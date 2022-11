Sarah Altobello Gf Vip chi è e perché si crede sosia di Melania Trump

Sarah Altobello 34 anni è entrata al Gf Vip come frizzante pugliese. Ha fatto l’isola del famosi ed è sosia di Melania Trump

Una delle 6 concorrenti che entrano nella casa del GF Vip giovedì 3 novembre è Sarah Altobello, ex protagonista del GF Vip e famosa per essere la sosia di Melania Trump, moglie del famosissimo ex presidente degli Stati Uniti d’America Donald. Nata a Modugno, in provincia di Bari, nell’aprile 1988, Sarah ha 34 anni ed è una modella e influencer. Il mondo dello spettacolo l’ha sempre attratta, nonostante la sua famiglia si è sempre opposta a questa scelta, non supportando la figlia nella sua avventura. La scelta di entrare nel mondo dello spettacolo ha infatti portato Sarah ad allontanarsi dalla sua famiglia, ma la nuova gieffina è andata avanti per la sua strada e ha coltivato il suo sogno.

La Altobello è balzata agli onori delle cronache anche per la sua estrema somiglianza con Melania Trump, ex moglie di Donald, al suo fianco durante la sua esperienza da presidente degli Stati Uniti e quindi ex first lady. Effettivamente la somiglianza è molto netta e Sarah viene riconosciuta globalmente come sosia ufficiale di Melania Trump. Per il resto, la vippona è molto attiva sia come modella che come influencer, ma ha anche un passato come attrice, raggiungendo molta notorietà recitando nella webserie di Lory Del Santo The Lady. Dopo varie esperienze come modella, che l’hanno portata anche a posare per un calendario senza veli.

Sarah Altobello è entrata in televisione come valletta di Domenica In e ha preso parte a diversi programmi, da Ciao Darwin a Casa Signorini, fino all’Isola dei famosi, programma che l’ha consacrata al grande pubblico. Molti misteri, invece, avvolgono la vita sentimentale della nuova concorrente del Gf Vip, che ha ammesso di aver vissuto molte delusioni d’amore, ma non è mai scesa nel dettaglio. Si era parlato di una relazione col suo manager Tony Toscano, ma è arrivata secca la smentita della gieffina. Per il resto Sarah mantiene alto il riserbo sulla sua sfera privata, mentre sul suo profilo Instagram possiamo vedere molti scatti della sua vita lavorativa.

Sarah Altobello isola dei famosi percorso

L’esperienza televisiva più importante di Sarah Altobello è sicuramente quella all’Isola dei famosi. La nuova gieffina ha preso parte alla quattordicesima edizione dello show, in onda da gennaio ad aprile 2019. Sarah fa parte del gruppo iniziale di naufraghi e il suo percorso è molto valido, tanto che la modella arriva fino in finale. Nelle prime due settimane fa parte del gruppo ciurma, poi arriva tranquilla fino alla nona settimana, quando viene salvata da Aaron e ottiene, nella settimana successiva prima l’immunità, e poi va in nomination. Dopo essersi salvata Sarah Altobello arriva fino alla finale, ma si classifica al quarto posto, alle spalle di Luca Vismara, di Marina La Rosa e del vincitore Marco Maddaloni.

La nuova concorrente del Gf Vip resta comunque sull’Isola dei Famosi per tutti i 68 giorni dello show, ottenendo dalla sua esperienza una visibilità molto importante. La modella se l’è cavata molto bene in Honduras, nonostante prima di iniziare quest’esperienza avesse confessato di avere un po’ di timori. Qui Sarah Altobello aveva l’obiettivo di ritrovare la sua vera essenza, mentre ultimamente viveva più di apparenza, e l’avventura è stata molto importante per lei. Ora c’è un nuovo reality per la sosia di Melania Trump e un nuovo percorso da compiere nella casa del Grande Fratello Vip.