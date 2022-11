X Factor 2022 eliminato terzo live ieri sera 10 novembre: chi è uscito

Due eliminati nella terzo live di X Factor 2022. Chi è uscito dice addio a un passo dalla puntata inediti.

Hell Factor ha messo a dura prova i nervi dei concorrenti. Due eliminati nel terzo live di X Factor 2022, con 2 nomi al ballottaggio al termine della prima manche e altri 2 nella seconda. Al termine della prima manche chi è uscito tra Dadà e Joelle è stato deciso dal pubblico. Un primo confronto tra Fedez e Rkomi, che hanno già avuto modo di sfidarsi al bancone con i loro giudizi. La seconda manche ha “condannato” i Tropea e Matteo Orsi. Ciò vuol dire che tutti e quattro i giudici si sono ritrovati nel terzo live di X Factor del 10 novembre a rischiare di veder ridotta la propria squadra. Chi è uscito dal terzo live di X Factor tra Tropea, Matteo Orsi, Joelle e Dadà si è deciso dopo l’ultima esibizione. Dovendo scegliere i cavalli di battaglia, Joelle ha voluto cantare People help the people, Dadà invece ha scelto un mix di Caravan petrol e Pua. I Tropea hanno cantato Insieme a te sto bene, mentre Matteo Orsi ha chiuso questa fase delicatissima con En e Xanax. Joelle è stata la prima a passare alla quarta puntata, quella degli inediti. Rkomi corre da lui e lei non trattiene più le lacrime. Subito dopo è stata annunciata l’eliminazione di Dadà, la meno votata dal pubblico. E’ lei la prima eliminata del terzo live di X Factor 2022. Da casa hanno poi bocciato Matteo Orsi, il cui destino è stato però deciso dai giudici. Dopo 30 secondi per pensarci, Ambra ha ovviamente premiato i Tropea e Dargen D’Amico Matteo Orsi. Questi viene però eliminato sia da Rkomi che da Fedez, che lo hanno condannato. Matteo Orsi è quindi il secondo eliminato del terzo live di X Factor 2022.

X Factor 2022: riassunto terzo live 10 novembre

Il terzo live di X Factor 2022 ha avuto inizio con Sangiovanni, che ha fatto esplodere le luci sul palco del talent al suono di Fluo, suo ultimo singolo estratto dall’album Cadere Volare. È il primo ospite, seguito dalla conduttrice Francesca Michielin, che ha annunciato Hell Factor. Fuoco e fiamme perché stavolta giudici e pubblico sono stati chiamati a eliminare due concorrenti. Rkomi ha promesso che la nuvola nera lo ha abbandonato. Con un umore diverso, dice, ha chiesto scusa ai Disco Club Paradiso per le durissime critiche, ma poi arriva lo scontro molto duro con Fedez. Regna il solito clima agguerrito da gara vera, dunque. La prima manche ha visto sul palco i Disco Club Paradiso per primi. La loro versione di Laura non c’è non poteva essere più diversa da quella di Nek. Un mix esaltante di effetto balera e valzer, alla loro maniera. È tutto un po’ troppo e i giudici sottolineano proprio come l’eccesso del clima da festa abbia mascherato le loro doti. Non si capisce se dietro l’impatto energizzate ci sia dell’altro. Ha fatto un passo indietro anche Fedez, sempre stato dalla loro parte. Manu Chao, Nek e momento Telelombardia sono puro avanspettacolo e poco altro.

Si è parlato del brutto momento di Joelle, in fase di cambiamento e un po’ triste dopo le critiche ricevute. Stavolta ha cantato Summertime sadness e le cose non sono andate meglio. Scontro tra Rkomi e Fedez su di lei, con quest’ultimo che ha trovato la scelta telefonata. Dargen D’Amico avrebbe invece voluto maggior tutela per la ragazza vista alle Audition, che lentamente sta sparendo dietro le luci dello show. Proprio Rkomi voleva una canzone degli Arctir Monkeys per gli Omini ed è stato accontentato. La scelta è ricaduta su Brianstorm, ma anche questa non ha soddisfatto Mirko. Lo scontro prosegue, anche se il marito di Chiara Ferragni ci ha tenuto a sottolineare come i due si vogliano bene, in realtà. Lucrezia, del roster di Ambra, ha provato a riprendersi dopo la criticata esibizione con Barbie Girl. Ha cantato in italiano, optando per Insieme a te non ci sto più. Grande intensità e solo complimenti dal banco dei giudici. Ha chiuso la prima manche Dadà. Ancora una volta in napoletano, ha cantato stavolta dal vivo, essendo guarita dal Covid. Io te vurria vasà per lei, che si è anche commossa. Non è però bastato per evitare il ballottaggio. Il pubblico l’ha messa in sfida con Joelle.

Nella seconda manche si sono esibiti Linda, Beatrice Quinta, Tropea, Santi Francesi e Matteo Orsi. Prima di loro c’è stata l’esibizione adrenalinica di Yungblud. Momento scenetta comica poi con Francesca Michielin alle prese con Fedez sul palco che gioca e prova a tradurre le parole del cantante. Proprio lui ha scelto un brano molto personale per Linda, Still Don’t Know My Name, che è il cuore della soundtrack di Euphoria, serie TV che lei si è anche tatuata. Ottimo impatto sui giudici per lei, così come Beatrice Quinta. L’unica a non aver apprezzato la sua versione di Fiori rosa Fiori di pesco di Lucio Battisti è stata Ambra. Decisamente personale anche Luna dei Verdena per i Tropea. Ci hanno messo il cuore nel cantarla, evidenziano le profonde emozioni del brano. Complimenti a scena aperta. I Santi Francesi hanno sofferto molto per l’eliminazione di Jako, divenuto loro amico. Rkomi gli ha assegnato Ti voglio di Ornella Vanoni. Per la prima volta ai live in italiano: missione compiuta. Fedez ha detto di non sapere se sia la sua performance preferita, ma loro non deludono mai. Dargen D’Amico non è invece riuscito a percepire quella sensualità che era dell’esibizione della Vanoni, beccandosi più di qualche fischio da parte del pubblico. Ambra gli è invece andato contro, sottolineando d’averla sentita eccome. La gente è dalla parte dei Santi, totalmente. Rkomi li ringrazia, poi, perché gli sono stati al fianco in una settimana strana, delicata e sofferta per lui. Ha chiuso la seconda manche Matteo Orsi, con Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco. Scelta coraggiosa di Dargen D’Amico, che si è scagliato contro Fedez, sottolineando come il suo giudizio negativo, unico del bancone, sia stato un po’ superficiale. Il televoto ha mandato al ballottaggio i Tropea, dando una nuova sofferenza ad Ambra, così come Matteo Orsi.