Massimo Ciavarro oggi che fine ha fatto il padre di Paolo

Massimo Ciavarro oggi ha 65 anni che fine ha fatto il padre di Paolo compagno di Clizia, storico volto di Sapore di Sale con Eleonora Giorgi

C’è chi ricorda Massimo Ciavarro come icona di Sapore di Sale 2 e chi mente. Biondo, bello e con gli occhi azzurri ha fatto sognare generazioni di donne con la sua storia d’amore con Eleonora Giorgi. Il loro figlio Paolo Ciavarro, 31 anni, è oggi volto noto di Forum e compagno di Clizia Incorvaia da cui ha avuto un figlio, Gabriele. L’attore è diventato un simbolo del grande schermo grazie proprio a quel film dei fratelli Vanzina, dove ha diviso in set con quella grandissima attrice che sarebbe poi diventata sua moglie: appunto Eleonora Giorgi. Nato il 7 novembre 1957 a Roma, Massimo Ciavarro ha acquisito notorietà negli anni 70 grazie ai fotoromanzi del settimanale Grand Hotel e poi, come detto, si è consacrato col film Sapore di mare 2 – Un anno dopo nel 1983. Il padre di Paolo è diventato il simbolo del ragazzo rubacuori nel cinema degli anni ’80, sfruttando la sua fama, poi, per dedicarsi ad altre attività. Oggi, Massimo Ciavarro ha 65 anni e ha ufficialmente detto addio al mondo dello spettacolo.

Sin dalla fine degli anni 80, Massimo Ciavarro si era defilato dal cinema, dedicandosi a una serie di imprese come l’apertura di un’azienda agricola e quella di una ditta di costruzioni. Negli anni 2000 è tornato con forza nel mondo dello spettacolo, cimentandosi soprattutto nella televisione, ma negli ultimi anni aveva nuovamente diminuito il suo impegno e ora ha definitivamente detto addio al set, scegliendo di dedicarsi alla sua vita privata e alle sue altre attività, che includono quella di produttore cinematografico e di docente di Produzione cinematografica alla LUISS. Oggi, Massimo vive tra Roma e Lampedusa, dove ha fondato anche un festival cinematografico chiamato Vento del nord, che sponsorizza moltissimo su Instagram, e si gode da nonno il suo nipotino Gabriele, primo figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi oggi

Come abbiamo detto, Massimo è stato legato a lungo a Eleonora Giorgi, ma i due oggi non stanno più insieme. La loro relazione è iniziata negli anni ’80 e ha portato alla nascita del figlio Paolo. Dopo dodici anni di amore, però, il loro matrimonio è terminato, senza che se ne siano mai stati svelati i motivi. In un’intervista a Vieni da me, Massimo ha solo raccontato che la separazione è stata dolorosa e che Eleonora aveva le sue buone ragioni, ma non è entrata maggiormente nello specifico della questione.

Nata a Roma il 21 ottobre 1953, oggi Eleonora Giorgi ha 69 anni e da qualche anno si è parzialmente defilata dal mondo del cinema. Le sue ultime apparizioni risalgono alla metà del decennio scorso, in film come Attesa e cambiamenti e La mia famiglia a soqquadro. Anche lei, come l’ex marito, si gode il nipotino Gabriele e si mostra molto attiva su Instagram, dove di recente ha anche sfoggiato un nuovo incredibile look che ha fatto impazzire il web, ovvero un caschetto biondo che ha incantato tutti i suoi fan.