Ballando con le Stelle eliminato ieri sera sesta puntata: chi è uscito classifica

Doppia eliminazione ieri sera a Ballando con le Stelle nella sesta puntata del 12 novembre: chi è uscito ha fatto compagnia alla Costamagna, bagarre tesoretto e l’affaire Biagiarelli

Sesta puntata di Ballando con le Stelle all’insegna dei colpi di scena. Gli eliminati sono stati infatti due più un ritiro. Ad un passo dallo spareggio anche Gabriel Garko per i voti bassi che però è riuscita a cavarsela grazie al tesoretto. Infatti chi è uscito ieri sera ha seguito Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca che hanno deciso di eliminarsi a causa dell’infortunio del giornalista. Prima di annunciare le coppie in spareggio, è stato il momento di Giampiero Mughini che da eliminato ha voluto dire la sua su quanto successo nella precedente puntata attaccando pesantemente la giuria per i voti dati sia durante la sua esperienza sia nella serata. Per il giornalista non sono coerenti i giudizi e le votazioni. Si è passati poi alla lettura delle coppie qualificate alla prossima puntata. Milly Carlucci ha annunciato in ordine sparso il passaggio del turno di Lorenzo Biagiarelli, Enrico Montesano, Ema Stokholma, Rossana Banfi, Gabriel Garko, Alex Di Giorgio e Alessandro Egger. Vanno allo spareggio Iva Zanicchi, Paola Barale e Dario Cassini. La prima coppia ad esibirsi è quella composta da Iva Zanicchi e Samuel Peron che si sono cimentati con un quick step sulle note di Romagna mia. Un vero e proprio show quello della cantante che si è messa ad intonare Romagna Mia e a chiedere più volte quanto durasse lo spareggio. La seconda coppia ad esibirsi è stata quella composta da Paola Barale e Roly Maden in un boogie sulle note di Great Balls of Fire. Infine Dario Cassini e Lucrezia Lando si sono esibiti in un jive sulla musica di My Sharona. Gli eliminati di ieri sera della sesta puntata di Ballando con le Stelle del 12 novembre sono stati Paola Barale e Dario Cassini che hanno ottenuto rispettivamente il 41% e il 7%. Si uniscono così a Marta Flavi e Giampiero Mughini in attesa del possibile ripescaggio. Vince lo spareggio Iva Zanicchi con il 52% delle preferenze. La conferma degli eliminati di ieri sera arriva anche da Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale che hanno deciso di non utilizzare il salva condotto.

Ballando con le stelle cosa è successo ieri sera sesta puntata 12 novembre

La sesta puntata di Ballando con le Stelle si è aperta con cabaret come omaggio a Liza Minnelli. Infatti nella diretta del 12 novembre dello show condotto da Milly Carlucci è subito partito con il botto: Luisella Costamagna ha annunciato il ritiro a causa dell’infortunio. Triste la giuria, non dello stesso avviso Selvaggia Lucarelli che ha subito colto l’occasione per affermare un simpatico “avevo ragione”. La prima esibizione è stata così nei piedi di Rosanna Banfi e Simone Casula. Dopo una clip allo zucchero a velo dove hanno dimostrato l’affetto reciproco come madre e figlio, l’attrice e il ballerino si sono esibiti in un simpatico jive. Sono subito partite le critiche sulla coreografia da parte di Ivan Zazzaroni, un po’ a sorpresa, perché sulla figlia di Lino Banfi c’è sempre grande aspettativa. Il jive proposto era una citazione a Un Medico In Famiglia ma anche la Lucarelli ha piuttosto notato mancanza di coppia rispetto alle scorse esibizioni. Mariotto invece ha ritenuto che alla fine sono piacevoli in pista e l’esibizione la portano sempre a casa. Però a dare 7 è Lucarelli e a dare il voto più basso è Mariotto con 6. Il Cassini gate ieri sera finisce a tarallucci e vino: chi si aspettava le polemiche nella sesta puntata di Ballando con le Stelle tra il comico e Lucarelli ha dovuto ricredersi. Dario Cassini ha chiesto scusa a tutti quanti e ha stretto la mano alla giurata in segno di pace.

