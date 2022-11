Chi è uscito a Bake Off: chi è stato eliminato ieri sera 18 novembre

Bake Off Italia ieri sera ad un passo dalla semifinale è uscito un grande protagonista mentre il grembiule blu della dodicesima puntata va a Margherita

Ieri sera a Bake Off Italia è stato eliminato uno tra Alessio e Ginevra nella puntata del 18 novembre. Ad un passo dalla semifinale chi è uscito ha dovuto dire addio con amarezza dopo un’intensa prova che spoiler alla mano è stata la più difficile dell’intera stagione del pastry show condotto da Benedetta Parodi. Il primo passo che stupisce sul fronte eliminati è che ad avere il grembiule blu che in semifinale significa avere un vantaggio straordinario rispetto agli altri concorrenti è stata Margherita il che significa che non solo non è stata eliminata ma che può essere la prima finalista. Entriamo nel dettaglio della puntata di Bake Off Italia di ieri sera 18 novembre. Nel dodicesimo appuntamento del programma accanto a Benedetta Parodi torna come giudice Damiano Carrara e il tema della serata è il dolce della domenica in tutte le sue declinazioni. La creatività della prima prova come da prassi questa volta è stata richiesta per sei maritozzi suddivisi in due assaggi per tre diversi tipi di bignè. A sorpresa nonostante qualche polemica social di troppo, la prova creativa maritozzo time è stata una passeggiata di salute per i sei aspiranti pasticcieri rimasti in gara e anche un po’ noiosa.

Se si aspettava dunque ieri sera a Bake Off Italia nella puntata del 18 novembre un momento di tensione è arrivato nella prova tecnica. Gli aspiranti pasticcieri hanno dovuto riprodurre una Saint Honoré nella sua declinazione classica: pasta sfoglia, crema chantilly e bignè di decorazione, la versione più apprezzata dai giudici. E’ qui che potremmo dire che chi è uscito ieri sera a Bake Off si è giocato il posto. Deludente Ginevra con un solo quarto posto, secondo posto per Margherita e prova perfetta per Chiara. Ai titoli di coda Leo, Alessio e Davide. Agitazione per i concorrenti c’è stata ieri sera nel programma condotto da Benedetta Parodi per una complicata prova a sorpresa che nella puntata del 18 novembre, la dodicesima, ha previsto l’esecuzione perfetta di un’intera guantiera di pasticcini ovvero cinque pasticcini alla frutta, un dolcetto a sorpresa cotto al forno e un mignon di diplomatica, per un totale di 15 dolcetti. E’ nella prova a sorpresa che Margherita brilla per i giudici grazie in particolare per l’esecuzione perfetta del mignon di diplomatica. La concorrente ha conquistato così il grembiule blu della dodicesima puntata di Bake Off Italia che ieri sera ha decretato anche i semifinalisti. Al ballottaggio per chi è stato eliminato vanno Ginevra, Davide e Alessio. La prima a salvarsi è l’aspirante pasticciera donna, mentre chi è uscito ieri sera nella puntata di Bake Off del 18 novembre è Alessio che ha un crollo emotivo sul finale. Dunque ricapitolando i semifinalisti ufficiali dell’edizione 2022 di Bake Off sono Margherita, Leo, Davide, Chiara e Ginevra.