Elite 6 Alvaro de Juana chi è l’attore che fa Didac: Instagram e flirt

In Elite 6 Alvaro de Juana è un nuovo allievo de Las Encinas nei panni di Didac, sguardo attraente e passato doloroso è già al centro del gossip

Il cast di Élite 6 si è arricchito di nuovi personaggi che daranno vita ad intense storyline. Tra coloro che hanno subito catturato l’attenzione dei fan della serie spagnola c’è Dídac interpretato da Álvaro de Juana. Nelle otto puntate della sesta stagione il giovane si avvicinerà molto a Isadora essendo cameriere nell’hotel di proprietà del personaggio interpretato da Valentina Zenere. I due all’inizio si sono scontreranno per via dei loro caratteri forti e del trauma della violenza di gruppo subita dalla bionda attrice ma con il passare del tempo si avvicineranno molto con Didac che farà un’alleanza con Isadora affinché riesca ad avere giustizia.

Alvaro de Juana chi è e il flirt smentito con Valentina Ferragni

Álvaro de Juana è un attore di 20 anni ed è nato il 25 novembre 2002 a Madrid. Seppur breve, la sua carriera procede spedita e la sua partecipazione a Elite 6 molto probabilmente gli permetterà di fare parte di numerosi progetti in Spagna e all’estero. Su Instagram conta già oltre 70 mila follower e dalle foto si evince una passione forte per la musica, infatti ha pubblicato spesso scatti mentre imbraccia una chitarra. Fin da subito Alvaro de Juana ha lavorato in Tv, cinema e teatro mostrando anche il suo talento nel doppiaggio fin da piccolo. Prima di partecipare alla sesta stagione di Elite, ha preso parte alle serie “Amar es para siempre” e “Hit”. Proprio in quest’ultima produzione era presente anche l’attrice Carmen Arrufat presente anche lei in Elite 6. Oltre al personaggio di Román, interpretato nella serie di TVE con Daniel Grao, Álvaro de Juana può vantare il ruolo di Manolín, il figlio di Manolita e Marcelino in Amar es para siempre, dove è apparso in 134 episodi. Il suo lavoro per TVE lo ha portato anche a collaborare al fenomeno #Luimelia, dove è apparso come Manuel Gómez. Si tratta dello stesso personaggio interpretato in Amar es para siempre, ma trasferito al presente nel curioso spin-off. L’attore che interpreta Dídac in Elite 6 ha avuto anche un piccolo ruolo in Vota Juan e ha recitato nel video musicale Renuncio di Ruth Lorenzo. A teatro Alvaro de Juana ha fatto parte del cast di opere come Dancing in the Dark, Billy Elliot e The Lion King. Le sue capacità artistiche sono state apprezzate anche nel doppiaggio dove ha prestato la sua voce a numerosi personaggi come Buck (Il viaggio di Arlo), Nate (Cicogne), Kion (La guardia del leone) e Mowgli (Il libro della giungla).

Prima di apparire in Elite 6, Alvaro de Juana è stato al centro del gossip qualche mese fa quando l’attore era stato accostato a Valentina Ferragni, sorella della più famosa e seguita Chiara. La nuora di Fedez è stata legata per anni a Luca Vezil poco dopo la loro separazione era rimbalzata la voce sui social di una relazione tra Valentina Ferragni e Alvaro de Juana con tanto di dettagli sulla loro conoscenza a Ibiza, motivo della rottura dell’influencer con il suo storico fidanzato. A smentire il flirt con l’attore spagnolo di Elite 6 è stata la stessa Ferragni jr che ha anche ribadito come non avesse un nuovo fidanzato. I dubbi però nonostante la smentita si sono infittiti quando Luca Vezil su Instagram ha rivelato che è stato lasciato da Valentina. Inoltre sul profilo Instagram di Alvaro de Juana è presente una foto scattata proprio dalla Ferragni il 16 agosto 2022 come si evince dalla didascalia.