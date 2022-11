Oriana Marzoli fisico su Instagram non mente: somiglianza con Baby K FOTO

Oriana Marzoli 30 anni è entrata ieri sera nella Casa del Gf Vip. Fisico mozzafiato su Instagram è la sosia di Baby K, le foto lo confermano

Ha conquistato immediatamente l’attenzione di tutti Oriana Marzoli 30 anni, star di origini venezuelane, ma praticamente spagnola di adozione, entrata nella puntata di giovedì 3 novembre al Grande Fratello Vip. Una bellezza con un fisico mozzafiato che sicuramente non lascia indifferenti e che ha colpito immediatamente il pubblico, che ha preso di assalto il profilo Instagram della nuova vippona e ha notato una somiglianza con un’altra grande bionda stella italiana della musica. Oriana Marzoli è infatti considerata dal popolo Twitter del Gf Vip la sosia ufficiale di Baby K e, vedendo le foto delle due, la somiglianza balza immediatamente agli occhi. Biondissime, con un fisico statuario, le due effettivamente si somigliano molto, ma la nuova gieffina è arrivata nella televisione italiana per prendersi il suo posto e per farsi riconoscere non come sosia di qualcuno, ma come vera e propria star come accaduto in Spagna. La bellissima Oriana è infatti una professionista dei reality show, in Spagna e in Sudamerica ha preso parte a tantissimi programmi e ora è pronta a farsi conoscere e apprezzare anche in Italia.

Gf Vip Oriana Marzoli che reality ha fatto

Nata il 13 marzo 1992 a Caracas, in Venezuela, Oriana Marzoli è una superstar della televisione spagnola. Il suo percorso ha avuto inizio ad appena 20 anni, quando ha partecipato alla versione spagnola di Uomini e Donne, Mujeres y Hombre, e qui è stata protagonista di una tormentatissima storia d’amore con Tony Spina, un influencer di origini italiane con cui ha calamitato l’attenzione del pubblico spagnolo. I due si sono conosciuti nel programma e dopo diverse vicissitudini, che hanno portato anche a polemiche e sgarri al regolamento, lo hanno lasciato insieme, partecipando poi nel 2014 in coppa a Survivors, la versione spagnola dell’Isola dei famosi: un’esperienza che ha portato alla fine della loro relazione. Dopo il tradimento di lei e il perdono di Tony, i due hanno partecipato insieme anche un reality show cileno, Amor Aproba, ma questa esperienza mette ancora la parola fine, stavolta in via definitiva, al loro amore.

L’esperienza nei reality show di Oriana non finisce qui, perché la nuova gieffina, insieme a un altro ex ragazzo, Ivan Gonzalez, ha partecipato al reality show La casa fuerte, dove 7 coppie di vip vivono insieme in una grande villa e concorrono a coppia. Dopo questa esperienza anche quella storia è terminata e ora Oriana dovrebbe essere single e pronta a conquistare anche il pubblico italiano. Per la showgirl c’è adesso l’esperienza in un nuovo reality show, a cui non ha mai partecipato, ovvero il Grande Fratello. 30 anni, Oriana è una delle presenze che destano maggiore curiosità nella casa, il pubblico è curioso di vedere il suo impatto e la venezuelana ha già colpito tutti con la sua bellezza e il suo carattere spigliato. Vedremo come si giocherà le sue carte al GF Vip.