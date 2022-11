La quarta puntata di Vincenzo Malinconico è anche l’ultima della fiction con Massimiliano Gallo. Teicheué chiede aiuto e Alessandra potrebbe dire addio

Le anticipazioni del finale di Vincenzo Malinconico porteranno una risposta alle due domande che si stanno ponendo i fan della fiction con Massimiliano Gallo: chi ha ucciso Brooke e se Alessandra lascia l’avvocato di insuccesso. Andiamo nel dettaglio perché lo spoiler sul colpevole della morte della bambina interpretata da Ludovica Nasti lascia a dir poco senza fiato mentre possiamo dire con certezza che il personaggio di Denise Capezza prende una decisione inaspettata. L’ultimo puntata di Vincenzo Malinconico in onda giovedì 10 novembre è divisa in due episodi: Divorziare con stile e Ritornerai – Yes I Know My Way. Questo vedrà Teicheué dichiararsi innocente. Dice d’essere stato incastrato e non avere nulla a che fare con la morte di Brooke. Il suo fidanzato Dylan aveva dei debiti ma qualcuno sta provando a fargli pagare colpe non sue. Chiede così di poter essere assistito proprio da Vincenzo Malinconico. Le anticipazioni dell’ultima puntata raccontano anche del rapporto tra il protagonista Massimiliano Gallo e Alessandra che prosegue per il meglio ma l’arrivo di Alf cambierà tutto. Lei inizierà a considerare una nuova proposta di lavoro a Milano e così la vita di Vincenzo diventa ancora più complessa tanto al lavoro quanto sotto l’aspetto privato. L’avvocato Starace è certo di vincere la causa di separazione, al punto da offrire a Malinconico del denaro per rinunciare alla difesa. Idea rigettata al mittente.

In amore le cose si fanno roventi, con Veronica che confessa il proprio interesse per il protagonista, decisamente non interessato. Il caso della morte di Brooke sarà risolto nell’ultimo appuntamento di questa prima stagione in onda giovedì 10 novembre e, stando alle anticipazioni, le rivelazioni saranno a dir poco sorprendenti. Potrebbe inoltre accadere qualcosa di terribile a Fantasia, colpito da un infarto nella terza puntata. Ci si attendono tanti colpi di scena, anche per quanto riguarda Nives. L’ex moglie dell’avvocato non è affatto intenzionata a farsi da parte. Libera da Emilio, vuole riconquistare a ogni costo l’amore della sua vita, Vincenzo Malincolino. La sfida con Alessandra non sembra farle paura. Forti grattacapi per il personaggio di Massimiliano Gallo, che dovrà prendere una decisione.

Vincenzo Malinconico riassunto ultime puntate

Nel doppio episodio, dal titolo I frigoriferi degli uomini soli, abbiamo visto come Vincenzo Malinconico abbia iniziato a frequentare la collega Alessandra. Questo pone ovviamente un freno alla sua strana relazione con l’ex moglie Nives. Lei lo ha lasciato e si è rifatta una vita. Hanno però ancora degli incontri intimi. L’avvocato accompagna poi il suo vicino di casa Giustino Talento in questura. L’uomo è molto preoccupato per la scomparsa della giovane moglie ucraina. Il commissario però sospetta proprio di lui, così fa partire una perquisizione. Malinconico non può non pensare alla morte di Brooke, figlia di Fantasia. Chiede al padre se possa trattarsi di una ritorsione malavitosa ma lui nega.

Proseguono intanto le indagini sulla scomparsa della moglie di Giustino, ancora primo sospettato. I dubbi di Vincenzo ricadono sul fratello della donna, ma di colpo il suo vicino confessa d’averla uccisa, aiutando gli inquirenti a ritrovare il corpo. Una situazione che sconvolge l’avvocato. Nives, intanto, manda via di casa Emilio. La donna è poi infuriata con l’ex perché ha letto i suoi messaggi con Alessandra. Decide così di bacirlo, sfidandolo apertamente a negare di provare qualcosa per lei. L’avvocato indaga ancora su Brooke, seguendo la pista di Dylan, suo fidanzato scomparso da giorni. Scopre che la mano ritrovata nel cortile di Fantasia era proprio la sua.

La vita di Vincenzo Malinconico è di colpo divenuta ricca di impegni e situazioni imprevedibili. L’ambito privato e lavorativo non potrebbero essere più “incasinati”, tra le indagini sulla morte di Brooke, figlia di Fantasia, il rapporto con l’ex Nives, ancora innamorata di lui, e la frequentazione con la collega Alessandra. In tribunale vediamo come il protagonista incontri un uomo, Romolo Sesto Orfeo, che gli racconta la sua storia drammatica. Suo figlio è stato ucciso dalla camorra e ora lui si ritrova al centro di procedimenti giudiziali che rendono la sua vita un incubo e, al tempo stesso, non offrono risultati soddisfacenti. Vorrebbe addirittura farsi giustizia da solo e cercare l’assassino del suo ragazzo.

Vincenzo Malinconico deve però anche fare i conti con Fantasia. Un cliente tutt’altro che semplice. Le indagini hanno svelato come la mano ritrovata nel cortile del malavitoso sia di Dylan, fidanzato scomparso della defunta Brooke. La morte della ragazza è in parte colpa del padre, che ha un infarto nel sentire questa ricostruzione. Salta fuori che il giovane aveva debiti di gioco, essendo entrato in un giro di scommesse clandestine molto pericoloso. Doveva restituire una gran somma di denaro a un tale Teicheué. L’avvocato indaga e, con sorpresa, rivela come questa pista si colleghi a quella di Romolo Sesti Orfeo. Qualcuno, però, sembra stia ingannando l’avvocato, spingendolo su false piste.