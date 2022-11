Giacomo Gianniotti chi è l’attore di Diabolik

Giacomo Gianniotti 33 anni è il volto di Diabolik. Attore emergente lo hai già visto in Grey’s Anatomy

È tornato Diabolik, film tratto dal famoso personaggio a fumetti, che nella sua prima versione cinematografica è stato interpretato da Luca Marinelli, ma che in questo sequel, Diabolik – Ginko all’attacco! avrà il volto di Giacomo Gianniotti, attore italo-canadese protagonista anche di una delle più amate serie tv di sempre. Il nuovo capitolo delle avventure del ladro mascherato esce al cinema il 17 novembre e insieme a Gianniotti, nel cast figurano volti noti del primo film come Miriam Leone e Valerio Mastrandrea, cui si aggiunge un’altra new entry di spicco come Monica Bellucci.

La grande novità è però, ovviamente, Giacomo Gianniotti, chiamato a raccogliere l’eredità di Marinelli e a prestare il volto a uno dei personaggi più amati della cultura pop italiana. Giacomo è nato il 19 giugno del 1989 a Roma, ma da piccolo si è spostato insieme alla sua famiglia a Toronto, in Canada. Lì si è interessato alla recitazione e al teatro e ha studiato prima alla Cardinal Carter Academy for the Arts e poi all’Humber College, seguendo il programma di teatro. Una volta completata la formazione, Gianniotti ha cominciato a farsi strada nel mondo della televisione, prendendo parte ad alcuni episodi di serie tv come Medicina generale, Beauty & the Beast e Reign. La grande svolta arriva, però, nel 2015, quando esordisce come guest nella stagione 11 di Grey’s Anatomy, ma dalla successiva torna come personaggio ricorrente, vestendo i panni del dottor Andrew DeLuca e guadagnandosi l’ammirazione di tutto il mondo. Oltre a Grey’s Anatomy, Giacomo è apparso in alcuni film come Race e The Cuban e ha prestato la voce al personaggio di Giacomo nel cartone animato Disney Luca. Ora, Giacomo Gianniotti ha 33 anni e Diabolik – Ginko all’attacco è la sua occasione anche sul grande schermo.

Molti riconosceranno immediatamente il volto di Giacomo Gianniotti come quello del dottor Andre DeLuca, amatissimo personaggio di Grey’s Anatomy. La sua prima apparizione risale all’episodio 23 dell’undicesima stagione, Andrew ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della medicina lavorando come paramedico dopo il Liceo e cominciando poi lo stage a Seattle dopo aver vissuto un’esperienza molto dura: la morte di un bambino dopo un incidente stradale. Così ha inizio la vita da medico di Andrew, che dopo lo stage si specializza in chirurgia ed è un protagonista delle stagioni dalla 12 alla 16, fino alla sua uscita di scena alla diciassettesima stagione, quando viene accoltellato e muore in sala operatoria. Nei 110 episodi di Grey’s Anatomy in cui appare, Giacomo Gianniotti è doppiato da Marco Vivo.

Giacomo Gianniotti vita privata

Abbiamo ripercorso, dunque, la carriera del nuovo Diabolik, ora andiamo a scoprire cosa sappiamo della sua vita privata. L’attore è sposato con la make up artist Nichole Gustafson, che dopo il matrimonio ha adottato il cognome Gianniotti anche lei. Su Instagram vanta un seguito di 45.000 followers e condivide scatti della sua vita con Giacomo e delle sue attività, soprattutto ovviamente quella di truccatrice. La coppia, infatti, viaggia molto, con Nichole che spesso segue il marito nei suoi spostamenti tra Canada e Italia. I due si sono sposati nella primavera del 2019 e a quanto risulta non hanno figli. Anche Giacomo, come sua moglie, è molto attivo sui social, con un seguito di ben 3 milioni di followers su Instagram. Insieme, i due si occupano di molte attività filantropiche e di beneficenza.