muro di ignoranza, sollevato da chi bolla i creatori di contenuti, influencer e simili come nullafacenti a caccia del guadagno facile. La modella medico è nata a Verona nel 1999, ha 23 anni e si è diplomata al liceo classico con un anno d’anticipo e il massimo dei voti. Non ha mai voluto perdere tempo e le sue capacità le hanno consentito di arrivare lontano. Carlotta Rossignoli è stata premiata nel 2017 come Alfiere del lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nulla sembra possa fermare l’influencer e conduttrice di Telenuovo che è tornata a far parlare di sé per essersi laureata con 110 e lode in Medicina, con menzione d’onore, presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Il tutto conseguito ben undici mesi prima della scadenza naturale dei sei anni. È così ufficialmente tra le più giovani laureate d’Italia in Medicina. Un traguardo raggiunto di pari passo con altri. È infatti un’influencer di successo, Carlotta Rossignoli vanta più di 21mila follower sul suo profilo Instagram. Numerose le collaborazioni e i servizi fotografici e, guardando al fine settimana, appare come conduttrice su Telenuovo per l’Hellas Verona.

Carlotta Rossignoli vita privata

Intervistata dal Corriere della Sera, Carlotta Rossignoli 23 anni, ha parlato di sé a 360 gradi senza sconti sulla sua vita privata. Il suo segreto è l’organizzazione. Ha una precisa tabella di marcia che rispetta senza ammettere distrazioni. Questo vale tanto per il suo lavoro quanto per la sfera privata. Il medico ha inoltre la fortuna di ricevere totale supporto dalla famiglia, che crede fermamente nelle sue doti. La natura ha dotato Carlotta Rossignoli di un’ottima memoria, che in fase di studio è fondamentale. Al di là di questa marcia in più, la modella ha ammesso di dormire poco. Reputa infatti il sonno un momento nel quale si spreca tempo. Il minimo indispensabile per recuperare le forze e si riparte.

Ciò vuol dire studiare in sessione dalle 6 del mattino fino alle due di notte. Lavoro e studio non le hanno impedito alla conduttrice di Telenuovo di prendersi cura del suo corpo, anzi. Corsa e palestra sono immancabili nella sua tabella di marcia. Adora le lunghe passeggiate e si diletta al pianoforte. Una forza della natura, che spiega come il mondo degli influencer non rappresenti il suo vero lavoro. Carlotta Rossignoli se deve scegliere tra fisico e testa, opta per quest’ultima, che spera possa condurla a diventare un medico di successo.

Carlotta Rossignoli fidanzato

La curiosità degli utenti sul web riguarda anche se Carlotta Rossignoli ha un fidanzato. A 23 anni ha una giornata scandita fin nei minimi dettagli che toglie forse spazio alla vita sentimentale e chi sa se ci sarà stato tempo per un ragazzo. L’intervista rilasciata affronta anche quest’aspetto e, con sorpresa, Carlotta ha ammesso come non abbia mai avuto un fidanzato.

Entrando nel dettaglio, la modella medico ha spiegato d’aver frequentato dei ragazzi, senza però mai impegnarsi in una relazione di lunga durata. Ha sempre dato priorità ad altro. L’influencer ritiene che se deve ritagliare del tempo per qualcuno, questo dev’essere realmente speciale.Il suo pensiero in merito è molto deciso. Carlotta Rossignoli ad oggi non ha ancora trovato qualcuno che riuscisse a capirla fino in fondo, riuscendo a stare ai suoi ritmi e l’appoggiasse. Ora testa all’immediato futuro da medico. Vuole che i suoi pazienti vengano prima di tutto e ricevano il meglio delle cure possibili. Un lavoro che la conduttrice di Telenuovo svolgerà in Italia, sottolinea. Non farà parte della schiera dei cervelli in fuga.