Matteo Diamante su Instagram smaschera Nikita pubblicando le chat

Matteo Diamante ancora senza freni su Instagram posta le chat di Nikita Pelizon e punta a smascherarla, un dettaglio non convince i fan

Matteo Diamante è l’ex fidanzato di Nikita Pelizon ed è tornato su Instagram per commentare quanto detto ieri sera al Grande Fratello Vip dalla gieffina. Il 33enne ha anche postato una chat con l’intento di sbugiardare l’influencer triestina che nella puntata del 3 novembre aveva detto che l’ex, con cui si era lasciata 7 anni fa, non voleva che frequentasse nessuno dei suoi amici per gelosia. Facciamo un passo indietro per meglio capire cosa è successo. Resta in auge la vicenda che riguarda Nikita Pelizon e il suo ex, Matteo Diamante, tirato in ballo qualche giorno fa da George Ciupilan, che alla domanda di Signorini se potesse fidanzarsi con Nikita, ha risposto che non la vede in quel modo anche perché è l’ex di un caro amico. Il riferimento implicito è a Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita, che si è risentito molto per essere stato tirato in ballo e perché George non lo ha citato direttamente.

Lo sfogo dell’ex naufrago è stato poi mostrato a Nikita nella puntata di ieri e la gieffina ha sbottato, rivelando che lei non può uscire o frequentare gli amici di Matteo, altrimenti lui si arrabbia. Nikita parla di sceneggiate già viste, nonostante la loro storia sia terminata ormai da 7 anni. Le repliche di Nikita hanno letteralmente fatto sbottare Matteo Diamante, che in realtà aveva dato il suo assenso a un’eventuale storia dicendosi tranquillo in alcune storie su Instagram. Così, dopo la puntata di ieri sera 3 novembre, l’ex naufrago è tornato in scena, rispondendo per le rime alla sua ex fidanzata e pubblicando delle chat che, almeno in apparenza, la mascherano.

La replica di Matteo Diamante a Nikita

Sul proprio profilo Instagram Matteo Diamante ha pubblicato le foto della chat con Nikita, poste tra le archiviate e con ben 22 messaggi non visualizzati. L’ex naufrago ha ammesso di essersi sentito in dovere di replicare perché le parole di Nikita lo facevano passare come un “uomo del medioevo” visto che veniva attaccato per la sua gelosia e la sua possessività. Matteo ha invece ammesso che la storia con Nikita è finita da tempo, è stata bella, ma è giunta a conclusione e lui sinceramente non si cura delle relazioni dell’ex fidanzata, tanto da aver messo la chat tra le archiviate. Insomma, Matteo ha dimostrato di essere voluto andare avanti e che se c’è una che invece è rimasta ancorata al passato è Nikita, come testimoniano i messaggi ricevuti.

Matteo Diamante si è risentito parecchio per la descrizione che Nikita ha fatto di lui e anche perché George ha travisato le sue parole. Il ragazzo ha smentito ogni attacco e poi, a corredo della foto pubblicata, ha lasciato un indizio al pubblico. “Antonino ha capito tutto” ha chiuso Diamante, aumentando ancora di più la curiosità dei fan intorno a questa vicenda. Ora vedremo se nella prossima puntata questo messaggio di Matteo verrà mostrato a Nikita e come la vippona reagirà: la dinamica si sta letteralmente infiammando e gli spettatori non vedono l’ora di saperne di più.