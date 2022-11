Anticipazioni Un Posto al Sole Marina muore: spoiler dell’attrice

Anticipazioni Un Posto al Sole su Marina rapita: i fan si chiedono se muore, Nina Soldano fa spoiler su cosa farà il suo personaggio

Le anticipazioni di Un Posto al Sole sul futuro di Marina Giordano rapita dal suo ex marito Fabrizio stanno facendo il giro del web. Riuscire a scoprire se Marina muore sta tenendo incollati davanti allo schermo oltre un milione di italiani che sperano in un lieto fine che possa porre fine all’incubo che sta vivendo la proprietaria dei Cantieri Palladini e poter riabbracciare Roberto Ferri. Il suo grande amore è pronto a salvarla con l’aiuto di suo figlio Filippo, pistola alla mano è pronto per sacrificare la vita per quella che è stata sua moglie e si spera lo sarà presto. Stando alle anticipazioni di Un Posto al Sole della settimana prossima su cosa succederà a Marina Giordano, scopriamo che Franco, con l’approvazione di Angela, sul finale ritornerà sui suoi passi aiutando Roberto Ferri e Filippo ma in un modo in cui nessuno si sarebbe mai aspettato. Gli spoiler di Upas sul personaggio interpretato da Nina Soldano non finiscono qui e ci mostrano un vero e proprio colpo di scena. In queste ore stiamo vedendo come l’imprenditrice rapita stia subendo ogni forma di vessazione fisica e mentale da parte del suo ex marito Fabrizio. Alla domanda se Marina Giordano riesce a scappare a rispondere è la stessa attrice che le presta il volto. Nina Soldano a Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto spoiler non su come va finire a Un Posto al Sole per il suo personaggio, rivelando il finale della vicenda rapimento orchestrato da Fabrizio.

Anticipazioni Un Posto al Sole Marina salvata dal pubblico

L’attrice ha personalmente anticipato che Marina Giordano si inventerà “un trucco veramente notevole”. Anche se non ha spoilerato se Marina muore e se lo stratagemma che la stessa moglie di Roberto Ferri andrà a buon fine, queste poche parole sulle anticipazioni di Un Posto al Sole lasciano ben sperare. Nina Soldano ha anche rivelato che per registrare le puntate del rapimento ha sofferto di mal di schiena, in particolare per girare le scene in cui il suo personaggio era legata al letto dal perfido Fabrizio. Una lunga carriera da attrice quella della valletta di Indietro Tutta che ancora oggi l’appaga per le nuove sfide a cui la sottopongono le sceneggiature sempre più avvincenti di un Posto al Sole.



Stando alle anticipazioni della soap ambientata a Napoli come Mina Settembre, succedendo a Marina cosa ancora più terribili che però potrebbero avere come epilogo che la Giordano si salva. In fondo per i fan di Upas un nuovo corso della soap senza l’imprenditrice a Palazzo Palladini non è al momento possibile. Quando la Giordano si traferì a Londra proprio accanto a Fabrizio, all’epoca suo marito e non ancora il suo aguzzino, ci fu una rivolta dei telespettatori che chiedevano a gran voce il ritorno di Marina. Un indizio non di poco conto quello del gradimento dei telespettatori per un personaggio, sceneggiatore e produzione tengono sempre conto del sentiment del pubblico.