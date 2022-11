Malinconico 2 si farà? La Rai non risponde alla richiesta del regista

Dubbio se Vincenzo Malinconico 2 si farà. Il regista rivela nuovi spunti ma si attende conferma della Rai sul sequel della fiction di successo

Successo enorme di Vincenzo Malinconico su Rai 1. Il personaggio, interpretato da Massimiliano Gallo e creato dall’autore Diego De Silva, è entrato nel cuore degli spettatori. Divertente, sarcastico, crudo e romantico allo stesso tempo. Un trionfo che lascia pensare a una possibile seconda stagione. Un annuncio ufficiale da parte della Rete non è ancora giunto ma il regista Alessandro Angelini ha detto la sua a Fanpage. L’ultima puntata del 10 novembre lascia le porte aperte a un seguito, questo è certo. L’uomo dietro la macchina da presa della fiction Rai ha spiegato come vi sia stato un gran lavoro di scrittura e regia. Quanto portato in libreria da De Silva non può tradursi totalmente in scena. Occorre adeguarsi e trovare la giusta forma per rispettare il materiale originale e renderlo adeguato al piccolo schermo. È stata un’esperienza esaltante e lui sarebbe pronto a rimettersi in gioco, avendo ancora molto da raccontare.

Vincenzo Malinconico 2 parla il regista

Alessandro Angelini, regista di Vincenzo Malinconico, vorrebbe una seconda stagione. Lo chiede ufficialmente alla Rai attraverso quest’intervista. Sottolinea come non manchino di certo gli spunti per nuove puntate dopo l’ultima del 10 novembre. Il protagonista sa muoversi tra sentimenti complessi e ben differenti tra loro. Il suo essere un acrobata in tal senso lo ha posto di diritto nel cuore degli spettatori. Si sono affezionati a lui, lasciandolo entrare nelle loro case e considerandolo un amico.

Riuscire a girare questa fiction è stata una vera sfida. L’elemento più ostico, racconta, si è rivelato essere l’obbligo di coniugare i differenti registri, dal drammatico al comico, fino al surreale. Al tempo stesso, però, è stato anche l’aspetto più bello. Non può dare certezze in merito a un possibile Vincenzo Malinconico 2. Dice di chiedere alla Rai per eventuali conferme. La storia però si presta a un seguito. L’ultima puntata lo rende chiaro. Chiunque abbia letto i romanzi di De Silva, poi, sa come le avventure dell’avvocato non terminano qui. L’autore ha pubblicato in totale sette volumi di questa serie. Dopo il capitolo d’esordio, Non avevo capito niente, arrivano Mia suocera beve, Sono contrario alle emozioni, Arrangiati, Malinconico, Divorziare con stile, I valori che contano (avrei preferito non scoprirli) e Sono felice, dove ho sbagliato? edito nel 2022. In onda il giovedì sera, la fiction Rai con Massimiliano Gallo si è ritrovata in sfida con il Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini. Un confronto a dir poco delicato, che però Vincenzo Malinconico ha vinto tutte le volte, pur calando un po’ verso la fine. Questo, insieme con il gran numero di ricerche legate alla produzione, dovrebbe garantire senza troppe problematiche una seconda stagione. Se tutto dovesse andare secondo i pieni, rispettando i tanti impegni del protagonista e del resto del cast, le riprese potrebbero svolgersi nella seconda parte del 2023, con Vincenzo Malinconico 2 in arrivo su Rai 1 tra la fine del prossimo anno e l’inizio del 2024.