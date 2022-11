Elite 6 Carmen Arrufat chi è Sara: fidanzato sul set

Carmen Arrufat è una nuova attrice del cast di Elite 6: la sua Sara porterà scompiglio ma nasconde un segreto, fidanzato sul set e offese alla serie

Elite 6 ha presentato nuovi personaggi che animeranno Las Encinas come Sara interpretata dall’attrice Carmen Arrufat. La nuova allieva giunta alla celebre e costosa scuola di Madrid è il più interessante dei nuovi volti del cast. Il personaggio di Sara entra infatti in sordina nel gruppo clan dei fratelli Blanco, la sua amicizia è molto ambita a Las Encinas grazie al suo ruolo di influencer con 12 milioni di followers ma la sua relazione con il suo manager sarà presto a dura prova dall’ambigua amicizia Mencia che ha ufficialmente detto addio a Rebeca, uscita da Elite 6. Carmen Arrufat invece ha circa 80 mila followers su Instagram che sicuramente cresceranno in modo esponenziale nelle prossime settimane. Curiosamente l’attrice aveva parlato di Elite in un’intervista del 2019 al sito web “Castellón Plaza” e non si era dichiarata una vera fan: “Non riesco a vedermi in ‘Élite’, perché le circostanze che vengono ritratte non sono affatto quelle che vivo nella mia vita. Forse posso provare alcuni di quei sentimenti, o più o meno capire come sono, ma mi sento più identificata da altre serie, perché sono problemi più vicini a me”, disse Carmen Arrufat all’epoca, senza nemmeno immaginare che tre anni dopo avrebbe dato vita ad un nuovo personaggio nella sesta stagione di Elite.

Carmen Arrufat chi è il fidanzato

Carmen Arrufat ha 20 anni ed è nata a Castellón de la Plana (Valencia) l’11 ottobre 2002. Ha studiato recitazione alla Scuola Comunale di Teatro di Castellón e all’accademia di recitazione Aula, Cine y Televisión di Castellón. Proprio grazie alla scuola, è riuscita ad ottenere la sua prima parte nel film “La inocencia”, opera prima di Lucía Alemany. La pellicola è stata presentata in anteprima al Festival di San Sebastian nel 2019 e Carmen Arrufat interpreta un’adolescente che inizia a guardare all’età adulta. Per ottenere questo ruolo, l’attrice di Elite 6 ha raccontato di aver convinto la produzione e la regista grazie ad un video dove mostrava la sua abilità nella recitazione, danza, arti marziali e equitazione. Il suo ruolo di Lis in “La inocencia”, quello di una ragazza che sogna di diventare un’artista di circo, l’ha portata a essere candidata a diversi premi, in particolare il Goya per la migliore attrice esordiente 2020 e il Gaudí nella categoria della migliore attrice. A questo ruolo è seguito un altro film, “Nada será igual”, poi Carmen Arrafat si è dedicata alla televisione. Il grande successo è arrivato con “HIT” nel 2020 dove era presente nel cast anche Alvaro de Juana, anche lui in Elite 6. Nella stessa serie ha conosciuto il suo attuale fidanzato Oriol Cervera, collega attore conosciuto durante le riprese della prima stagione di HIT. La loro storia d’amore dura da più di due anni e insieme hanno posato in tanti servizi fotografici: “Grazie al miglior partner del mondo che esista”, è il messaggio affettuoso che Carmen Arrafat ha dedicato a Oriol quando ha condiviso alcune foto di coppia.