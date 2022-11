Ballando con le Stelle Costamagna si ritira: la reazione della Lucarelli

Ieri sera nella sesta puntata di Ballando con le Stelle Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca si sono ritirati ufficialmente: la reazione di Selvaggia Lucarelli spiazza

La decisione è stata presa alla fine di un tormento durato settimane: Luisella Costamagna ha dovuto arrendersi, si è ritirata con l’approvazione anche del suo compagno di ballo il maestro Pasquale La Rocca. Ovviamente la curiosità era quella di capire quale sarebbe stata la reazione di Selvaggia Lucarelli al tanto desiderato ritiro della giornalista tra le più forti della gara ed è arrivata puntuale alla fine del blocco dedicato all’infortunio di Luisella Costamagna. Ieri sera nella sesta puntata di Ballando con le Stelle d’altronde si era già intuito l’epilogo del percorso dell’ex conduttrice di Agorà quando si era vista accomodarsi accanto a Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale con una stampella intonata con il suo completo da eroina extraterrestre. Era stato preparato un merengue a tema Heroes ma non è stato possibile vederlo in pista perché non riusciva a camminare anche con le stampelle zoppicando visibilmente.

Dopo la clip riassuntiva degli infortuni della giornalista, dove si mostrava prima il problema al ginocchio con tutore e poi l’affaticamento alla caviglia, Luisella Costamagna ha annunciato l’impossibilità di continuare e quindi il ritiro dalla competizione. L’obiettivo della giornalista è quello di recuperare pienamente la condizione così da poter sfruttare l’occasione del ripescaggio e rientrare così in gioco. Non solo ieri sera nella sesta puntata di Ballando con le Stelle si è parlato dell’infortunio di Luisella Costamagna, già due settimane fa la concorrente era stata ad un passo dal ritiro sempre per l’impossibilità di portare a casa un’esibizione. Su grande richiesta del pubblico in studio al grido di “Balla Luisella Balla” e dei giudici Mariotto e Carolyn Smith, Luisella Costamagna aveva deciso così di ballare e affrontare il dolore. Un’esibizione che sembrava aprire un nuovo capitolo della sua avventura a Ballando con le Stelle e confermato sette giorni fa da una straordinaria esibizione di show dance. Pasquale La Rocca e la sua ballerina avevano infatti danzato sulle note di All That Jazz. E’ qui che è importante ricordare le votazioni che hanno fatto poi anche la differenza ieri sera all’annuncio del ritiro.

Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Fabio Canino si sono detti entusiasti dell’esibizione e non hanno modulato il voto condizionati dall’infortunio della Costamagna. La fidanzata di Lorenzo Biagiarelli le ha invece dato un sonoro zero giustificandolo con il fatto che in realtà il suo problema alla caviglia falsava la gara. Così ieri sera è arrivata la reazione di Selvaggia Lucarelli al ritiro della giornalista in coppia con Pasquale La Rocca. Nonostante Alberto Matano abbia chiesto un parere all’ormai ex concorrente di Ballando con le Stelle, è arrivato un elegante no comment. Milly Carlucci ha così chiesto direttamente a Selvaggia Lucarelli, senza incalzare Luisella Costamagna, cosa pensasse dalla decisione presa dalla collega giornalista. La reazione della ex moglie di Laerte Pappalardo è stata quella che si aspettavano tutti. “Avevo ragione” ha esclamato con grande soddisfazione sottolineando che probabilmente era necessario fermarsi per recuperare dal problema alla caviglia. Una soddisfazione smorzata perché Luisella Costamagna non è stata però fatta fuori definitivamente da Ballando con le Stelle. Lo scontro concorrente giudice è solo rimandato al ripescaggio.