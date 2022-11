Luciano Punzo Manuela Carriero perché si sono lasciati: circostanze sospette

Luciano Punzo 28 anni e la fidanzata Manuela Carriero si sono scelti a Temptation Island 2021 e si sono lasciati in circostanze sospette

Fra i nuovi concorrenti del GF Vip che fanno il proprio ingresso nella casa giovedì 3 novembre c’è Luciano Punzo, modello vincitore di Mister Italia ed ex volto di Temptation Island 2021, dove ha conosciuto Manuela Carriero, che era lì per salvare la propria relazione con Stefano Sirena. I due sono stati protagoniste dell’ultima edizione dello show condotto da Filippo Bisciglia, nell’estate scorsa, e dopo la fine della trasmissione si sono, dunque, fidanzati, ma la relazione ha vissuto momenti molto tormentati.

Dopo infatti poco meno di un anno dalla fine del programma, per l’esattezza a maggio 2022 con insistenza, si è cominciato a parlare di una pesante crisi tra i due e proprio il nuovo concorrente del Gf Vip 7, al tempo, aveva rotto il silenzio sulla vicenda, spiegando su Instagram che il loro rapporto era realmente in crisi, ma il motivo non è un tradimento, come si vociferava, bensì un problema più serio. Non si è sbottonato Luciano sulla natura di questo problema, ma ha solo detto di star vivendo un periodo particolare sia a livello familiare che sentimentale e quindi di voler del tempo per lui. Manuela anche, dopo un po’, ha confermato la versione dell’ex fidanzato, confermando questo motivo serio.

Col passare dei giorni, però, la loro rottura è rimasta avvolta nel mistero, fino a che i due non si sono ricongiunti, pubblicando insieme degli scatti sui social ad agosto. Crisi davvero alle spalle forse no, ma le polemiche sono scoppiate, con molte accuse di aver montato un caso per ottenere visibilità. Sulla questione è intervenuto anche l’ex di Manuela, Stefano Sirena accusando la coppia di aver preso in giro il pubblico. A distanza di tempo, quel motivo serio che aveva portato alla rottura non è stato svelato e chissà che non s’indaghi più a fondo con l’ingresso di Luciano nella casa del GF Vip. Ultimo dettaglio prima del gran finale di gossip tra la storia d’amore dei due di Temptation Island. La Carriero ha pubblicato su Instagram un reel ad ottobre dove nelle immagini appare anche il suo ex tentatore del cuore. Un occhio più attento si accorge che le foto risalgono ad una vecchia vacanza a Fuerteventura risalente a marzo. Infine arriva l’ufficialità a mezzo Gf Vip Punzo è stato annunciato da Alfonso Signorini come single, l’esperto di gossip Alessandro Rosica lo aveva già detto: Luciano Punzo e Manuela Carriero si sono lasciati. Perché non stanno più insieme per i malpensanti è per fare dinamiche al Gf Vip, la motivazione ufficiosa è per una crisi mai superata del tutto. L’aggiornamento dell’ultima ora del GF Vip news: Manuela Carriero ha ufficializzato la rottura con Luciano Punzo su Instagram. La pugliese di Temptation Island ha dedicato delle parole strappalacrime per il suo già ex fidanzato: lo ha definito una power bank, una persona speciale e di buon cuore che ha fatto tanto per lei e sicuro mostrerà il suo grande animo nella casa del Grande Fratello Vip a partire da giovedì 3 novembre. La curiosità sorge spontanea ma, lo ripetiamo, neanche in questa circostanza Manuela Carriero ha spiegato perché con Luciano Punzo si sono lasciati.

Luciano Punzo chi è

Classe 1994, Luciano Punzo ha 28 anni ed è nato in provincia di Napoli, a San Giorgio a Cremano, il 26 marzo. Il suo nome inizia a spuntare nel mondo dello spettacolo nel 2017, quando il nuovo concorrente del GF Vip vince Mister Italia. Da quel momento arriva la fama per Luciano, che partecipa a diversi shooting, posando anche con un’altra concorrente del GF Vip 7 come Antonella Fiordelisi e diventando testimonial di Adalet, marchio fondato da Fabrizio Corona. All’attività di modello affianca quella da personaggio televisivo e nel 2020 torna in scena partecipando a Pechino Express come metà della coppia dei Guaglioni insieme all’ex gieffino Gennaro Lillo. La sua avventura televisiva prosegue poi, come abbiamo detto, con Temptation Island e con il flirt con Manuela Carriero.

Della vita prima del successo di Luciano Punzo non sappiamo moltissimi. È molto legato alla sua terra, anche se per lavoro viaggia molto come può torna a casa, e sappiamo che ha una figlia di nome Eva, che dovrebbe avere circa tre anni, avuta con l’ex fidanzata Valeria, una ballerina del teatro San Carlo. Per il resto, conosciamo molto bene la situazione sentimentale di Luciano, con la sua storia finita prima del Gf Vip con Manuela Carriero, e possiamo vedere alcuni momenti della sua vita quotidiana e del suo lavoro sul profilo Instagram che il nuovo gieffino aggiorna con costanza.

Luciano Punzo fidanzata Manuela Carriero chi è

L’ingresso di Luciano Punzo nella casa del Grande Fratello riaccenderà inevitabilmente i riflettori su Manuela Carriero. Originaria di Brindisi, 32 anni, l’ex concorrente di Temptation Islans è nata il 7 luglio 1990 e nella sua esperienza televisiva ha raccontato di aver avuto un’infanzia tormentata da diversi problemi. Manuela ha dovuto imparare presto a cavarsela da sola e si è mantenuta lavorando come barista a Brindisi. Ha fatto alcune comparse in tv, tra cui “abito da sposa cercasi” su Real Time con la sua sorella gemella. Poi è arrivato il successo, con la partecipazione a Temptation Island insieme al fidanzato del tempo, Stefano Sirena, e la storia d’amore con Luciana Punzo. Dopo il programma Manuela si è trasferita a Napoli, dove lavora in un’azienda, ed è anche molto attiva come influencer, considerando il grande seguito che ha saputo costruirsi su Instagram.

Al momento della partecipazione a Temptation Island, Manuela e Stefano erano fidanzati da 4 anni e mezzo, ma la donna aveva scoperto dei tradimenti e non riusciva a fidarsi più di lui. Dopo una pausa, i due hanno provato a vedere se il loro rapporto potesse ricominciare, ma non è stato così. Dopo che si sono lasciati non sono mancate le polemiche tra i due, soprattutto in occasione della riconciliazione di agosto tra Manuela e Luciano, ma per il resto dopo Temptation Island le loro strade hanno preso destini separati.