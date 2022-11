Ballando con le Stelle eliminato ieri sera settima puntata: chi è uscito classifica

Ballando con le stelle ieri sera settima puntata del 19 novembre coppia eliminata con il botto. Chi è uscito non meritava, il tesoretto divide

Ieri sera nella settima puntata di Ballando con le Stelle andata in onda il 19 novembre più che le polemiche ad attirare l’attenzione è stata la coppia eliminata al ballottaggio. È uscito infatti un ballerino tra Alex Di Giorgio, Lorenzo Biagiarelli e Rosanna Banfi con l’amata Iva Zanicchi che ha sorpreso tutti con un valzer lento che le ha permesso di salvarsi senza spareggiare. Dopo tutte le esibizioni e l’assegnazione del tesoretto, Milly Carlucci ha annunciato in ordine sparso le coppie che hanno superato il turno: Ema Stokholma e Angelo Madonia, Gabriel Garko e Giada Lini, Alessandro Egger e Tove Villfor, Iva Zanicchi e Samuel Peron. Sono andati allo spareggio a tre: Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina e Rosanna Banfi e Simone Casula. La prima coppia a esibirsi è stata quella composta dal fidanzato di Selvaggia Lucarelli e la ballerina ucraina che hanno eseguito un charleston sulle note di Tribale di Elodie. Rosanna Banfi e Simone Casula, a sorpresa al ballottaggio nonostante il paso doble eseguito tecnicamente in maniera perfetta che però non ha convinto i giudici solo per l’interpretazione, hanno scelto per lo spareggio un merengue sulle note di Una vita in vacanza. Infine ad esibirsi sono stati Alex Di Giorgio e Moreno Porcu che dopo essersi ritrovati la scorsa settimana ad essere i primi in classifica con un paso doble premiato dalla giuria ora si ritrovano ad un passo da essere eliminati. La coppia ha eseguito un cha cha sulle note di Power of love. L’eliminato di ieri sera della settima puntata di Ballando con le Stelle del 19 novembre è stato Lorenzo Biagiarelli in coppia con Anastasia Kuzmina con il 27%. Lo chef si unisce così a Paola Barale, Dario Cassini, Marta Flavi, Giampiero Mughini e Luisella Costamagna in attesa del possibile ripescaggio. Vincono lo spareggio Alex di Giorgio e Simone Porcu con il 37% così come Rosanna Banfi e Simone Casula che hanno raggiunto il 36%. Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale anche questa volta hanno deciso di non utilizzare il salvacondotto decretando l’eliminazione della coppia.

Ballando con le stelle cosa è successo ieri sera settima puntata 19 novembre

La settima puntata di ieri sera 19 novembre di Ballando con le Stelle è iniziata con una prova speciale con gli uomini impegnati nella polka e le donne nella danza del ventre. Chi ha vinto le due mini sfide ha conquistato 10 punti. La prima coppia ad esibirsi è stata quella formata da Alessandro Egger e Tove Villfor sulle note di Sul cucuzzolo della montagna: complimenti da parte di Carolyn Smith, mentre Ivan Zazzaroni è stato critico perché non li ha visti convinti. Guillermo Mariotto li ha apostrofati come due bamboli, invece Selvaggia Lucarelli ha spiegato che se l’è cavata ma le gambe troppo mosce. In giuria per la prima volta anche un collegamento da casa con Fabio Canino bloccato dal Covid. La seconda coppia ad esibirsi nella polka è stata quella di Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina che hanno ballato sulle note di Finché la barca va. Durante l’esibizione il fidanzato di Selvaggia Lucarelli contava i passi per restare a tempo, come hanno ascoltato i telespettatori da casa. Per Carolyn Smith è partito bene ma poi si è perso, la Lucarelli ha capito che qualcosa non è andato bene e il fidanzato ha motivato il problema con una spiegazione tecnica e complessa. Guillermo Mariotto ha invece commentato che sembrava più tirolese che polka, infine Zazzaroni ha sottolineato la lentezza di Lorenzo Biagiarelli. Sempre infortunato e con tutore, è stato il turno di Gabriel Garko che si è esibito con Giada Lini nella versione polka di Video Kill Radio Star. Con la premessa che lei non accetta gli infortunati, Selvaggia Lucarelli ha detto che non le è piaciuto. Gabriel Garko ha però risposto con una battuta simpatica “perché quando ero in mutande con il braccio fermo non c’erano premesse?”. Mariotto ha detto che gli piacerebbe vederlo sempre in mutande e che invece Gabriel Garko gli è sembrato perfetto, incredibile con braccio e senza braccio. Niente da fare invece per Alex Di Giorgio e Moreno Porcu apparsi in grossa difficoltà con la polka, al punto tale che il ballerino professionista ha chiesto umilmente scusa. La gara è stata conquistata da Alessandro Egger che ha ottenuto così 10 punti bonus. Nella settima puntata di Ballando con le Stelle in onda ieri sera 19 novembre è stato il momento della prova speciale delle donne impegnate con la danza del ventre: Ema Stokholma è apparsa molto naturale, credibile e intensamente allenata sulle note di Hips don’t lie di Shakira. Simone di Pasquale ha voluto ironizzare su Angelo Madonia che sembrava quasi interdetto durante l’esibizione come il bambolotto del genio della lampada. Ottima la prova di Rosanna Banfi che ha interpretato al meglio delle sue possibilità la danza del ventre, mentre solito show di Iva Zanicchi che dopo un’esibizione tra il serio e il faceto ha raccontato la barzelletta del filmino spinto. In precedenza la cantante aveva sottolineato come al termine della danza del ventre si era toccata il seno come visto in un viaggio nel Sahara. Una nota filologica secondo Milly Carlucci, mentre Selvaggia Lucarelli ha sottolineato come sembrava fosse colpita da un taser e guidata passo passo da Samuel Peron. La prova della danza del ventre è stata vinta da Ema Stokholma che ha conquistato così 10 punti bonus.

