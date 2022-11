GF Vip Pamela Prati il palo a Marco Bellavia dopo la puntata

Pamela Prati eliminata dal Gf Vip dopo la puntata non va a cena con Marco Bellavia lo svela su Instagram

Se Pamela Prati e Marco Bellavia formeranno una coppia dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP lo dirà soltanto il tempo. Dopo il caso Mark Caltagirone, per la bella showgirl si tratterebbe di un ritorno all’amore vero, di persona e non attraverso uno schermo. Il pubblico aveva apprezzato le tecniche di seduzione dell’ex conduttore e oggi mental coach. Sembrava inoltre star facendo breccia nella corazza di una ferita Pamela. Tutto questo però risale a molto tempo fa, prima ovviamente dell’uscita di lui a causa delle problematiche riscontrate, di cui si è tanto parlato. L’eliminata di ieri della puntata del GF Vip del 10 novembre si è ritrovata tra le sue braccia, una volta arrivata nello studio di Alfonso Signorini. Il seguito non è stato però dei più romantici. Sul suo profilo Instagram, nelle storie, sono stati mostrati molti dei commenti dei fan della showgirl, alcuni dei quali incitavano a una relazione con Marco Bellavia. Questo tipo di attenzioni le fa di certo piacere, considerando come fino a poco tempo fa il sentiment (come piace dire ad Alfonso Signorini) del pubblico era ben diverso. Nessun incontro post programma per i due “piccioncini”. Pamela Prati ha infatti mostrato come si sia recata al McDonald con due carissimi amici. Una cena rapida postata nelle storie, ma nessun Marco Bellavia in vista. Lui sarà probabilmente tornato da suo figlio a casa, ma questo avvicinamento avvenuto soltanto in studio, a favor di telecamere, ha di certo deluso un po’ i fan.

GF Vip Pamela Prati e Marco Bellavia il bacio

Chiariamo però cos’è accaduto ieri sera nella puntata del 10 novembre del GF VIP. Il bacio tra Pamela Prati e Marco Bellavia è stato in parte un gesto spontaneo di pura passione. La seconda parte della scena è risultata alquanto pilotata, con la direzione di Alfonso Signorini. Sappiamo che l’ex presentatore ha presenziato a Cinecittà come suo fan nelle ultime settimane. Non ha mai perso la speranza di riallacciare i rapporti e magari frequentarla all’esterno, nel mondo reale. Dopo il classico recap dell’esperienza all’interno della casa come accade per ogni eliminato del Grande Fratello Vip e un confronto acceso con Sonia Bruganelli e Orietta Berti, è arrivato proprio Marco Bellavia, che dalla passerella le corre incontro. Pamela Prati non si tira affatto indietro e lo ha baciato con trasporto. Un bacio vero, sulle labbra, che lascia Signorini stravolto. Marco Bellavia l’avrebbe voluta ancora dentro, ma lei ha preso la palla al balzo e gli ha detto che ora tocca a loro uscire, alludendo a un appuntamento. Signorini ha cavalcato il momento e li ha fatti baciare ancora a favor di telecamera, con tanto di colonna sonora de Il tempo delle mele. Nessuno si aspettava il primo appuntamento subito post Grande Fratello Vip, però dopo la puntata del 10 novembre che decretato l’eliminazione di Pamela Prati, non vedere una storia insieme in quel McDonald ha fatto storcere a tanti fan su Twitter.