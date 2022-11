Alessandra De Stefano chi è conduttrice Circolo Mondiali

È tempo di Mondiali 2022 in Qatar e la Rai rilancia Il Circolo dei Mondiali con Alessandra De Stefano: chi è la conduttrice.

Una delle protagoniste dell’ampia programmazione Rai per i Mondiali 2022 in Qatar è Alessandra De Stefano, giornalista veterana della Rete nazionale, che si è costruita una carriera nel mondo dello sport, per poi veder premiati i propri sforzi nel 2022, assumendo un nuovo ruolo. È nata il 17 marzo 1966 a Napoli, ma la sua vita si è svolta quasi interamente a Roma. Sua madre si è infatti trasferita nella Capitale quando lei era ancora molto piccola. Ha frequentato l’Università La Sapienza, senza optare per un indirizzo giornalistico, anzi. Si è laureata in Storia dell’arte. Durante questa fase, però, insegnava in una scuola dove si tenevano corsi di giornalismo. È così che si è avvicinata alla professione. Duro lavoro, tanta qualità e determinazione, fino a mettere piede in Rai nel 1992. Prende parte a numerose rubriche, ricoprendo poi il ruolo di redattrice dal 1995 al 2000. L’arrivo nel nuovo secolo la vede come inviata Rai. Un incarico che le consente di seguire i Giochi Olimpici, il Giro d’Italia e i Mondiali, tra gli altri grandi eventi.

Nella sua carriera ha condotto numerose trasmissioni e speciali, divenendo Vice Direttore di Rai Sport nel 2019. Ha fronteggiato in questa veste la dura fase della pandemia, con il Coronavirus che ha bloccato ogni sport. Questo non l’ha però fermata e nel 2021, durante le Olimpiadi di Tokyo, ha ideato e condotto Circolo degli Anelli. Due anni dopo l’ultima promozione, a novembre 2021 è stata nominata Direttore della Testata Rai Sport, così come Direttore della Direzione Sport. Incarichi che ne fanno una figura di punta della Rete.

Alessandra De Stefano marito

Molto seguita sui social, con ben 16mila follower su Instagram, Alessandra De Stefano, 56 anni, incuriosisce molto il pubblico, che si fa spesso domande sulla sua vita privata. Sappiamo che è sposata, anche se le informazioni sul suo matrimonio scarseggiano a dir poco. La coppia è infatti molto riservata, attenta a tutelare la propria privacy. Conosciamo però il nome del marito di Alessandra De Stefano. Si tratta di Philippe Brunel. Il nome tradisce le origini francesi e, come la consorte, è un giornalista. Lavora per il celebre giornale transalpino L’Equipe. È inoltre autore di libri, tra i quali ricordiamo Gli ultimi giorni di Marco Pantani. Una passione per la scrittura condivisa, dal momento che anche Alessandra è un’autrice pubblicata. Nel 2011 è stata edito da Rizzoli Giulia e Fausto. La storia segreta dell’amore scandaloso che spaccò l’Italia, dedicato alla relazione tra Giulia Occhini e Fausto Coppi. La coppia si è sposata il 4 novembre 2006 e da allora non ha mai avuto figli. Sappiamo però che in precedenza Brunel era divenuto padre durante il suo primo matrimonio. Legatosi nel 1991 alla presentatrice televisive Christine Bravo, ha avuto una figlia.