Prima della seconda prova con le esibizioni di tutti i concorrenti, nella settima puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle del 19 novembre si è affrontato il caso Montesano. Chi si aspettava le polemiche deve rimandare il tutto alle esibizioni. La Rai ha deciso di sospendere l’attore e la produzione di Ballando con le Stelle si uniforma a qualsiasi decisione perché sono una famiglia. Come direttore artistico Milly Carlucci si è detta umanamente dispiaciuta per l’assenza di Enrico Montesano e lei crede alla sua buona fede. Non solo, ha difeso la sua squadra da chi ha pensato che potesse offendere il pubblico e ha chiesto scusa a prescindere. Alessandra Tripoli è comunque scesa in pista con suo marito Luca Ursi con una coreografia omaggio a Gabriella Ferri. Definita un’eccellenza da Carolyn Smith. Si è tornato a parlare del caso Montesano durante i giudizi su Gabriel Garko con Ivan Zazzaroni che ha sperato in una sospensione e non in una squallida sempre rispettando il codice etico della Rai. I primi ad esibirsi ieri sera nella settima puntata di Ballando con le stelle del 19 novembre sono stati Alex Giorgio e Moreno Porcu. Nella clip di introduzione alla loro esibizione, il nuotatore ha detto di aver recuperato la serenità che aveva un tempo e che risale alla sua infanzia. Alex di Giorgio ha aggiunto che grazie a Moreno Porcu è riuscito a vedersi bene in pista e non più goffo e inadatto come all’inizio del percorso bello show di Milly Carlucci. Un Jive sulle note di 50 special è stata la coreografia proposta dalla coppia formata da Di Giorgio e Porcu che è sembrata subito molto divertente e scanzonata. Purtroppo però i giudici non sono stati clementi con i due: Carolyn Smith ha parlato di esibizione poco tecnica, la peggiore del loro percorso, Ivan Zazzaroni ha detto che il jive non c’era, mentre la più dura è stata Selvaggia Lucarelli che ha detto che Moreno Porcu ha assassinato Alex Di Giorgio perché prima non ha curato i momenti dei piedi dell’allievo nella polka e poi perché ha creato una coreografia per il jive “mappazzone” ovvero con tanta energia ma pochi passi. Impietoso anche Guillermo Mariotto che preferiva le clip tristi perché sono ridicole le corsette nei balli, un commento che ha scatenato l’ira di Rossella Erra che ha detto di non pensare ai giudizi perché hanno divertito il pubblico. Sara Di Vaira ha invece criticato il termine “mappazzone” perché in realtà Moreno Porcu ha gestito lo spazio, stesso discorso per Simone Di Pasquale che ha visto una coreografia a livello del loro percorso fatto finora. Alex Di Giorgio si è soddisfatto perché tutto sommato il suo obiettivo era di risultare disinibito e ci è riuscito. 7 per Carolyn e Mariotto, 6 per Canino e Lucarelli, mentre Ivan Zazzaroni dà alla coppia un 5 sottolineando che non ha visto jive.

