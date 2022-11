Eva Henger 50 anni è madre di tre figli: Mercedesz, un maschietto e Jennifer. Oggi suo marito è Massimiliano Caroletti

Eva Henger 50 anni è bella più di prima è una splendida mamma di tre figli, due femmine e un maschio. Famosa è Mercedesz con in tv all’attivo due presenze all’Isola dei Famosi e una carriera da influencer. Eva è figlia di un direttore di conservatorio e una ballerina di danza classica, nessuno si sarebbe aspettato dalla Henger un futuro come attrice di film per adulti. Come lei ha però spesso ricordato, quella è stata solo una breve fase della sua carriera, anche se la più nota. Ha posato come modella e in seguito è divenuta un personaggio del mondo dello spettacolo, ospite e concorrente di numerosi programmi. Una strada seguita come detto anche da sua figlia, Mercedesz, della quale si è spesso parlato nella prima fase della sua carriera per suo padre, Riccardo Schicchi.

Nato nel 1953 e morto nel 2012, è stato un famoso imprenditore italiano, ben noto nel mondo dello spettacolo e, nello specifico, dei film vietati. La storia tra Eva Henger e Riccardo Schicchi ha avuto inizio in ambito lavorativo. Dopo alcuni concorsi di bellezza e l’elezione a Miss Alpeadria nel 1990, la modella ungherese viene ingaggiata dall’agenzia Blue Angels, di cui lui era cofondatore. Il primo impiego è un servizio fotografico totalmente senza veli per Playmen. Eva ha così inizio la fase delle tante sfilate, legate anche a scatti spesso rivolti a un pubblico adulto. Il tutto sotto la guida dell’allora fotografo glamour Schicchi. Questi diventa il primo marito di Eva Henger e ne accresce la fama dopo il suo trasferimento in Italia.

Si esibisce in alcuni locali legati all’imprenditore, cimentandosi nella lap dance e nel ruolo insolito di deejay. L’attrice inizia poi ad aiutare il consorte nella regia e fotografia, spesso di genere spinto. Non trascorre molto tempo prima del suo esordio davanti le telecamere, sotto la regia di Schicchi ovviamente. Eva Henger debutta nel 1993 al fianco di Rocco Siffredi. Che abbia girato in totale 18 film in carriera è un falso mito, la bionda attrice ungherese ha spiegato d’averne girati appena quattro. Gli altri sono stati ottenuti con scene tagliate dal poker di pellicole vere e proprie.

Eva Henger marito

Eva Henger dice addio ai film per adulti nel 2001, puntando tutto sull’altra carriera, quella parallela. È un’attrice e donna dello spettacolo, così dal 1998 al 2008 si mostra in ben 15 calendari, che vedono ancora la mano di suo marito Riccardo Schicchi. Si aprono all’attrice ungherese le porte di molti programmi, da Ciao Darwin a Milano-Roma, conducendo anche Due di notte su Rai Radio 2. Un matrimonio che si è ben mescolato alla vita professionale. Di certo la storia più rilevante della vita e carriera di Eva Henger, che nel 1991 ha partorito la sua prima figlia Mercedesz. La bambina non era figlia biologica di Riccardo Schicchi, che l’ha però cresciuta come sua. La giovane è stata registrata con due cognomi, di cui il primo è Jelinek (il padre effettivo). Il celebre regista ha mantenuto il riserbo sulla paternità per tutta la sua vita. A svelare il segreto è stata proprio Mercedesz nel 2019, sottolineando d’aver sempre visto Schicchi come suo unico padre.

Questi sposò Eva Henger madre nel 1994, anno in cui il secondo figlio dell’attrice è Riccardo Jr. che venne alla luce. Nel 2012 Eva Henger annunciò la morte di suo marito. I due vivevano separati da alcuni anni, decidendo però di non divorziare. Lei gli è stata al fianco fino alla fine. La bionda attrice e Riccardo Schicchi hanno deciso di separarsi nei primi anni Duemila. Nessuno dei due ha mai voluto il divorzio, anche se la modella ungherese ha nel 2004 incontrato Massimiliano Caroletti. I due si sono innamorati e da allora non si sono più lasciati. Nato a Roma il 3 marzo 1970, l’uomo ha 52 anni, due in più della Henger. Il marito di Eva è un noto produttore che vanta anche qualche partecipazione attoriale in diversi film, da Taxi Lovers a Bastardi.

In quest’ultima pellicola, del 2008, è proprio al fianco della madre di Mercedesz, sua compagna da svariati anni. Una vita felice nella sfera privata e lavorativa. I due infatti hanno spesso collaborato. Nel 2009 è nata a Roma la terzogenita di Eva Henger, Jennifer, frutto di un amore celebrato ufficialmente nel 2013. Massimiliano Caroletti ha accettato di attendere per poter sposare la sua compagna, divenuta sua moglie un anno dopo la morte di Riccardo Schicchi. I due si sono poi sposati nuovamente nel 2019 con una cerimonia privata alle Maldive. Ricapitolando Eva Henger ha tre figli: Mercedesz, Riccardo e Jennifer.