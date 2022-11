Alessandra Mussolini cantante: successo all’estero grazie a Malgioglio

A Tale e Quale Show nella puntata dell’11 novembre Cristiano Malgioglio rivela il successo in Giappone di Alessandra Mussolini cantante, nell’album canzoni scritte da lui

Nella puntata di Tale e Quale Show di ieri sera 11 novembre Alessandra Mussolini ha imitato Fiorella Mannoia. Cristiano Malgioglio in giuria ha fatto una rivelazione, in parte. Sotto forma di provocazione ha detto che se la Mussolini avesse seguito la sua carriera di cantante avrebbe avuto più successo, mentre ha invece preferito dedicarsi alla politica. In molti non sapevano che in realtà è vero: Alessandra Mussolini è stata anche una cantante e ha inciso un album. Se come attrice è ricordata in Noi uomini duri con Renato Pozzetto e Enrico Montesano e Sabato domenica e lunedì nel ruolo di Giulianelli accanto alla zia Sofia Loren, le sue canzoni a orecchio sono difficili da ricordare. Anche in questo caso Cristiano Malgioglio è stato dettagliato nella sua rivelazione sulla concorrente di Tale e Quale Show. Ieri sera il giurato ha infatti affermato che Alessandra Mussolini ha avuto successo all’estero, è così. L’album dell’ex parlamentare è stato pubblicato solo in Giappone ma nel corso degli anni è diventato un vero e proprio oggetto da collezione. L’album dal titolo Amore è uscito nel 1982 ed è composto da otto canzoni. Nonostante il riscontro positivo dell’album, molto apprezzato dai nipponici, è stato il primo e ultimo album della Mussolini che è tornata a cantare, prima dell’esperienza di Tale e Quale Show, solo per la colonna sonora di Sabato domenica e lunedì.

Da Amore è stato estratto come primo singolo Tokyo Fantasy, canzone del genere italo dance che ha conquistato il Giappone. La stessa Alessandra Mussolini ha cantato questo brano trenta anni dopo a Live Non è la D’Urso. Cristiano Malgioglio però nella sua rivelazione ieri sera a Tale e Quale Show ha omesso un dettaglio che fa scalpore. L’autore di grandi successi come Gelato al cioccolato, Ancora Ancora Ancora è L’importante è finire ha infatti scritto tre canzoni che fanno parte dell’album Amore di Alessandra Mussolini. Nello specifico per la nipote di Sophia Loren, ha composto il testo di Insieme Insieme, L’ultima notte d’amore e Stasera mi manchi. Un’altra piccola curiosità riguardante la carriera di cantante di Alessandra Mussolini è che il disco Amore è cantato in ben tre lingue: italiano, inglese e giapponese. Proprio la sua pronuncia della lingua nipponica ha fin dalla sua uscita catturato l’attenzione per la precisione con la quale si è cimentata. Questa scoperta nel corso del programma di Carlo Conti ha confermato così la bravura infatti di intonazione da parte dell’ex parlamentare. Le sue imitazioni sono sempre state molto apprezzate dalla giuria e dal pubblico come quella di Fiorella Mannoia, Milva, Sabrina Salerno e la zia Sophia Loren. Per quanto riguarda Amore, nel web si è diffusa la notizia che nel 2000 l’album, oggetto da collezione, è stato venduto a Londra per ben 10 milioni di lire.