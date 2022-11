Ballando con le stelle voce fuori campo chi è Foxy che legge voti

A Ballando con le stelle è Foxy John l’inconfondibile voce fuori campo che annuncia i voti dei giudici nel programma

Sin dalla prima edizione, Foxy John è una delle grandi peculiarità di Ballando con le stelle è stata l’iconica voce che, con uno slang molto italo-americano, annuncia urlando i voti dei giudici alle performance dei ballerini. Col passare degli anni questa voce è diventata uno degli elementi simbolo del programma di Milly Carlucci, creando un alone di mistero su chi si cela dietro quegli annunci così tanto amati dal pubblico. La voce di Ballando con le stelle è quella di Foxy John, nome d’arte dietro cui si cela l’italo-americano Giovanni Villa, uno speaker con una lunghissima carriera alle spalle.

La voce fuori campo di Ballando è nato ad Assisi nel 1943, le circostanze della sua nascita sono legate alla Seconda Guerra Mondiale che si stava combattendo in quegli anni. Il padre di Foxy, infatti, si trovava a Santo Domingo quando fu chiamato in Italia e sistemò la moglie e il neonato Giovanni proprio nella città umbra, al riparo dalle bombe tedesche perché lì i nazisti avevano allestito una struttura ospedaliera. Dal padre lo stesso Foxy John, in un’intervista a Sorrisi, ha ammesso di aver ereditato quell’iconica voce, che poi ha costituito il segreto del successo della voce che legge i voti il sabato sera su Rai da 17 anni . A proposito, sapete da dove viene questo nome d’arte? Dal mix tra la canzone di Jimi Hendrix Foxy Lady e dal nome dell’ambasciatore americano John Volpe, che negli anni ’70 si trovava in Italia.

Ballando con le stelle Foxy John carriera

La carriera di Foxy John ha avuto inizio in America, dove Giovanni ha cominciato a girare degli spot. In quel periodo della sua vita, quando era ancora molto giovane, Villa ha provato ad arrangiarsi come poteva, facendo diversi lavori e cercando di portare i soldi a casa. Presto la futura voce di Ballando con le stelle si è trovato anche a dover badare a una famiglia, visto che a 23 anni si è sposato con una donna che all’epoca ne aveva 16 e con lei ha avuto due figli: Lisa Marie e Brian. Dopo sette anni di matrimonio i due hanno divorziato e Foxy John si è ritrovato con i due figli da mantenere. Così, lo speaker negli anni ’70 ha fatto ritorno in Italia, iniziando a lavorare in radio e facendo delle serate.

La svolta per la voce fuori campo dello show di Milly Carlucci è arrivata quando, durante una di queste serate in Sicilia, un giovanissimo Fiorello è andato a sentirlo. Da quel momento, Foxy John ha iniziato a fare strada come speaker, arrivando anche in Rai per condurre programmi come Dischi caldi e Hit Parade e lavorando con grandi nomi della musica italiana come Claudio Cecchetto e Gianni Boncompagni. Così, nel 2005 Foxy John è approdato a Ballando con le stelle, diventando la mitica voce che annuncia i voti del programma. Con gli anni, lo speaker si è anche appassionato al ballo.

Si è interessato molto al tango, ma non apparendo mai sulla pista da ballo di Rai 1. Sempre nella suddetta intervista a Sorrisi, Foxy John ha svelato due aneddoti riguardanti la sua voce. La prima è che, per Ballando con le stelle, l’ha resa più caricaturale, lui nella realtà non parla così, ma spesso, dopo anni e anni di lavoro sulla voce, si ritrova a parlare nello stile che usa a Ballando con le stelle anche nella vita normale. L’altro aneddoto, una bellissima storia a lieto fine, riguarda un suo amico, che finito in coma si è risvegliato sentendo la sua voce.