Tu si que vales 2022 finalisti chi sono

Tu si que vales chi sono i finalisti dell’edizione 2022 dello show di Canale 5: esibizione anche di ospiti speciali

Ci siamo: l’edizione 2022 di Tu si que vales si avvia verso la sua conclusione, con la finale che va in scena stasera 19 novembre, come sempre in prima serata su Canale 5. Sono dodici i finalisti che si giocheranno la vittoria davanti alla classica giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, insieme alla giuria popolare rappresentata da Sabrina Ferilli. Una serata speciale, che vedrà anche l’esibizione dei due alunni di Amici Aaron e Gianmarco. Condotto da Giulia Stabile, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, scopriamo chi sono i finalisti dell’edizione 2022 di Tu si que vales.

Dodici, dunque, come detto i talenti che sono arrivati all’atto conclusivo del programma. Spicca una grandissima componente di acrobati, che vede in rappresentanza di questa arte la coppia padre e figlio composta da Dima e Roman, l’acrobata aerea Yelizaveta Krutikova e il gruppo di acrobati Arte Algo. A loro si aggiungono il fachiro Myu Moi e il mentalista James, altri grandi esponenti delle arti spesso accostate al mondo circense. Ci sono poi i Die Mobiles, il gruppo teatrale che si diletta nei famosi giochi con le ombre, famosi soprattutto nella cultura cinese, e gli ex ginnasti The Lads. Completano la schiera dei finalisti di Tu si que vales 2022 il pilota di monoruota Hunter Howell, le due pole dancers Fiammetta Orsini e Francesca Prini, il particolarissimo atleta inventore Diego Gastaldi, il mimo Trygve Wakenshaw, che con la sua comicità ha davvero conquistato tutti, e la cantante Antonietta Messina, la cui esibizione ha addirittura fatto commuovere la Ferilli per la sua intensità

Tu si que vales chi è Aaron di Amici

I dodici talenti, dunque, si esibiranno nella finale di Tu si que vales 2022 in programma sabato 19 novembre e saranno protagonisti di una ricchissima serata, che, come detto, vede anche la presenza di due amati protagonisti di questa edizione di Amici. Si tratta del cantante Aaron e del ballerino Gianmarco, che hanno vinto una gara apposita durante il daytime domenicale e si sono guadagnati la possibilità di esibirsi in questo importante palcoscenico. Nome d’arte di Edoardo Boari, Aaron è nato nel settembre 2005 a Nocera Umbra, in provincia di Perugia. Nonostante la giovane età, appena 18 anni, il cantante vanta già un buon numero di seguaci su Instagram e sulle piattaforme digitali, soprattutto a causa della sua presenza su TikTok. La musica fa parte della sua vita da tantissimo tempo, da adolescente il giovane ha iniziato a scrivere canzoni e ora si sta mettendo in mostra ad Amici 22, con i singoli Universale e Diecimila Occhi che stanno collezionando numeri di stream sempre più alti. L’esibizione a Tu si que vales è sicuramente un’ulteriore occasione per Aaron per accrescere la sua notorietà, dopo l’importante consenso che il giovane artista umbro sta conquistando con la sua avventura ad Amici.