Il ballo però non è stato apprezzato dalla giuria che ha sottolineato come il suo moderno sulle note di Meraviglioso dedicato a suo figlio sia stato brutto da guardare. Mariotto ironizzando ha affermato che probabilmente Lucrezia Lando abbia fatto apposta la coreografia per metterlo in difficoltà. Cassini si è definito devastato e ingenuo nel fare la famosa telefonata e questa volta non ha replicato ai voti impietosi. Nella clip si è anche visto un retroscena in cui Dario Cassini si confida con Mughini provando del dolore che ha provato vedendo il telefonata gate e di aver agito in buona fede. Il giornalista però non crede alla sua inesperienza. Ieri sera è stato così il turno di Paola Barale e Roly Maden che si sono cimentati in un’esibizione ritenuta sottotono, un compitino. La loro salsa per Selvaggia Lucarelli è stata la prova che non c’è più tempo per le aspettative ma per la consapevolezza che la danza non è il talento della Barale definendo l’esibizione disastrosa. Per Canino non ci siamo proprio, Carolyn è l’unica che ha visto dei piccoli passi di miglioramento da parte della showgirl. Anche Sara Di Vaira da bordo campo lo ha confermato. I voti hanno confermato i giudizi negativi. Finalmente per chi si diverte arriva il momento delle polemiche nella sesta puntata di Ballando con le Stelle ieri sera 12 novembre: la passione in pista tra Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina su un tango sulle note di Amandoti ha diviso la giuria. Mariotto, nonostante nella clip il fidanzato di Selvaggia Lucarelli si sia raccontato, ha ritenuto il tutto noioso. Fabio Canino ha invece commentato il ballo dello chef troppo macchinoso e Carolyn Smith ha visto dei passi seguiti bene e una carenza di energia nella coppia. Selvaggia Lucarelli ha sbottato dicendo che i voti e i giudizi sono volutamente più critici perché Biagiarelli è il suo fidanzato. Alberto Matano non ha condiviso la motivazione che vede la giornalista dietro la votazione, ma ha confermato che per lui Biagiarelli ha ballato bene. Simpatico il siparietto tra la Lucarelli e Rossella Erra con l’opinionista del popolo che ha fatto battute sul fidanzato della giurata che ha replicato con un “stai al tuo posto”.

Arriva poi lo show dance di Enrico Montesano che ieri sera a Ballando con le Stelle ha letteralmente fatto impazzire la giuria che lo ha riempito come al solito di complimenti. Coreografia perfetta, interpretazione eccellente e passi da eseguire da vero ballerino come commentato da Carolyn Smith. E’ ancora una volta Alberto Matano a far commuovere il grande attore dicendo che vede nei suoi occhi una luce e sa perché è il riflesso del suo pubblico che Montesano ha ritrovato. Alessandra Tripoli conferma ma a sorpresa per la coppia non fioccano i 10. Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle arriva un altro momento tanto atteso: la passione tra Ema Stokholma e Angelo Madonia. Nella clip che precede il loro elegantissimo valzer sulle note di A mano a mano, la speaker radiofonica redarguisce un po’ da gelosona l’atteggiamento del ballerino quando lei palesa i suoi sentimenti. Angelo Madonia si apre al pubblico dicendo che viene dal dolore della scomparsa del padre, che Ema per lui è una grande scoperta ma preferisce che la sua vita privata rimanga lontana dalle telecamere. La giuria si complimenta con entrambi per il feeling e la stessa Carolyn Smith ribadisce che la loro intesa in pista supera anche gli errori dei piedi che fa Ema Stokholma. Selvaggia Lucarelli è l’unica voce fuori dal coro e scatta la polemica con i suoi colleghi giurati: nonostante Ema sia rigida in alcuni movimenti come Lorenzo Biagiarelli il suo fidanzato viene criticato e la concorrente dai capelli rosa no. Dopo la passione è il tempo della linea comica con Iva Zanicchi e Samuel Peron in una scatenata samba. La cantante prima commuove nella clip raccontando della morte di suo fratello per Covid poi fa divertire tutti scatenandosi in un’esibizione ritenuta magistrale nella coreografia meno nell’esecuzione. Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto apprezzano sia i passi eseguiti dall’Aquila di Ligonchio sia la luce che emana quando balla. Selvaggia anche in questo caso è una voce fuori dal coro e sottolinea come non ci si sia stato ballo ma sarà in seguito che la giornalista si scatenerà in una vera e propria guerra.

