Una vita come finisce: la fine di Lolita e la verità di Genoveva

Addio alla soap Una Vita su Canale 5 che lascia spazio a Terra Amara. Come finisce per Lolita e gli altri protagonisti

Dopo ben 1.484 puntate, la lunghissima soap opera spagnola Una vita giunge a conclusione. La soap ci ha portato nella Spagna dei primi nel 900, dal passaggio del secolo fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, raccontando le storie di moltissimi personaggi che orbitano intorno al palazzo situato al numero 38 di Calle Acacias. In Spagna la soap è arrivata a conclusione già nel maggio 2021 e ora il gran finale di Una vita sta arrivando anche in Italia. Per i fan più curiosi, andiamo a scoprire gli SPOILER su come finisce Una vita.

La storia tra Felipe e la perfida Genoveva ha fatto quasi perdere il senno all’uomo, che però ha ritrovato la felicità e la tranquillità grazie alla cameriera Dori. Nonostante alcune vicissitudini, alla fine vince l’amore tra l’avvocato e la giovane, con Felipe e Dori che convolano a nozze e il protagonista della soap che trova finalmente il lieto fine dopo la travagliata storia con Genoveva. Che ne è invece di quest’altra? Il destino di Genoveva è tragico, perché sarà sancito dal ritorno del crudele marito Aurelio, il quale non è morto come tutti credevano, ma è in vita e torna per uccidere la moglie, per poi finire lui stesso ucciso dal maggiordomo Marcelo. Genoveva va incontro, dunque, al suo destino dopo le malvagità compiute e alla fine si scoprirà anche che la figlia che ha abbandonato, Gabriela, non è morta, ma è rimasta in contatto con Cayetana. La ragazza riceve, dunque, in eredità il patrimonio di Genoveva.

Per ciò che riguarda gli altri protagonisti, Lolita porta avanti la sua amicizia con Fidel, col benestare del suocero Ramon. Pascual e Hortensia si promettono amore eterno con una bellissima proposta di matrimonio, mentre Leonor torna ad Acacia con Inigo e le loro tre gemelle, diventando anche scrittrice. Casilda, Servane e Fabiana vincono alla lotteria, ma la prima decide di rimanere come domestica di Rosina. Infine tornano anche Armando e Susana, che hanno trovato successo grazie al petrolio, e Bellita chiude la serie tornano ad Acaias e cantando una canzone insieme al resto dei personaggi. Dopo i titoli di coda ci sono altre scene, in cui vediamo gli attori della serie circolare nel palazzo ai giorni nostri, una chiusa degna per una soap davvero amatissima.

Una vita perché non va più in onda

Giungiamo, dunque, al gran finale di Una vita, che termina il suo percorso sabato 12 novembre. Siamo giunti, come detto, a conclusione di tutte le puntate girate della soap e quindi la saluteremo per sempre. Al suo posto, però, spazio a un’altra amatissima soap opera, ovvero Terra amara, che farà il suo ritorno a partire da lunedì 14 novembre. Torneremo, quindi, a seguire le vicende di Zuleyha e Yilmaz, con quest’ultimo che prima dello stop aveva cominciato a frequentare la dottoressa Mujgan, mentre Demir è sempre più invidioso di lui e cerca un modo per farsi valere. Nelle prossime puntate di Terra amara assisteremo a un piano di Demir per danneggiare Yilmaz, mentre Zuleyha si confiderà col Dottor Sabahattin. Per Hunkar è alle porte la rivelazione di un antico segreto, mentre Yilmaz, nonostante la minaccia di Demir, continua a fiorire nei suoi affari. L’appuntamento con Terra amara va quindi a lunedì 14 novembre, quando avremo salutato definitivamente Una vita.