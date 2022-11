Ballando con le stelle anticipazioni 12 novembre: rebus Garko crisi Ema

Dalle anticipazioni di stasera 12 novembre di Ballando con le stelle Garko in dubbio, Cassini gate, Ema divisa

Siamo arrivati esattamente a metà di questa edizione di Ballando con le stelle, con la sesta puntata in onda stasera 12 novembre, come al solito su Rai 1 alle ore 20:35. Tra la solita gara e le esibizioni delle coppie, ci sono diversi temi da affrontare stando alle anticipazioni di Ballando con le stelle. Una delle coppie più amate e che si sta mettendo in luce in questa edizione è quella composta da Ema Stokholma e Angelo Madonia, tra cui l’intesa è ormai palese anche fuori dalla pista da ballo. Tuttavia, la speaker radiofonica si trova in una situazione di crisi, perché risulta divisa tra il suo entusiasmo e le responsabilità e inoltre lamenta di dare molte attenzioni al ballerino, che però lui non ricambia. Finora la connessione tra loro è stato il segreto del loro percorso, vedremo se queste piccole tensioni inficeranno sulle loro esibizioni.

Stando alle anticipazioni della puntata di stasera 12 novembre di Ballando con le stelle spazio anche al cosiddetto “Cassini gate”, con gli strascichi della lite tra il comico e la giudice Selvaggia Lucarelli della scorsa settimana. Facciamo un passo indietro: Cassini aveva accusato la Lucarelli di rifilargli voti bassi per favorire il fidanzato Lorenzo Biagiarelli, anche lui in gara. Dopo un confronto tra i due, la giornalista ha rivelato di aver ricevuto una chiamata dall’aspirante ballerino, ricevendo la richiesta di ottenere visibilità in serata, il suggerimento su come rispondere alle sue battute e addirittura l’avvertimento che tutto ciò che avrebbe detto su di lei sarebbe stata finzione scenica. Insomma, una rivelazione abbastanza scottante, perché accuserebbe Cassini di voler manovrare il gioco a suo vantaggio per un ritorno d’immagine. Stando alle anticipazioni, si parlerà nuovamente di questo caso e vedremo se usciranno fuori nuove rivelazioni.

Ballando con le stelle come sta Garko

Uno dei temi più attenzionati di questa edizione di Ballando con le stelle è sicuramente quello che riguarda le condizioni di salute di Gabriel Garko, che dopo un infortunio la scorsa settimana ha ballato con un tutore al braccio destro. Nella giornata di lunedì, poi, l’attore è stato operato per risolvere la rottura del tendine. A margine dell’intervento, Garko dovrà portare il tutore per circa un mese, come hanno annunciato nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Ovviamente, questa condizione inficerà sulle sue prestazioni a Ballando con le stelle, ma non gli impedirà di scendere in pista.

Per lui, dunque, coreografie semplificate, che non portino grandi impedimenti al braccio operato. Gabriel Garko potrà, dunque, continuare a ballare e stasera si esibirà normalmente in coppia con Giada Lini, ma ovviamente non lo vedremo coinvolto in nulla di complesso, per non stressare troppo il suo corpo. Anche nelle prossime settimane l’aspirante ballerino di Rai 1 porterà il tutore, ma sicuramente la bella notizia è che potrà continuare a ballare.

Per il resto, stando alle anticipazioni della puntata di stasera di Ballando con le Stelle altri personaggi al centro dell’attenzione sono Rosanna Banfi, che ha espresso tutto il suo entusiasmo per le prove di ballo e come questo show la stia facendo ringiovanire. Mood opposto in vista della sesta puntata dello show condotto da Milly Carlucci per Alex Di Giorgio, imbeccato dalla giuria per la tristezza messa nel ballo, ma lui ha ribadito che si deve giudicare la performance, non l’umore. Infine, la ballerina per una notte di stasera 12 novembre è Giovanna Ralli, vera e propria leggenda del cinema italiano, vincitrice di ben due David di Donatello, pronta a illuminare con la sua classe la serata di Rai 1.