Presentati in corsa da Paolo Belli per sfuggire alla solita gag, la seconda coppia a scendere in pista nella seconda prova di ieri sera a Ballando con le Stelle è quella composta da Alessandro Egger e Tove Villfor. Prima dell’esibizione, il ballerino ha parlato della nonna che ha scritto una lettera a suo nipote per dirgli di non piangere più perché lei gli è sempre vicino. Sulle note di Gli Spari Sopra di Vasco Rossi, la coppia si è esibita in una samba. A sorpresa anche in questo caso non sono mancate le polemiche: Carolyn Smith ha giudicato fuori tempo la prima parte della coreografia e troppo eccessiva la contaminazione della samba proposta, stesso discorso per Ivan Zazzaroni che non è mai entrato nel mood giusto. Guillermo Mariotto ha invece esaltato la loro perfomance in particolare per la presenza scenica, mentre Fabio Canino ha parlato di samba coraggiosa. Selvaggia Lucarelli ha invece commentato che non c’era samba ma sembrava uno shooting fotografico. Botta e risposta inatteso tra Sara Di Vaira e Carolyn Smith. L’ex professionista ha elencato tutti gli elementi del samba, la presidentessa di giuria ha però risposto che ci deve essere una sintonia tra musica e passi e non ha visto una esibizione armonica. Simone Di Pasquale parla di puristi e moderni con questi ultimi che sicuramente avranno preferito l’esibizione di Egger e Tove. Sei per Lucarelli e Zazzaroni, 8 per Canino e il primo 10 della serata da parte di Guillermo Mariotto. Tocca poi a Rosanna Banfi e Simona Casula con un paso doble sulle note di La vita è adesso: la Smith ha preteso un approccio diverso, tecnicamente passi eseguiti perfettamente ma è mancata l’essenza del paso doble. Polemiche dal pubblico che hanno fischiato la presidentessa di giuria che ha subito replicato “tutti esperti di danza qui?”. “La vita è adesso, il paso è domani” il commento piccato di Selvaggia Lucarelli che ha trovato l’esibizione noiosa, la peggiore del loro percorso. Sulla stessa lunghezza d’onda Guillermo Mariotto “paso doble moscio”, non ci sta Rossella Erra che polemizza con la giuria perché ha apprezzato la dolcezza e la tenerezza di un ballo coinvolgente. Nonostante le critiche, l’unico voto basso è quello di Selvaggia Lucarelli che ha dato 5, mentre Mariotto ha motivato il suo 8 perché ha voluto premiare il suo percorso a prescindere dall’esibizione di ieri sera. Nella settima puntata di ieri sera 19 novembre di Ballando con le Stelle è toccato poi a Ema Stokholma e Angelo Madonia con la concorrente nella clip prima dell’esibizione ha ammesso che da parte sua c’è amore. Il ballerino ha invece detto che non bisogna nascondersi ma a 38 anni parlare di fidanzato è troppo. La coppia ha ballato un boogie sulle note di Rolls Royce: la coreografia è piaciuta tantissimo a Carolyn Smith che ha fatto i complimenti a Angelo Madonia per una figura creata anni fa da lei e suo marito. Ottimo anche il giudizio di Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, con il giornalista che ha sottolineato lo stile di Ema Stokholma in grado di adattarsi a tutto. Anche Guillermo Mariotto ha parlato con grande entusiasmo della coreografia ma ha aggiunto che vede Ema una bellissima donna ma resta un fiorellino di campo delicato. Selvaggia Lucarelli ha sottolineato come non ci sia stata nessuna critica in sette puntate, cosa assurda mentre stasera ha visto ancora una volta un problema con le braccia e ha visto Ema Stokholma spaventata. Provocato sull’amore da Alberto Matano, Angelo Madonia ha risposto con grande stile “in siciliano non si dicono le cose, si fanno”. L’esibizione ha visto il 10 di Guillermo Mariotto come voto più alto, mentre quello più basso è il 7 di Selvaggia Lucarelli.

