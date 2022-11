Ballando con le Stelle Ema dichiara amore per Madonia: lui fa i fatti

Ieri sera nella settima puntata di Ballando con le Stelle Ema Stokholma ha confessato l’amore per Angelo Madonia che ha replicato in modo inaspettato

Chi si aspettava ieri sera nella puntata del 19 novembre di Ballando con le Stelle un bacio appassionato tra Ema Stokholma e Angelo Madonia per suggellare l’amore, deve ricredersi. Non è successo quello che Rossella Erra e tutti i telespettatori si aspettavano anche perché l’esibizione, un boogie, di certo non si prestava bene al romanticismo o alla passione. Ma non è questo il motivo anzi è successo soprattutto qualcosa di inaspettato che ha fatto sorridere ancora di più rispetto ad un bacio i fan della coppia composta da Ema Stokholma e Angelo Madonia. Nella clip che precedeva l’esibizione di ieri sera 19 novembre di Ballando con le Stelle, la speaker radiofonica di origini francesi ha detto che prova amore per il suo ballerino e che paura perché quando ama si sente debole. Tutti si aspettavano la replica di Angelo Madonia che invece sempre nella clip è rimasto zitto così come dopo l’esibizione. Ovviamente le parole di Ema non sono state messe da parte, anzi Alberto Matano ha atteso il momento giusto per sapere di più dei sentimenti del maestro. Colui che gestisce il tesoretto, insieme a Rossella Erra, ha atteso che tutti i giudici dessero il proprio parere sull’esibizione della coppia Stokholma Madonia dando così il giusto spazio al ballo. Quando è arrivato il momento di dire la sua ha subito sottolineato quanto detto da Ema nella clip e ha quindi chiesto apertamente ad Angelo Madonia cosa ne pensasse e soprattutto di esporsi perché ancora non si è dichiarato apertamente.

Il ballerino professionista prima ha risposto di essere sempre stato chiaro e poi ha utilizzato un detto per spiegare la sua posizione. Quando Ema gli chiede come si dice una determinata parola in siciliano, lui risponde sempre “in Sicilia le cose non si dicono, si fanno”. Una frase che ha ricevuto l’applauso addirittura di Selvaggia Lucarelli che in precedenza aveva detto che il ballerino è un uomo di grande serietà perché non è un cantastorie. La frase è piaciuta anche a Rossella Erra che però ha spinto sull’acceleratore dicendo che non c’è niente di più bello che schiantarsi contro l’amore e ha invitato Ema a presentare suo fratello ad Angelo Madonia che dal suo canto ha detto di volerlo conoscere quanto prima. Alla schiantarsi per amore, la concorrente di Ballando con le Stelle ha ammesso di non avere la patente e di non sapere dove sia il freno. Insomma metafore automobilistiche che sono di una semplicissima interpretazione e non ha bisogno certo di spiegazioni. Ovviamente ora tutti i fan si attendono un bel bacio per suggellare al meglio la nuova coppia nata a Ballando con le Stelle 2022. Ema Stokholma viene da un passato turbolento dopo la storia con Gemitaiz mentre Angelo Madonia ha due figli da due donne diverse.