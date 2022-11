Matrimonio a prima vista 2022 come finisce: ultima puntata

Matrimonio a prima vista Italia 2022 e poi lascia di stucco: le coppie che stanno ancora insieme e lo scandalo

Quest’estate ha fatto ritorno l’amatissimo format di Discovery+ Matrimonio a prima vista, trasmesso poi in chiaro da Real Time a partire dal 26 ottobre 2022. Questa nona edizione è stata molto particolare perché si è aperta con un vero e proprio scandalo: l’espulsione di Lucas Vianini e Carolina Manfrin. La coppia è finita al centro di un’incredibile controversia perché, durante un fuori onda coi microfoni aperti, si è sentito Lucas invitare la novella moglie a fingere interesse per lui. Il suo obiettivo era quello di acquisire visibilità grazie al programma per sfruttarla nel suo lavoro di curatore d’immagine. Nonostante Carolina si sia opposta fermamente a questa richiesta, affermando di voler vivere con naturalezza quest’esperienza, anche lei è stata squalificata insieme a Lucas, il responsabile dell’illecito, e i due hanno, dunque, detto addio prematuramente a Matrimonio a prima vista.

Le coppie protagoniste di questa edizione sono state, quindi, di fatto solo due. La prima, formata da Solange Salvo e da Michele D’Addetta e la seconda formata da Michela Bono e Alex Balbo. Partiamo da questi ultimi due. I due, trascorsa la luna di miele, decidono di rimanere insieme, nonostante ci fossero moltissime perplessità. La coppia è finita anche al centro di alcune controversie, legate al fatto che, considerando le loro difficoltà, i due abbiano deciso di rimanere insieme solo per piacere al pubblico. Infatti, col tempo i due si sono allontanati, salvo riavvicinarsi solo in vista della puntata conclusiva E poi. Alla fine, dopo la puntata speciale i due effettivamente si sono riallontanati, con Michela che ha rimproverato Alex di non essersi tornata a Roma e non facendosi più sentire dal marito, mettendo così, di fatto, fine al loro matrimonio.

Matrimonio a prima vista Italia e poi: le coppie che stanno ancora insieme

Lieto fine, dunque, solo per Solange e Michele. Nonostante alcune difficoltà iniziali, soprattutto da parte dell’infermiera, i due hanno stretto il loro rapporto e hanno superato sia la luna di miele che i primi mesi di convivenza, decidendo così di confermare il matrimonio dopo aver pronunciato il fatidico sì. A sei mesi di distanza dalla fine del programma, i due hanno deciso di continuare insieme le loro vite, al netto di piccole crisi, fisiologiche, che si sono trovati a vivere.

Per conoscersi meglio i novelli sposi hanno fatto delle vacanze in giro per l’Italia, mostrando la volontà di voler far andare avanti il loro matrimonio. Alla fine ce l’hanno fatto e Michele e Solange sono l’unica coppia rimasta insieme dopo Matrimonio a prima vista Italia e poi. Non a caso, i due sin dalle prime battute di questa edizione sono stati i più amati del pubblico, apprezzati per la forza e la volontà che hanno messo in gioco per far andare avanti la loro unione. I fan sognano che per Michele e Solange vada a finire bene come per altre coppie di Matrimonio a Prima Vista Italia che stanno ancora insieme. È il caso, in parte, di Andrea Ghiselli e Francesca Musci che hanno avuto il loro primo figlio lo scorso luglio. La coppia si è conosciuta grazie al programma di Real Time ma non erano in coppia insieme né concorrenti della stessa edizione.