Nella settima puntata di Ballando con le Stelle ieri sera 19 novembre dopo i ballerini per una notte sono scesi in pista Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina. Nella clip prima dell’esibizione, il concorrente ha rivelato di aver conquistato Selvaggia Lucarelli per sfinimento e farà così anche con la giuria. La coppia ha ballato una samba rock che ha convinto Ivan Zazzaroni, Fabio Canino ha sottolineato l’eleganza, mentre Carolyn Smith ha lanciato una frecciata a Selvaggia Lucarelli quando è stato il momento di parlare di tecnica. Apparsa fintamente distratta, la presidentessa di giuria ha esclamato “pensavo stesse parlando con te”. Successivamente ha detto di aver apprezzato l’esibizione dicendo che c’è un buon equilibrio tra un approccio non tradizionale e una coreografia classica di samba. Guillermo Mariotto ha evidenziato come ci sia maggiore feeling tra Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina. Infine è stato il turno di Selvaggia Lucarelli che ha ammesso che i suoi colleghi inizialmente avevano ragione perché Lorenzo è diffidente e quindi aveva paura di tutta la giuria. Sapeva però che piano piano si sarebbe sciolto così come avvenuto anche nella loro storia d’amore. Ora la fidanzata di Biagiarelli ha notato come la coppia sia davvero affiatata, Mariotto ha replicato “ora non c’è più caffè, c’è vodka”. In merito alla gara l’esibizione ha conquistato tre otto e due nove. Nella settimana puntata di ieri sera 19 novembre di Ballando con le Stelle Iva Zanicchi e Samuel Peron hanno ballato un valzer sulla canzone Almeno tu nell’universo. La cantante ha voluto dedicare l’esibizione a suo marito Pippi. Bellissima performance per Carolyn Smith, musicale e senza ironia, d’accordo Fabio Canino che li ha trovati leggeri e fluidi così come Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli che ha visto la parte migliore di Iva Zanicchi che ha dovuto accettare che la cantante balla. Alberto Matano ha sottolineato l’emozione negli occhi di Iva Zanicchi, uno sguardo intenso che rimane, Guillermo Mariotto ha invece evidenziato il carisma della concorrente che quando entra in pista illumina. Coreografia di grande livello per Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Primo 10 conquistato da Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle grazie a Guillermo Mariotto, voto più basso quello della Lucarelli che ha dato 7. Dopo la pubblicità per festeggiare i voti alti, l’aquila di Ligonchio ha raccontato una barzelletta pulita su una scrofa. A chiudere la settima puntata di Ballando con le stelle ieri sera 19 novembre è stato l’infortunato Gabriel Garko che nella clip prima dell’esibizione ha detto di non voler esser giudicato per compassione a causa dell’infortunio ma per la bravura in pista. Infatti l’attore si esibito con il tutore anche questa volta e in coppia con Giada Lini ha portato un’esibizione che rispecchia un episodio di vita reale: da torero ferito da un toro in una corrida. Il paso doble della coppia è stato accolto da una standing ovation del pubblico e della giuria in particolare Mariotto e Carolyn Smith. Selvaggia Lucarelli ha detto che l’unica possibilità di fare fuori Gabriel Garko è che lui metta una maglietta sbagliata: quattro 10 per l’attore!

Ballando con le stelle classifica settima puntata 19 novembre

Nella settima puntata di Ballando con le Stelle ieri sera 19 novembre il tesoretto è stato assegnato grazie ai ballerini per una notte Ricchi e Poveri. La loro esibizione per ricordare il compianto Franco Gatti ha conquistato pubblico e giuria che ha votato la salta con tutti 10. Milly Carlucci ha poi strappato la promessa a Angela e Angelo di partecipare come concorrenti alla prossima edizione del dance show. Un altro tesoretto è stato conquistato grazie alla prova dell’altro ballerino per una notte Bobby Solo che ha omaggiato Elvis Presley. In questo caso la presidentessa di giuria Carolyn Smith ha assegnato 10 punti alla performance. Alberto Matano e Rossella Erra hanno quindi distribuito ben 60 punti di tesoretto. Polemiche ancora prima di assegnarlo con Matano che ha rimproverato la giuria di essere incoerente, Gabriel Garko era ultimo e invece ora è stato il migliore della serata senza contare i bonus della prova speciale. Il giornalista ha scelto di dare un tesoretto premiale a Alessandro Egger e Tove Villfor, mentre Rossella Erra lo dimezza dividendolo con Gabriel Garko e Giada Lini per l’amore che prova per l’attore.

Gabriel Garko e Giada Lini 79 (+25 tesoretto)

Alessandro Egger e Tove Villfor 77 (+25 tesoretto e +10 prova speciale)

Ema Stokholma e Angelo Madonia 53 (+10 per la prova speciale)

Iva Zanicchi e Samuel Peron 43

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina 42

Rosanna Banfi e Simone Casula 34

Alex di Giorgio e Moreno Porcu 31