Tu si que vales 2022 quanto vince il vincitore

Quanto vince il vincitore di Tu si que vales: il montepremi del programma di Canale 5 che andrà al miglior talento dell’edizione 2022

È arrivato al suo atto finale l’edizione 2022 di Tu si que vales, con l’ultima serata che va in onda stasera 19 novembre in prima serata su Canale 5. La giuria composta da Teo Mammuccari, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi è pronta a eleggere il migliore talento tra i 12 che sono riusciti ad arrivare all’atto conclusivo di questa edizione dello show. Sono svariati i personaggi che si sono resi protagonisti quest’anno a Tu si que vales e ora tutti i 12 finalisti puntano al montepremi finale di ben 100.000 euro. Una cifra vertiginosa, che fa comprensibilmente gola a tutti i talenti che sono arrivati in finale e che ora vogliono vincere.

Ma come viene stabilito il vincitore di Tu si que vales 2022? Il giudizio viene espresso dalla suddetta giuria, ma anche dalle persone a casa, rappresentate in studio da Sabrina Ferilli. Per partecipare al giudizio della giuria popolare si può votare in diversi modi, o tramite sms al numero dedicato oppure tramite l’app di Mediaset Play o il sito di Witty Tv. Così, dunque, si articola il giudizio che porterà nelle casse del vincitore i tanto agognati 100.000 euro.

Tu si que vales 2022: chi sono i finalisti

Sono, quindi, dodici i talenti che si contendono il ricco montepremi. Tra questi ci sono la cantante Antonietta Messina, il curiosissimo atleta che si esibisce sul monoruota Hunter Howell, l’altrettanto curioso atleta inventore Diego Gastaldi e il divertentissimo mimo trygve Wakenshaw. A loro si aggiungono i tantissimi acrobati arrivati in finale: Yelizaveta Krutikova, gli Arte Algo e Dima e Roman, padre e figlio protagonisti di questa arte. Infine, completano il gruppo dei finalisti Fiammetta Orsini e Francesca Prini, pole dancers amatissime dal pubblico, i The Lads, i Die Mobiles, Muy Moi e il mentalista James.

L’appuntamento con la finale di Tu si que vales va, quindi, a sabato 19 novembre con l’inizio della trasmissione previsto dalle 21:20 circa e la fine, con la proclamazione del campione di questa edizione, intorno all’1. È alta l’attesa per conoscere chi sarà il successore della crew di Sadeck, Geometrie Variable, che con la geodanza ha saputo aggiudicarsi il ricco montepremi di 100.000 euro nella scorsa edizione del programma condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara. La serata sarà arricchita, inoltre, dall’esibizione di Aaron e Gianmarco, di Amici, rispettivamente cantante e ballerino che si sono guadagnati l’opportunità di esibirsi qui e che quindi arricchiranno una serata ricchissima di talento.