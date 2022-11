Tale e quale show stasera 11 novembre le imitazioni

A Tale e Quale Show stasera puntata da primo gran finale di stagione in attesa dei Big. Le imitazioni e il papabile vincitore

Stasera in prima serata su Rai 1, a partire dalle ore 21,15, va in onda la finale di Tale e Quale Show. Chiariamo però come non si tratti dell’ultima puntata del programma condotto da Carlo Conti. È in realtà il penultimo appuntamento per questa stagione. I protagonisti proveranno a dare il meglio di sé, così da aggiudicarsi la vetta della classifica. Per questo tutte le imitazioni della puntata di stasera dell’11 novembre di Tale e Quale Show sono fondamentali. Partiamo dal basso, guardando la classifica, con Valeria Marini che proverà almeno ad abbandonare il fondo in quest’ultima puntata, dando la caccia a Paolantoni e Cirilli per un insperato sorpasso. Proverà a imitare Nicole Kidman e quasi già sentiamo le parole acide di Cristiano Malgioglio, criticato anche dalla madre della showgirl. Il duo comico composto da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli proverà invece a imitare le sorelle Goggi, Loretta e Daniela. Altra prova complessa per Samira Lui, chiamata a sfoderare una portentosa voce, dovendo rappresentare Donna Summer.



Ben distante dalle polemiche delle scorse settimane, Alessandra Mussolini chiude il suo percorso imitando Fiorella Mannoia, mentre Rosalinda Cannavò si scatenerà al ritmo di Katy Perry. Valentina Persia ha avuto grandi picchi in quest’edizione. Potrebbe sorprendere nei panni di Amy Winehouse, quasi impossibile da imitare vocalmente. Claudio Lauretta, distante dal sogno di un primo posto, offrirà un’interpretazione molto attesa dal pubblico più maturo: Claudio Villa. Gilles Rocca si giocherà invece le ultime chance di trionfo con Fabrizio Moro. Quasi gli stessi punti li ha Elena Ballerini, per la quale è stata scelta Christina Aguilera. Anche in questo caso la potenza vocale farà la differenza. Andrea Dianetti si giocherà il tutto per tutto imitando una donna dalla voce dura: Gianna Nannini. Dovesse riuscirci al meglio, potrebbe ottenere punti bonus dalla giuria. Antonino, infine, libererà la sua ugola sulle note di Riccardo Cocciante.

Tale e Quale Show 2022 chi vince

Occhi puntati soprattutto su Antonino, dato come favorito dall’inizio del programma, anche se alcuni “colleghi” gli hanno dato del filo da torcere. Avere la meglio in questa finale vorrebbe dire essere proclamato vincitore di Tale e Quale Show 12. Parliamo però di penultimo appuntamento perché il Campione svelato l’11 novembre dovrà poi prendere parte alla grande finale del Torneo, in uno scontro incredibile con gli altri classificatisi al primo posto.

Vi sono pochi dubbi sul fatto che la sfida sarà tra Antonino Spadaccino e Andrea Dianetti. Poco distanti, e molto talentuosi, Elena Ballerini e Gilles Rocca, che potrebbero a sorpresa dire la loro. Tutto dipenderà da quanto mostrato in scena l’11 novembre. Un solo sbaglio e l’intero percorso verrà cancellato. Dianetti è in forma e si è imposto nell’ultima puntata, che ha vinto Antonino al quarto posto con 51 punti, ben 26 in meno rispetto alla vetta, conquistata con 77 punti. La classifica generale, però, offre tutt’altro equilibrio: