Valerio Scanu fidanzato: chi è Luigi Calcara della proposta di matrimonio

Chi è Luigi Calcara, il fidanzato di Valerio Scanu che ha ricevuto dal cantante la bellissima proposta di matrimonio

È arrivata, come mostra un video pubblicato da un amico del cantante, la bellissima proposta di matrimonio che Valerio Scanu ha fatto al compagno Luigi Calcara. Tra gli applausi commossi dei presenti e parenti, l’ex cantante di Amici si è inginocchiato per offrire al fidanzato l’anello, con in sottofondo la voce di Eros Ramazzotti. Così, Valerio Scanu convolerà a nozze con Luigi Calcara, per cui andiamo a scoprire chi è il futuro marito del cantante di Per tutte le volte che.

Luigi ha 32 anni ed è di origini siciliane. Non si sanno moltissime informazioni su di lui, le poche notizie disponibili si possono rintracciare dalla sua scheda docente sul sito de l’Università La Sapienza di Roma, dove il fidanzato di Scanu insegna ed è presente il suo CV. Nato nel 1990, nel 2015 Luigi ha conseguito una laurea magistrale in Ingegneria elettrica proprio nella suddetta università romana. La sua tesi è stata realizzata grazie a un tirocinio con Enel e il suo lavoro è stato riconosciuto come uno dei migliori dell’anno in tutta Italia.

Così, Luigi Calcara è diventato un accademico molto importante, ricevendo diverse onorificenze e portando avanti molti lavori di ricerca nel suo ambito ed è professore nel dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica. Per il resto, il suo profilo Instagram è privato e quindi dai social non possiamo ricavare moltissime informazioni su di lui. La storia con Valerio Scanu dovrebbe avere avuto inizio nel 2020 e ora, dopo due anni di fidanzamento, è arrivato il momento di compiere il grande passo.

Valerio Scanu e il coming out

La proposta di matrimonio oltre a essere una lietissima notizia per Valerio Scanu e Luigi Calcara è anche, di fatto, il coming out ufficiale dell’ex cantante di Amici. Prima di questo momento, Scanu non aveva mai parlato apertamente del suo orientamento e ora, con questa proposta, è arriva l’indicazione ufficiale. Tuttavia, Valerio Scanu ci ha tenuto a ribadire, come si vede in alcune sue storie Instagram, che la notizia della proposta del matrimonio non è un coming out a tutti gli effetti, ma il cantante ha soltanto voluto fare la proposta all’uomo che ama. Scanu ha aggiunto di voler rifiutare qualsiasi etichetta e di non avere alcuna intenzione di sfruttare tutta questa attenzione mediatica dovuta al coming out a suo vantaggio.

Felice e innamorato, dunque, Valerio Scanu, che presto coronerà il suo amore con Luigi Calcara. Nato a La Maddalena, in Sardegna, il 10 aprile 1990, il cantante ha 32 anni, la stessa età del compagno. Il successo per lui è arrivato tra il 2008 e il 2009, quando ha preso parte al talent show di Canale 5 Amici, classificandosi secondo. Nel 2010, poi, è arrivato il trionfo al Festival di Sanremo con la canzone Per tutte le volte che. Oggi, Scanu continua a essere attivo nel mondo della musica e si gode la felicità col suo futuro marito.