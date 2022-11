Dayane Mello tirata in ballo al Gf Vip da Luciano Punzo: la rivelazione

Dayane Mello 33 anni nella notte è stata tirata in ballo al Gf Vip da Luciano Punzo. Rivelazioni sul loro rapporto.

Il gossip regna incontrastato all’interno della casa del Grande Fratello VIP, e stavolta ha tirato in ballo la splendida Dayane Mello. La modella pare sia stata presa in considerazione da Alfonso Signorini, che ha lanciato nella casa di Cinecittà i nuovi concorrenti. Tra loro vi sarebbe anche un ex fidanzato della brasiliana, naturalizzata italiana. Forse anche per questo il suo ingresso non si è mai concretizzato. Qualcosa potrebbe spuntare nei prossimi giorni, dal momento che di lei si tornerà di certo a parlare dopo le rivelazioni di Luciano Punzo. Sarebbe proprio lui ad aver avuto una storia, o forse soltanto un flirt, con Dayane Mello. Di colpo ha deciso di parlarne con Sarah Altobello, ravvivando decisamente la notte del GF VIP dopo la crisi di Antonella. Gli utenti appassionati del reality sono sempre pronti a pubblicare ogni indiscrezione sui social, soprattutto su Twitter.

Secondo quanto riporta Biccy, il modello napoletano Luciano Punzo, 26 anni, si è ritrovato a parlare del suo ideale di donna. Anni fa, dice, i suoi gusti erano alquanto generici. Una donna non doveva rispettare esattamente determinati parametri per essere al suo fianco. Oggi è maturato, spiega l’ex di Manuela Carriero, e ha dei punti fermi. Non si parla di canoni estetici, sia chiaro, bensì di valori caratteriali. Punzo apprezza la semplicità e ritiene difficile riuscire a trovare un certo feeling con una donna appartenente al suo stesso mondo lavorativo, quello della moda e dello spettacolo. Il tentatore di Tempation Island 2021 lo descrive come un ambiente molto complesso e competitivo, dove si è disposti a tutto pur di arrivare in cima. Arriva poi per il nuovo concorrente del Gf Vip il momento della grande rivelazione a tema gossip. Luciano Punzo dice d’aver avuto una storia con Dayane Mello. I due Si sono frequentati un po’ dopo Pechino Express. Ha però ammesso di non aver avuto un atteggiamento del tutto onesto con la Mello. Mentre erano insieme, infatti, il modello napoletano provava ancora dei forti sentimenti per la sua ex fidanzata. Qualcosa che Dayane aveva capito. Non si limita a questo, però, Luciano Punzo sceglie nei dettagli e sottolinea come secondo lui la Mello fosse molto presa. La descrive come un ciclone di pura energia. Una donna affascinante la brasiliana che, al tempo stesso, lo terrorizzava. Temeva infatti che, se fosse diventata una cosa seria, lo avrebbe distrutto in caso di rottura.

Dayane Mello Luciano Punzo a Pechino Express

Dayane Mello e Luciano Punzo hanno condiviso un’esperienza folle, quella di Pechino Express 2020. Nell’ottava edizione del programma condotto da Costantino della Gherardesca, i concorrenti si sono ritrovati ad attraversare svariati Paesi dell’Asia, dalla Thailandia alla Cina, fino alla Corea del Sud. Non erano in coppia, i due, ma hanno avuto modo di conoscersi un po’ tra una tappa e l’altra. La modella brasiliana era al fianco di Ema Kovac e, insieme, formavano il gruppo de Le top. Hanno dato filo da torcere a tutti, raggiungendo infine il podio. Si sono però dovute accontentare del terzo posto, alle spalle de I wedding planner, ovvero Enzo Miccio e Carolina Guzzanti, e le vincitrici Le collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Poni. Le cose sono invece andate in maniera ben diversa per I guaglioni. Era questo il nome scelto per il gruppo composto da Gennaro Lillo e Luciano Punzo. I due amici, per quanto aitanti, non hanno saputo tenere il passo. Sono arrivati al nono posto, eliminati dopo l’addio di Marco Berry e Ludovica Marchisio, Padre e figlia, e il ritiro volontario di Asia Argento e Vera Gemma, Le figlie d’arte.