The Crown 5 Penny Knatchbull chi è e chi la interpreta

The Crown 5 presenta Penny Knatchbull, tra i nuovi personaggi. Amica del Principe Filippo e per anni considerata la sua amante. Qual è la verità e chi è l’attrice che la interpreta.

Penny Knatchbull è uno dei nuovi personaggi di The Crown 5. La quinta stagione dell’amata e odiata serie Netflix si concentra su uno dei decenni più delicati della Corona britannica, gli anni Novanta. I 10 episodi passano in rassegna eventi percepiti come ancora vicinissimi e per questo molto dolorosi. Dal divorzio di Carlo e Diana alla tragica morte di lei, passando per l’ormai celebre intervista dell’ex Principessa alla BBC, l’amore mai dimenticato del padre di William e Harry per Camilla e, non di secondaria importanza, la presunta amante del Principe Filippo: Penny Knatchbull.

Se il resto del mondo ha goduto a pieno dei racconti di The Crown, spesso confondendo fatti storici e romanzati, la percezione dei sudditi inglesi è ben diversa. Determinate dinamiche e allusioni, proposte attraverso libri, film e serie TV, sono vissute come ferite sulla pelle e non come semplice gossip. In una puntata vediamo Jonathan Pryce, interprete in questa fase dello show di Filippo, confidare alla cara amica Penny, che ha il volto di Natascha McElhone, i propri problemi matrimoniali con la Regina Elisabetta. Il livello di intimità tra i due è elevato, con la telecamera che indugia sulle loro mani che si sfiorano. Una precisa allusione che ha scatenato le ire di molti. Se ne è fatto portavoce Dickie Arbiter, ex responsabile stampa della compianta Elisabetta II. Questi ha descritto il tutto come crudele spazzatura. Il ruolo di Penny Knatchbull, ha sottolineato, è sempre stato quello di amica della Regina e del Duca, così come di tutta la famiglia reale. A rendere il tutto ancor più scabroso, vi è l’enorme differenza d’età tra i due: ben 32 anni.

Penny Knatchbull Principe Filippo cosa c’è di vero

L’amicizia tra Penny Knatchbull e il Principe Filippo è durata più di 40 anni. Il primo incontro risale al 1975, durante una partita di polo. Lei non era altro che una giovane poco più che ventenne al tempo, da non molto introdotta in società. Lui aveva invece ampiamente superato la soglia dei 50 anni. Scattò un’immediata simpatia, favorita dalla passione comune per i cavalli e lo sport. Come spesso accade tra i nobili, a favorire i rapporti vi sono soprattutto le amicizie comuni. In questo caso la ragazza era fidanzata con Norton Knatchbull, figlioccio del Duca. Questi era inoltre nipote di Louis Mountbatten, zio di Filippo. Una famiglia molto legata ai reali, come dimostra il fatto che proprio Norton venne scelto come padrino di William, figlio di Carlo e Diana.

Spiegato ciò, si comprende come la figura di Penny Knatchbull sia una sorta di costante nelle immagini e nei racconti degli ultimi 30-40 anni. Di lei ha parlato un anonimo insider al Daily Mail, definendola come la donna di cui tutti potevano fidarsi. Ogni membro della famiglia reale sentiva di poterle raccontare tutti i propri segreti. Nessuno di questi è mai stato tradito. Non è la prima volta che questo gossip prova a farsi largo, ma sembra che i membri della Corona ne abbiano sempre riso. Col passare del tempo, poi, la stessa Regina Elisabetta II si è avvicinata enormemente alla donna, soprattutto dopo la tragica morte di sua figlia Leonora Knatchbull. La piccola è deceduta a soli 5 anni a causa di un tumore. Era il 1991 e non l’ultimo colpo al cuore per la contessa oggi 69enne. Nel 2010 ha infatti dovuto sopportare l’addio di suo marito, volato alle Bahamas con un nuovo amore.

The Crown 5 Penny Knatchbull: chi è l’attrice

Natascha McElhone è l’attrice scelta per aggiungersi al cast di The Crown 5 e interpretare il non semplice personaggio di Penny Knatchbull. Attrice britannica che usa un nome d’arte. Quello registrato all’anagrafe è infatti Natascha Abigail Taylor. È nata nel 1971 e ha trovato il successo negli Stati Uniti più che in patria. Sul fronte televisivo ha preso parte a più di 80 episodi della serie TV Californication. È oggi impegnata in Hotel Portofino e Halo, mentre al cinema i primi passi li ha mossi negli anni ’90. Come dimenticare il suo ruolo in The Truman Show con Jim Carrey. D menzionare anche Killing Me Softly, Solaris e Looper. Sul fronte privato è madre di Theodore, Otis e Rex, nati nel 2000, 2003 e 2008. Il marito (chirurgo plastico Martin Kelly) è però deceduto proprio nell’anno della nascita del suo terzogenito, morto a causa di una cardiomiopatia, lasciando l’attrice vedova.