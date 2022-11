Elisa D’Ospina incinta di Macchi: chi è ex marito Alessandrini Gentili

Elisa D’Ospina 39 anni e Stefano Macchi hanno annunciato di aspettare un bambino: cresce la curiosità su chi è l’ex marito della modella curvy.

Elisa D’Ospina e Stefano Macchi aspettano un figlio. La modella curvy è incinta a 39 anni e ha sorpreso il suo attuale compagno con un test di gravidanza. La D’Ospina ha un ex marito, con cui si era sposata nel 2011, Andrea Alessandrini Gentili. Se lei è divenuta nota al grande pubblico grazie al suo ruolo di ospite fissa in TV e consulente d’immagine del programma Detto Fatto, l’ex marito si occupa di ben altro. Il mondo dello spettacolo lo sfiora attraverso i social. Andrea Alessandrini Gentili ha infatti fondato un’agenzia che si occupa di web marketing e social media marketing. Laureato in Comunicazione, con tanto di lode, oggi dirige la Alessandrini Gentili Andrea Digital Strategist. Sul sito ufficiale della sua agenzia, l’ex marito di Elisa D’Ospina racconta un po’ di sé, scrivendo come a otto anni avesse completato un tema in cui parlava del suo lavoro da grande. Un vero e proprio classico. Andrea Alessandrini Gentili avrebbe voluto fare il benzinaio (come tutti i bambini attratti da quei rotoli di banconote, per poi restare delusi dalla verità) o il Presidente della Repubblica. Il primo impiego lo ha davvero avuto in passato, spiega, per il secondo manca ancora l’età giusta. Nel frattempo si è dedicato allo studio e rimboccato le maniche e oggi è un imprenditore affermato. Ora non gli manca che un po’ di fortuna in amore. A differenza di Macchi e la Pettinelli, i due hanno annunciato il proprio divorzio nel 2021.

Si apre così un nuovo capitolo di nella relazione tra Elisa D’Ospina e Stefano Macchi, un po’ a sorpresa considerando come il loro amore non sia così datato. Fanno coppia la modella curvy e l’ex della Pettinelli, infatti, dalla scorsa estate. Lei ha organizzato tutto, dapprima rilassandosi dinanzi al mare per parte della giornata con il suo lui, per poi recarsi al suo fianco in Piazza San Pietro, a Roma. Con il Vaticano a fare loro da sfondo, Elisa D’Ospija ha rivelato a Stefano Macchi che diventerà papà tra non molto. Il doppiatore ha aperto il pacchetto contenente il test e non ha saputo contenere la propria gioia. Le lacrime si fanno largo, leggendo la lettera che accompagna il regalo più bello che abbia mai ricevuto. La coppia ha poi deciso di condividere sui social questo momento splendido, con la voce del doppiatore sullo sfondo, mentre legge le parole di lei. Sul web non fa non si fa che parlar d’altro l’ex di Anna Pettinelli sta per diventare papà.

Elisa D’Ospina e Stefano Macchi storia d’amore

La coppia composta da Anna Pettinelli e Stefano Macchi aveva deciso di mettere in pubblica piazza la propria storia a Temptation Island, dando il via a numerosi meme e battute. Col tempo i due non sono riusciti a ricucire le crepe generatesi, fino ad arrivare alla rottura. La fine della loro relazione aveva colpito duramente la conduttrice radiofonica, che ha poi accusato il colpo nello scoprire come il suo ex fidanzato fosse stato in grado in breve di rifarsi una vita. Sulla sua bio Instagram aveva rapidamente scritto di credere solo all’amicizia ormai, e d’essere la solita co****na. Mentre Stefano Macchi festeggia la notizia di poter diventare padre, il pensiero dei fan va soprattutto all’ex Pettinelli, amatissima. Ha stupito un po’ tutti la notizia della nuova relazione del doppiatore, considerando come l’ufficialità della fine del suo fidanzamento con Anna Pettinelli fosse giunta appena due mesi prima delle indiscrezioni sul suo amore per Elisa D’Ospina.

La conduttrice aveva svelato al Maurizio Costanzo Show di non essere più la sua compagna. Ad agosto 2022, poi, le foto al fianco della modella curvy classe 1983. Una storia sentimentale simile, la loro, considerando come anche lei abbia posto fine al proprio matrimonio con Andrea Alessandrini Gentili. Tempi decisamente meno rapidi, quelli di lei, per guardarsi intorno e scoprire un nuovo amore dopo ben 10 anni di matrimonio. Tra lei e il futuro padre di suo figlio/a procede tutto a gonfie vele e nei prossimi mesi gli appassionati di gossip li terranno di certo sotto controllo. Ci si attende la nascita del loro primo figlio per l’estate 2023, proprio tra giugno e agosto, marcando in modo speciale il loro primo anniversario di fidanzamento.