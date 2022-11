Giada Lini marito chi è Graziano Di Prima ballerino di Amici

Giada Lini, 30 anni, è sposata. Suo marito è Graziano Di Prima ballerino conosciuto ad Amici e legato a Ballando con le Stelle

Giada Lini, maestra di Gabriel Garko a Ballando con le Stelle, è sposata con un collega conosciuto in pista: Graziano Di Prima. Gli amanti dei talent legati alla danza avranno sicuramente capito chi è il marito della bionda ballerina da anni nel programma condotto da Milly Carlucci. Graziano Di Prima è infatti un noto ballerino professionista che ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2015 in qualità di allievo. Il danzatore all’epoca non superò gli esami di ammissione al serale, fu comunque un anno importante per lui perché conobbe quella che sarebbe diventata sua moglie, Giada Lini, all’epoca nella scuola di Amici nel ruolo di professionista. Graziano Di Prima è nato il 7 maggio 1994 ed ha origini siciliane, è infatti nativo di Riesi. Da tipico segno zodiacale del Toro ha sempre avuto un carattere forte e passionale e fin dall’infanzia trascorsa a casa con i genitori e suo fratello ha avuto come unica vocazione il ballo. Figlio di agricoltori, a sei anni muove i primi passi di danza. Ha studiato diversi generi per specializzarsi in latino che all’epoca appunto della sua partecipazione ad Amici non era una disciplina con un insegnante specifico come lo è oggi con Raimondo Todaro. Tra i segni particolari un tatuaggio di un toro sul petto e l’amore per i cani.

Dopo l’esperienza nel talent show di Maria De Filippi, entra nella compagnia Burn the Floor vivendo intense tournee in giro per il mondo tra America, Giappone e Australia. Nel 2016 dopo essere stato notato durante un’esibizione, ha partecipato a Strictly Come Dancing, la versione ufficiale della BBC di Ballando con le Stelle italiano. Un sogno per chi ha come idolo assoluto Michael Jackson. Oggi Graziano Di Prima continua la sua carriera da ballerino tra spettacoli e esibizioni con il tour Havana Nights con sua moglie Giada Lini dove ha attraversato l’Inghilterra con oltre 20 date nei teatri più importanti del paese britannico.

Giada Lini e Graziano Di Prima la storia d’amore

Giada Lini e Graziano Di Prima si sono fidanzati ufficialmente nel 2015 quando lei professionista e lui allievo hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi. A suggellare la loro storia d’amore la brillante carriera condotta insieme prima nella compagnia di ballo latino americano Burn the Floor e poi al Ballando con le Stelle inglese. Una coppia affiatata in pista e nella vita che li ha portati a danzare nei più importanti teatri del mondo insieme. Giada Lini e suo marito Graziano Di Prima si sono sposati in Sicilia il 9 luglio 2022 dopo aver rinviato le nozze previste due anni prima a causa del Covid e a tre anni di distanza dalla proposta di matrimonio. Una grande festa che ha avuto come testimone di nozze anche un altro volto conosciuto per i fan dei dance talent, Leonardo Lini, allievo ballerino di Amici 2021. Tra gli ospiti presenti alle nozze dei due ballerini di latino americano altri nomi legati a Ballando con le Stelle internazionale come Nadiya Bychkova. Grande risonanza per il matrimonio di Giada Lini e Graziano Di Prima si è avuta in Inghilterra come dimostra il video di OK! Magazine UK che ha mostrato il pre wedding della coppia che si è sposata nel paese di origine del ballerino, Riesi.