GF Vip dopo puntata cosa è successo ieri sera Tavassi contro i Donnalisi

GF Vip dopo la puntata di ieri sera Edoardo Tavassi cerca di far ragionare Edoardo sui suoi sentimenti per Antonella, litigi nella notte

Quella di ieri sera 10 novembre è stata una puntata molto movimentata per il GF Vip, specialmente per i Donnalisi, protagonisti assoluti di questa edizione dello show di Canale 5. In puntata abbiamo assistito a diversi scontri tra i due e Micol, l’ex di Edoardo a dir poco mal sopportata da Antonella: le polemiche, ovviamente, non si sono placate e nella notte Donnamaria ha avuto un confronto con l’altro Edoardo della casa, Tavassi, che ha cercato di farlo ragionare sui suoi sentimenti per l’influencer campana.

In puntata si è parlato della veridicità dei sentimenti di Antonella per Edoardo e per le cure, non ricambiate, che quest’ultimo riserva alla sua amata. Una situazione di disparità che lascia perplessi molti e che non va giù a Edoardo Tavassi, che con la sua schiettezza ha provato a mettere il coinquilino davanti alla realtà dei fatti. Il fratello di Guendalina ha confessato il suo timore che una volta uscita dalla casa Antonella possa tornare dal suo amore, ovvero Gianluca Benincasa, visto che fino a una settimana prima dell’inizio del GF Vip i due sono stati insieme e lui ha palesato il suo amore ancora vivo per la vippona. Dal canto suo, Donnamaria si fida di Antonella e soprattutto dei sentimenti che prova per lei, ma ancora una volta Tavassi prova, anche con un po’ di sana franchezza, a fargli capire che forse certi discorsi sono un po’ prematuri. Il fratello di Guendalina ha ammesso che, secondo lui, questo amore sembra un atteggiamento un po’ infantile, perché dirsi innamorati di una persona dopo 50 giorni di Grande Fratello e senza averla vissuta fuori è una cosa un po’ inusuale.

Edoardo Tavassi, insomma, prova a far ragionare il vippone, che però non sembra davvero sentire ragioni. Donnamaria continua a supportare il suo grande amore per Antonella e soprattutto non ha dubbi sui sentimenti per lei, non credendo che la Fiordelisi possa tornare da Gianluca una volta fuori dalla casa. Molto enigmatica invece la ragazza, che nella serata di ieri ha mostrato parecchia ostilità un po’ per tutti e che probabilmente ha bisogno di ragionare sui sentimenti che prova.

GF Vip cosa è successo ieri sera tra i Donnalisi

Facciamo, dunque, un passo indietro e riviviamo ciò che è successo nella puntata di ieri sera del GF Vip. I Donnalisi sono stati messi, naturalmente, al centro del dibattito da Signorini, il quale ha incalzato Antonella ed Edoardo con alcune domande. La schermitrice è stata prima chiamata a dare spiegazioni sui suoi sentimenti per l’ex Gianluca, confessando che lei lo vede solo come un amico e che sta soffrendo per aver perso la sua amicizia, non per il suo amore. Poi Antonella ha ribadito che vuole che Edoardo diventi il suo punto di riferimento come lo era stato prima Benincasa. La discussione è poi passata su Micol, che si è attaccata come ha fatto sin dal suo ingresso con Antonella, e sullo stesso Donnamaria, finito un po’ in mezzo e che ha voluto ribadire l’autonomia delle sue scelte.

La serata difficile di Antonella è continuata con lo scontro con Sonia, che ha candidamente ammesso di non credere al suo amore per Edoardo, ma di pensare che siano dei sentimenti a favore di telecamera. Un’impressione sottolineata anche da Orietta, che ha lasciato la Fiordelisi in uno stato di nervosismo non indifferente. In puntata l’abbiamo vista rifiutare il conforto di tutti, anche di Edoardo, poi dopo il consueto appuntamento live è arrivato anche questo scontro con Tavassi, che ha definito infantile il loro innamoramento. Si prospettano decisamente tempi duri per i Donnalisi, finiti nell’occhio del ciclone e possibili protagonisti anche delle prossime puntate del GF Vip.