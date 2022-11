Uomini e Donne Roberta cosa ha detto ad Alessandro su Riccardo un bluff

A Uomini e Donne quello che ha detto Roberta di Padua ad Alessandro sull’ex Riccardo è il segreto di Pulcinella

A Uomini e Donne sono ormai diverse puntate che le liti si incentrano su cosa ha detto Roberta di Padua ad Alessandro Vicinanza sul suo ex Riccardo. Nel dettaglio ripetutamente il fioraio salernitano che si dichiara innamorato di Ida Platano rinfaccia ripetutamente alla sua ex frequentante di essersi espressa con parole pensanti sul Guarnieri. Per il cavaliere dagli occhi blu Roberta ne ha dette di tutti i colori, con termini non di certo da gergo nobiliare, sul conto del bel pugliese trovando una trovata da copione la loro uscita a cena con tanto di bacio. Una finta per visibilità dunque da parte di Riccardo e la ex, criticata anche da Ida che la vede come un dispetto a lei per farle del male e non digerita anche da Gianni Sperti che concorda in sostanza con la Platano, ritenendola più una rivalità tra donne che la voglia di far rinascere un sentimento sopito. Eppure Roberta e Riccardo che gli si voglia credere o meno l’hanno definita più e più volte un’uscita a cena leggera fine a se stessa, bacio compreso. Per molti fan di Uomini e Donne, leggendo il sentiment su Twitter, la reazione di Ida Platano è frutto di un sentimento ancora vivo per Riccardo Guarnieri, che lei nega a gran voce.

Il ruolo di Gianni Sperti è da anni con grande professionalità quello di opinionista ed è giusto che esprima il suo parere al dating show di Maria De Filippi. Quello che è poco comprensibile a molti fan del Trono Over oggi è perché Alessandro continui a mettere in mezzo cosa gli ha detto Roberta su Riccardo. Cosa la Di Padua ha rivelato al salernitano quando uscivano insieme è per molti il segreto di Pulcinella, ovvero un bluff nulla di scottante che la dama di Cassino non abbia già detto sul suo ex nello studio di Uomini e Donne. È chiaro che Alessandro alluda al fatto che Roberta gli abbia detto che non c’era più passione con Riccardo e che a letto le cose non andavano bene. Vicinanza ha anche lasciato intendere che anche che il contenuto di cosa ha detto la dama sul Guarnieri era intimo e colorito. Per chi non ha memoria sul famoso scontro tra Roberta e Riccardo sull’intimità c’è questo Video di Witty Tv in cui sostanzialmente è racchiuso cosa ha ripetuto la Di Padua ad Alessandro sul suo ex. Magari avrà aggiunto qualche dettaglio in più ma non tale da essere chissà cosa vuole far credere Vicinanza.

Uomini e donne Roberta nuove rivelazioni su Alessandro

Al contrario a fare scalpore sono le nuove rivelazioni fatte da Roberta su Alessandro nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 3 novembre e incentrata sul Trono Over. Eravamo rimasti come gesto eclatante del cavaliere salernitano alle 100 rose bianche regalate alla Di Padua, forse deformazione professionale per i più cattivi visto che fa il fioraio di lavoro. Volendo si può anche citare il concerto di Rosario Miraggio con tanto di dedica musicale di una canzone a cui la dama di Cassino teneva particolarmente. Ma è passato, le nuove rivelazioni che fanno eco sui social parlano di ben altro. Roberta ha detto oggi a Uomini e Donne che Alessandro voleva portarla a vedere Roma dall’alto di giorno per meglio godere della luce per ammirare la Capitale.

Per l’ex frequentante questo non sembra proprio essere un gesto di un uomo innamorato di un’altra donna,Ida Platano, a cui pensa con insistenza. C’è chi, da fan del dating show, crede che Alessandro sia falso ora nell’essersi buttato di nuovo sulla siciliana trapianta a Brescia, chi invece ritiene che provi sentimenti per Ida e sia stato leggero in precedenza nell’esporsi con Roberta. Il tempo darà ai telespettatori del Trono Over le risposte che attendono anche perché le anticipazioni su Alessandro e Ida lasciano ancora molti dubbi sul futuro della coppia.