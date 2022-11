Aaron Carter causa morte: chi era il cantante che lascia un figlio

Aaron Carter, 34 anni, è morto tragicamente nella sua casa. Ipotesi suicidio per il fratello di Nick Carter dei Backstreet Boys che aveva un figlio

Un fulmine a ciel sereno, quello della morte del giovane cantante Aaron Carter che tutti ricordano in Settimo Cielo. Una notizia che ha sconvolto tutti i fan del biondo rapper, così come suo fratello Nick Carter, celebre membro dei Backstreet Boys. Sulla causa della morte di Aaron Carter vi sono diverse ipotesi. Andiamo con ordine. Vi erano stati problemi in passato ma tutto sembrava ormai archiviato in un’altra fase della vita dell’artista. Il corpo del cantante è stato ritrovato all’interno della sua casa di Lancaster, in California, riverso nella vasca da bagno. TMZ ha fornito per primo qualche dettaglio in più su come è morto di Aaron Carter. Ottenuti alcuni dettagli da fonti interne alla polizia, la redazione ha scoperto orari e dinamica.

Gli agenti hanno ricevuto una chiamata intorno alle ore 11 del mattino di sabato 5 novembre. La segnalazione sottolineava come un uomo fosse annegato all’interno di una vasca. Per questo motivo sul posto era presente anche la squadra omicidi. Tale schieramento di forze ha dato il via a numerose supposizioni da parte del pubblico. È importante sottolineare, però, come tale fonte abbia ribadito come si tratti di una procedura standard in certi casi. Sulla scena non sarebbero stati ritrovati segni chiari di violenza, il che esclude un’aggressione subita dal fratello di Nick Carter nei suoi ultimi momenti di vita. L’ipotesi delle ultime ore per il cantante morto ieri è quella di suicidio.

Aaron Carter chi è il fratello di Nick Carter

Se in Italia si parla di lui come del fratello di Nick Carter dei Backstreet Boys, negli Stati Uniti Aaron Carter, 34 anni, ha saputo ritagliarsi una fetta di pubblico tutta sua, lavorando per una carriera che lo ha visto muovere i primi passi da giovanissimo. Basti pensare che il mondo ha sentito parlare per la prima volta del cantante morto ieri sul finire degli anni Novanta, quando aveva appena 9 anni. A questa età ha pubblicato il suo primo album. Questo vendette quasi un milione di dollari. Aaron Carter presto è stato adorato dal pubblico dei più giovani, divenne rapidamente uno dei volti della rete per ragazzi e bambini Nickelodeon. Tutt’altro che un successo effimero per il fratello di Nick dei Bakstreet Boys, il suo, considerando come il secondo album abbia toccato quota 4 milioni di vendite.

Aaron Carter ha pubblicato in totale quattro lavori in studio, passando dal pop all’hip pop. Un’evoluzione legata alla sua crescita, che lo ha visto maturare un differente gusto musicale rispetto alle primissime fasi della sua carriera. Un vero e proprio talento il fratello minore di Nick Carter, che lo ha anche invitato ad aprire alcuni concerti dei Backstreet Boys. Appassionato di musica a tutto tondo, suonava ben quattro strumenti: pianoforte, batteria, chitarra e sassofono. Aaron Carter è stato anche attore in particolare volto di numerosi telefilm, i teen drama, come “Lizzie McGuire”, “Sabrina, vita da strega” e soprattuto “Settimo cielo” noto in USA come Seven Heven. La disperazione per la sua morte non coinvolge il solo Nick, tutt’altro. Aaron aveva una sorella gemella, Angel e altre due sorelle, Bobbie Jean e la defunta Leslie. Aveva anche due fratellastri, Ginger e Kanden, nati da una prima relazione di suo padre.

Nel 2017 si era parlato molto di Aaron, che su Twitter aveva fatto coming out come bisessuale, dicendo d’averlo capito fin da quando aveva 13 anni. Ha poi svelato d’essere affetto da disturbo bipolare. In questa fase ha poi accusato il fratello di Nick di violenze ai suoi danni e contro un membro femminile della sua famiglia. Accuse prontamente rigettate e caso mai realmente aperto. Una condizione delicata, la sua. In passato aveva avuto problemi legati all’uso di sostanze stupefacenti. Più volte si era affidato a cliniche di riabilitazione. L’ultima volta era accaduto a settembre 2022, mentre pochi giorni prima della morte, le cui cause restano ufficialmente sconosciute per ora, era stato fermato per guida in stato di ebbrezza. Aaron Carter lascia un figlio di appena 11 mesi, Prince, nato dalla relazione con la compagna Melanie Martin.