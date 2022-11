Anticipazioni Uomini e Donne Federica lascia il trono: c’entra Matteo

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico Federica lascia il Trono e parla di Matteo Ranieri: le ultime news

Le ultime news su Uomini e Donne hanno dell’incredibile. Dopo quanto accaduto nell’ultima registrazione del Trono Over tra Ida e Alessandro che non vi spoileriamo ma che vi lasciamo in questo articolo, Federica Aversano ha lasciato il trono spiegando punto per punto il motivo e tirando in ballo anche Matteo Ranieri. Le anticipazioni sul Trono Classico di Uomini e Donne arrivano dalla pagina Instagram uominiedonneclassicoeover e hanno lasciato di stucco i telespettatori ma non del tutto i fan della tronista che già nelle ultime puntate sembrava in difficoltà e aveva mostrato alcuni segni di cedimento perché non attratta realmente da nessuno. Il motivo che ha portato Federica ad abbandonare Uomini e Donne è complesso. Prima di tutto la giovane madre ha spiegato che conciliare i suoi impegni con le registrazioni del programma le facevano fare i salti mortali. Non un modo per dire che il dating show di Maria De Filippi era un peso, ma per spiegare che non essendo per lei un gioco ma un impegno da giostrare in settimana con gli altri doveva avere una forte motivazione alle spalle.

Federica Aversano ha così citato Matteo Ranieri secondo le anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e Donne. La donna ha avuto il coraggio di ammettere nuovamente che per l’ex di Sophie Codegoni provava un sentimento tale che l’ha portata ad essere presente in studio per oltre un anno pur non essendo poi essere alla fine la scelta di Matteo. Oggi l’ex tronista accanto a Lavinia ha ammesso anche un’altra amara verità: non ci sono corteggiatori per cui lei prova qualcosa che vada oltre un interesse che sia una giusta motivazione per partecipare a Uomini e Donne. Un modo anche per non prendere in giro la redazione che si impegna ogni giorno con grande professionalità per chi fa parte del programma in cerca dell’anima gemella. Federica ha aggiunto che un altro motivo che l’ha portata ad abbandonare il Trono riguarda l’atteggiamento di Federico che sembrava una papabile scelta. Dalle anticipazioni della registrazione non ancora andata in onda, il corteggiatore non si era presentato nuovamente in studio, un modo di fare che ha fatto rimanere male Federica e che non le è piaciuto affatto perché ha dimostrato di non averla capita nonostante lei abbia detto a chiare lettere che andarsene perché non si viene portati in esterna è un comportamento che non si concilia con il suo carattere perché lo trova un atto di egocentrismo e non una dimostrazione di interesse. L’altro corteggiatore presente in studio, Stefano, è stato molto dolce e comprensivo con Federica e le è stato vicino in questo momento così delicato del suo percorso a Uomini e Donne. Dunque le notizie sul dating show di Maria De Filippi portano a pensare che a breve sarà presentato una nuova tronista.