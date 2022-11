Anticipazioni Gf Vip 17 novembre stasera stop ancora covid, ira Clizia

Anticipazioni Gf Vip stasera 17 novembre nuovi casi Covid, puntata sospesa giovedì, lo show di Punzo e le critiche di Clizia Incorvaia

È quasi inutile sottolineare come il grande tema del momento in casa GF Vip è ovviamente legato al Covid e alle condizioni dei vipponi. Secondo le anticipazioni del GF Vip un nuovo caso è scoppiato nella casa ed è quello di Wilma Goich, risultata anche lei positiva ma non dopo diverse polemiche. Prima che arrivasse la comunicazione ufficiale della sua positività, infatti, in molti sui social hanno catturato delle dichiarazioni molto forti di Daniele, che ha raccontato di sapere già della positività dell’amica, ma di essere stato indotto a stare zitto dagli autori. L’ex tronista, invece, si è dimostrato come al solito allergico alle indicazioni degli autori e ha parlato della situazione di Wilma e alle sue parole ha fatto seguito la nota del GF Vip. La cantante è quindi la quinta vippona positiva e si aggiunge così a Patrizia, Attilio, Charlie e Luca Onestini. Anche lei, come gli altri, sta bene ed è in isolamento: tornerà nella casa quando sarà guarita.

Mentre il Covid tiene banco, con gli altri vipponi anche osservati da vicino e controllati coi tamponi, per gettare uno sguardo più da vicino dentro la casa bisognerà aspettare lunedì prossimo, perché stasera 17 novembre la puntata del GF Vip non andrà in onda. Il doppio appuntamento settimanale è infatti stato sospeso, ma il virus in questo caso non c’entra nulla: la decisione era già stata presa ed è legata all’imminente inizio dei Mondiali di calcio, al via il 20 novembre. Per non creare eccessivo dualismo, il reality show di Canale 5 andrà in scena nelle prossime settimane solo lunedì, poi non è chiaro se riprenderà con la doppia programmazione settimanale.

Le anticipazioni del GF Vip proseguono con un nuovo protagonista sotto i riflettori. Finalmente anche Luciano Punzo entra nelle dinamiche della casa e si rende protagonista di uno scontro con Antonella Fiordelisi, che ultimamente di certo non si risparmia nelle liti. L’influencer campana ha accusato Punzo di avere una fidanzata all’esterno, ha raccontato che a lui è scappato il nome di Manuela Carriero e ha così ribattuto alla schermitrice, accusandola di voler essere sempre sotto i riflettori per ricevere le clip e di non impicciarsi della sua situazione sentimentale. Punzo ha ribadito di essere single e poi si è scontrato anche con Edoardo, intervenuto in difesa di Antonella e definito “l’avvocato delle cause perse” dall’ex tentatore di Temptation Island.

Anticipazioni Gf Vip la settimana degli Incorvassi

Non c’è bisogno delle anticipazioni del Gf Vip di stasera 17 novembre per capire che se da una parte Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono i grandi protagonisti della Casa in qualità di Donnalisi, dall’altra stanno prendendo sempre più piede Edoardo Tavassi e Micol. Il fratello di Guendalina ha strappato un tenero bacio alla sorella di Clizia e ha ammesso di potersi innamorare della bionda. Dal canto suo al Gf Vip Micol non ha nascosto di apprezzare l’ex naufrago e non si sente di escludere che possa piacergli, ma ha anche raccontato di doverlo inquadrare meglio e di capire se può fidarsi di lui. Il feeling tra i due sta nascendo, secondo gli spoiler del GF Vip in vista di lunedì saranno sicuramente protagonisti dei prossimi giorni.

Andiamo avanti, a proposito di Micol, con la sorella Clizia Incorvaia, che tuona da fuori la Casa e si scaglia contro i Donnalisi. Ospite a Casa Chi, la sorella di Micol ha demolito la storia d’amore dei due gieffini, dicendo che a legarli non è l’amore, ma il conflitto e che quindi la loro è una relazione tossica. Clizia ha poi definito Antonella invidiosa, rea di allearsi con Oriana per sparlare di Micol, e ha accusato pesantemente anche Donnamaria, colpevole di aver denigrato Micol e la storia che ha avuto con lei. Parole pesanti per Clizia, che magari presto potrà essere coinvolta in un confronto in prima persona con i Donnalisi. Abbiamo citato Oriana e quindi scopriamo anche le anticipazioni su di lei. Ormai il suo flirt con Antonino è palese, tra i due è scattato il bacio e poi i due vipponi sono stati protagonisti di una scena che ha catturato l’attenzione dei fan, quando si sono recati insieme in bagno, con la regia che poi li ha persi di vista. Insomma, l’intesa tra i due è sempre più evidente.

Gf Vip la settimana dei Donnalisi

Al Gf Vip non ci sono anticipazioni che tengano per le nuove coppie che si formano, a macinare clip è una vecchia che, tra alti e bassi, resiste: i Donnalisi. Dopo aver trascorso una settimana molto burrascosa, tra la clamorosa lite e il riavvicinamento, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria proseguono la loro storia, ma non mancano le liti, che tra l’altro stanno cominciando a stancare gli altri inquilini. Alberto ha palesato la sua insofferenza per le loro continue litigate, accusandoli d’immaturità quando hanno discusso per un hamburger. Al Grande Fratello Vip per Antonella continuano ad arrivare diversi attacchi, da quelli di cui abbiamo parlato di Clizia e Punzo al solito gelo con Micol e Giaele, fino anche alla lite con George, accusato dall’ex schermitrice di averla nominato solo per ingraziarsi il pubblico. Insomma, la Fiordelisi ultimamente è un fiume in piena e il suo nervosismo sicuramente non aiuta la sua convivenza con Edoardo, che però continua a sostenerla anche nei suoi momenti di maggiore tensione. Le ultime notizie dei Donnalisi arrivano direttamente dal profilo ufficiale del Gf Vip che anticipa sicuramente, non stasera 17 novembre perché il reality condotto da Alfonso Signorini non va in onda, ma per lunedì, un nuovo spazio in puntata per loro. Edoardo Donnamaria ha detto chiaramente ad Antonella che se lei litiga o non ha rapporti con altri concorrenti della Casa, non significa che anche lui non debba averne. Un atteggiamento ritenuto infantile che fa riferimento all’astio tra la Fiordelisi ed Alberto e al contrario al buon rapporto che De Pisis ha con il volto di Forum. Su Twitter c’è chi scommette che a breve l’ex schermitrice potrebbe pensar male e credere che Edoardo voglia invece avvicinarsi a Micol.

Infine, una coppia che al Gf Vip proprio non ha futuro è sicuramente quella composta da George e Nikita. I due prima erano molto vicini, poi è arrivato tutto il caos con Matteo Diamante e ora il rapporto tra loro sembra essersi molto raffreddato. I due al momento sembrano più lontani, vedremo se magari è un momento e riusciranno a recuperare la loro amicizia o se qualcosa tra loro si è rotto. Come al solito tanti temi dalle anticipazioni del GF Vip: nessuna puntata però stasera, con l’appuntamento che va a lunedì 21 novembre con un nuovo episodio del reality show di Alfonso Signorini.