Tale e Quale Show 2022 chi ha vinto ieri sera 4 novembre: classifica

Chi ha vinto la sesta puntata di Tale e quale show del 4 novembre: la classifica e tutte le esibizioni della serata.

Un grande spettacolo, come sempre, quello di Tale e Quale Show. La sesta puntata di venerdì 4 novembre ha visto molto impegnati i giudici Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi, con questi ultimi due in aperto contrasto nel finale su Valeria Marini in versione Madonna. Le costanti critiche del cantautore hanno un po’ stancato la sua collega, pare. Il quarto giurato è stato Maurizio Costanzo, imitato perfettamente da Massimo Lopez. La quinta puntata è stata vinta da Antonino, calatosi nei panni di Loredana Bertè. Questo nuovo appuntamento viene aperto invece dalla voce di Samira Lui, chiamata a proporre la sua versione di Kaoma con Lambada. Giudizi positivi, eccezion fatta per Malgioglio, che l’ha trovata terribile. Gran lavoro di Andrea Dianetti, in grado di restituire movenze e apparenza di Irama. Canta Ovunque Sarai, il brano che ha portato a Sanremo. Sfrutta l’autotune, come nella versione originale, il che aiuta molto. Stavolta complimenti anche da Malgioglio.

Valentina Persia prova a restituire al pubblico un volto celebre della comicità italiana: Pippo Franco. Canta Chi chi chi co co co. Standing ovation da parte del pubblico, che l’ha incoronata come una delle preferite di questa edizione. Si passa a Rosalinda Cannavò, che canta Quando nasce un amore e imita Anna Oxa. Ottimo lavoro in fase di trucco e la somiglianza è sorprendente. Per la giuria, però, si è persa in alcuni tratti, soprattutto quelli più alti. Spazio alle risate con Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. La coppia scelta per questa settimana è quella composta da Amedeo Minghi e Mietta. La standing ovation è d’obbligo per la loro autoironia. Malgioglio li definisce straordinari per la capacità di arrivare al pubblico e far ridere tutti.

Si passa a uno dei favoriti di questa edizione, Gilles Rocca. Una sfida non facile per lui, dovendo imitare Francesco Renga. Il brano è uno dei suoi più famosi, Angelo. Voce e movenze si avvicinano, mentre il trucco è un po’ calante. I giudici gli fanno notare come abbia cantato meglio in altre occasioni. È poi il turno di Valeria Marini, stavolta nei panni della regina del pop, Madonna. La canzone scelta è Vogue e ancora una volta va in scena il confronto a distanza con Cristiano Malgioglio, che le dice d’aver distrutto un mito. Elena Ballerini ha avuto forse il compito più complesso, imitando Maria Callas con Habanera/Amami Alfredo. Interpretazione stellare per i giudici e il pubblico, tranne per un fischiatissimo Cristiano. Il cantautore non l’ha trovata all’altezza del personaggio. Le ultime tre esibizioni sono quelle di Claudio Lauretta, trasformato in Bobby Solo, Alessandra Mussolini in versione Sabrina Salerno (affiancata sul palco dalla vera Jo Squillo) e Antonino al pianoforte in chiave Bruno Mars con Talking to the moon. Il primo è riuscito nell’impresa, mentre l’ultimo ha completato un capolavoro per i giudici. Differente il commento sulla Mussolini, che ha un po’ stonato. Nel complesso però viene promossa.

Tale e Quale Show: classifica e prossime imitazioni 11 novembre

Una lunga serata piena di spettacolo, risate e anche fischi (indirizzati in alcune occasioni a Cristiano Malgioglio. Carlo Conti, in seguito alle preferenze social, i voti dei giudici e i 5 punti bonus, annuncia come al solito la classifica finale del 4 novembre. Valeria Marini non va oltre l’ultimo posto. L’ex del Bagaglino non sembra proprio riuscire a convincere, settimana dopo settimana. Per quanto abbiano fatto ridere tutti, Paolantoni e Cirilli sono al penultimo posto, poco distanti da Samira Lui. Molto in basso a sorpresa Rosalinda Cannavò, alla quale è stata preferita Alessandra Mussolini. Salendo al podio, vi è una sorpresa: Antonino è fuori. A vincere la puntata è stato un ottimo Irama, ovvero Andrea Dianetti. Di seguito la classifica completa:

Andrea Dianetti con 77 punti

Elena Ballerini con 56 punti

Claudio Lauretta con 54 punti

Antonino con 51 punti

Valentina Persia con 51 punti

Gilles Rocca con 45 punti

Alessandra Mussolini con 43 punti

Rosalinda Cannavò con 35 punti

Samira Lui con 32 punti

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli con 31 punti

Valeria Marini con 29 punti

Carlo Conti ha annunciato, come sempre, le imitazioni che vedranno impegnati i concorrenti nella prossima puntata di Tale e Quale Show 2022 dell’11 novembre. Samira Lui si trasformerà in Donna Summer, mentre Andrea Dianetti proverà il brivido di esibirsi in abiti e volto femminili, imitando la dura voce di Gianna Nannini. Valentina Persia sarà dinanzi a un mito come Amy Winehouse, mentre Rosalinda Cannavò dovrà provare a essere convincente negli abiti sgargianti di Katy Perry. Grande curiosità per Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, ovviamente. La coppia stavolta è quella composta da Loretta Goggi e Daniela Goggi. Staremo a vedere cosa ne penserà il giudice dello show. Gilles Rocca avrà una chance di ambire al successo con l’amatissimo Fabrizio Moro, che potrebbe rientrare nelle sue corde, mentre Valeria Marini avrà un’altra prova impossibile con Nicole Kidman. Non semplice neanche quella di Elena Ballerini, dovendo divenire Christina Aguilera. A chiudere il gruppo sono Claudio Lauretta come Claudio Villa, Alessandra Mussolini in evrsione Fiorella Mannoia e il favorito Antonino come Riccardo Cocciante.