Ieri sera a Ballando con le Stelle nella sesta puntata del 12 novembre finalmente è il momento della barzelletta di Iva Zanicchi che stavolta è veramente pulita raccontando di una coppia che ha difficoltà a letto. Mariotto compensa il 3 della Lucarelli con un 10 e Iva congeda il pubblico promettendo per la prossima puntata una barzelletta sporca. Ricordatevi bene questo momento perché da qui in poi la fidanzata di Lorenzo Biagiarelli entrerà in aperta polemica con il resto dei giurati. Già con Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, la giornalista si adegua a mo di protesta con i giudizi e i voti degli altri componenti della giuria. L’esibizione della coppia dei due uomini è stata apprezzatissima da Carolyn Smith che ha definito il loro paso doble sulle note di Mentre Tutto Scorre dei Negramaro la più bella vista a Ballando con le Stelle finora a cui si accodano anche gli altri giurati. E’ un filotto di dieci. Simone Di Pasquale elogia l’esibizione della coppia Di Giorgio-Porcu affermando che hanno raggiunto l’equilibrio coreografico con questo scambio di ruolo che dà vivacità ad ogni performance. Il momento più sensuale della puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle è stata la bachata di Alessandro Egger e Tove Villfor sulle note di Crazy in love. Un’esibizione volutamente a luci rosse che ha letteralmente infuocato la pista. Per smorzare la sensualità del momento, il volto delle barrette Kinder ha abbracciato Rossella Erra attirando le critiche ironiche di Mariotto. Anche in questo caso filotto di 10 con Selvaggia Lucarelli che sempre in aperta polemica si è accodata ai complimenti fatti dagli altri giudici. In particolare Mariotto ha apostrofato la coppia con un simpatico “sporcaccioni”. Una nota di colore è stata la clip di Alessandro Egger in cui ha dimostrato di essere stato veramente sull’Everest per dimostrare che era vero dopo la battuta di Selvaggia Lucarelli. Sara Di Vaira definisce solida la prestazione di Alessandro Egger e vede appagata Tove Villfor. L’ultimo ad esibirsi ieri sera nella sesta puntata di Ballando con le Stelle del 12 novembre è stato Gabriel Garko. Sospiro di sollievo per tutte le fan del grande attore de L’Onore e il Rispetto, è stato spiegato nel dettaglio cosa gli è successo: l’operazione al tendine è riuscita perfettamente e ora porta un tutore per una corretta riabilitazione del braccio. Imbottito di antidolorifici, Gabriel Garko, guidato dalla maestra Giada Lini, ha eseguito uno scatenato charleston nonostante il dolore e il tutore per il braccio. Nella clip si è vista tutta la difficoltà della settimana con l’attore che ha fatto pochissime prove e gli girava la testa a causa degli antidolorifici e dei medicinali assunti dopo l’operazione. Selvaggia Lucarelli ha parlato di concorrente penalizzato e che sia sempre complicato votare un’esibizione con un infortunio. Gabriel Garko ha ammesso di aver ballato solo per rimanere in gara e di essere molto stonato a causa degli antidolorifici. Carolyn Smith ha sottolineato che non è stata la migliore performance a causa del problema al braccio ma che ha eseguito tutto bene. Zazzaroni ha commentato dicendo di aver assistito ad un musical in un reparto di ortopedia, molto limitante ma è ufficiale che sappia ballare. Guillermo Mariotto si è detto vicino a Gabriel Garko per il dolore fisico che sta provando e si è complimentato per la capacità del concorrente di piacere tutti. Ha concluso il giudizio dicendo che l’attore ha lo swing, una dote innata da campioni. Infine Alberto Matano ha fatto i complimenti a Gabriel Garko per la professionalità e la tenacia. I voti vedono la Lucarelli dare 6 e Mariotto alzare la media con un altro 10

Ballando con le stelle classifica sesta puntata 12 novembre

Nella sesta puntata di ieri sera di Ballando con le stelle del 12 novembre la ballerina per una notte è stata Giovanna Ralli che si è esibita accanto a Simone Di Pasquale tornato in pista eccezionalmente per l’attrice dopo il ritiro della scorsa stagione. L’esibizione sulle note di Rose Rosse è stata votata con tutti 10 e così il tesoretto della puntata è diventato un bel bottino per Alberto Matano e Rossella Erra. Il giornalista ha spiegato che inizialmente voleva dare il tesoretto a Lorenzo Biagiarelli perché sottovalutato, ma alla fine quando ha visto Gabriel Garko infortunato e solo all’ottavo posto ha deciso di premiare la coppia composta dall’attore e Giada Lini. Rossella Erra ha dato il suo tesoretto a Lorenzo Biagiarelli perché finalmente si è mostrato per quello che è raccontando se stesso e ballando bene. Il tesoretto ha stravolto la classifica della puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle del 13 novembre con Biagiarelli e Garko saliti al primo e al secondo posto: