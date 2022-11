Tale e Quale Show Roberto D’Agostino chi è l’imitatore in giuria

Roberto D’Agostino nella giuria di Tale e Quale Show per la settimana puntata di stasera 11 novembre. Chi è l’imitatore

Venerdì 11 novembre è in onda la settimana puntata di Tale e Quale Show 2022 che è anche la finale del programma condotto da Carlo Conti, che proporrà poi lo scontro tra i Campioni delle varie edizioni. Come al solito al bancone si accomodano tre giudici fissi. Si tratta di Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. Il quarto è Roberto D’Agostino ma, come i fan dello show ben sanno, si tratta in realtà di un imitatore. Ad imitarlo è l’amatissimo Ubaldo Pantani che si propone nei panni del famoso giornalista.

Conosciuto soprattutto come fondatore di Dagospia, che negli anni si è affermata come una delle testate online più temute dai personaggi dello spettacolo. Basti pensare che proprio sulle sue pagine sono spuntate le prime indiscrezioni sul divorzio imminente di Francesco Totti e Ilary Blasi. Il quarto giudice di Tale e Quale 2022 è nato a Roma il 7 luglio 1948 e non si getta subito nel mondo del giornalismo. Lavora come ragioniere a 18 anni e due anni dopo è alla Cassa di Risparmio di Roma, dov’è rimasto inchiodato fino ai 32. Si cimenta poi come disc jockey nella trasmissione Bandiera gialla, il che gli offre la chance di conoscere Carlo Massironi, che lo introduce nel mondo del giornalismo musicale.

È così che la vita di Roberto D’Agostino imitato da Ubaldo Pantani a Tale e Quale Show stasera è cambiata, grazie a un incontro e, ovviamente al talento. Nel 2000 ci ha visto lungo e ha fondato Dagospia. Un sito tra i più visitati in Italia, tra i più importanti in ambito gossip. La sua rubrica maggiormente apprezzata dagli utenti è senza dubbio Cafonal, che racconta il cafonalesimo, come lo definisce lui, tendenza dilagante in Italia. Tutti vogliono comunicare al ondo chi vorrebbero essere, provando in tutti i modi a far dimenticare chi siano in realtà. Questo un riassunto del suo pensiero. Guardando alla sua vita privata, Roberto D’Agostino è stato sposato con Tina Semprini, dalla quale ha poi divorziato, sposando nel 1997 Anna Beatrice Federici. Ha un solo figlio e il suo nome è Rocco.

Tale e quale show chi è Ubaldo Pantani

Ubaldo Pantani è un famoso imitatore, comico e attore italiano. È nato a Cecina il 31 marzo 1971 e da tempo si è imposto come personaggio televisivo. Amatissimo per la sua capacità di trasformarsi in un gran numero di personaggi celebri. Roberto D’Agostino è solo uno di questi, tra i più interessanti perché gli permette di andare spesso fuori dalle righe. Nella prima fase della sua carriera, il quarto giurato a sorpresa di Tale e Quale Show di stasera, è stato molto impegnato a teatro, entrando a far parte della compagnia di Giorgio Albertazzi. Il suo esordio in televisione risale al 1997 con Macao di Gianni Boncompagni. Grande impennata di visibilità con Mai dire… nel 2004. La gente adora le imitazioni di Ubaldo Pantani e le parodie di Massimo Giletti, Stefano Bettarini, Lapo Elkann e numerosi protagonisti del Grande Fratello. Col passare del tempo la sua bacheca di imitazioni si è arricchita enormemente. Oggi vanta, tra gli altri, Mario Giordano (che ha già proposto a Tale e Quale Show nella terza puntata), Flavio Insinna, Giuseppe Conte, Enzo Miccio, Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti, Matteo Salvini, Matteo Renzi, Paolo Del Debbio, Simone Inzaghi, Gigi Buffon, Maurizio Sarri e Federico Buffa. Della sua vita privata non si sa molto. Oggi l’imitatore di Roberto D’Agostino pare sia single ma in passato ha avuto una relazione con una celebre comica, Virginia Raffaele. È sempre riuscito a tutelare la propria privacy, rivelando però d’avere una figlia alla quale è legatissimo.