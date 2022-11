I soliti ignoti sospesa perché non va in onda Amadeus

L’appuntamento con Amadeus e I Soliti Ignoti viene momentaneamente sospeso per fare spazio ai Mondiali: quando torna il programma

Ha preso il via domenica 20 novembre il Mondiale in Qatar, stravolgendo completamente la programmazione dei canali Rai. Tutte le 64 partite della kermesse calcistica, infatti, verranno trasmesse dalla tv di stato e quindi, come immaginabile, tantissimi programmi vanno in pausa o cambiano slot. Tra questi c’è I soliti ignoti, consueto appuntamento delle 20:25 su Rai 1, sospeso fino alla fine dei Mondiali per fare spazio alle gare in Qatar.

Per tutta la fase a gironi, infatti, ogni giorno alle ore 20:00 si giocherà una gara dei Mondiali e, quindi, questa va a sovrapporsi perfettamente allo show di Amadeus, che si prende così una pausa e lascerà spazio alle partite della competizione che si gioca in Qatar. Stessa sorte di moltissimi altri programmi Rai, come Da noi a ruota libera, che tornerà la domenica di Natale, o Il paradiso delle signore, che da martedì 29 novembre andrà in pausa fino a lunedì 12 dicembre a causa della presenza delle partite alle ore 16:00. Anche senza l’Italia, l’attenzione di moltissimi spettatori è rivolta al Mondiale di calcio e la Rai si è preparata per fornire la maggiore copertura possibile per uno degli eventi più seguiti di tutto il pianeta, per cui diversi programmi sono stati congelati, ma torneranno regolarmente dopo la fine del Mondiale.

I soliti ignoti quando torna Amadeus

Con tutta probabilità, non rivedremo Amadeus e i suoi I soliti ignoti prima della fine del mondiale, prevista per il 18 dicembre. Tuttavia, quando terminerà la kermesse qatariota saremo praticamente a una settimana di Natale, per cui anche in quel periodo potrebbero essere previsti ulteriori spostamenti e cambi di programmazione. Bisogna attendere, dunque, ulteriori informazioni per capire meglio quando effettivamente I soliti ignoti faranno il proprio ritorno su Rai 1: sicuramente, per qualche settimana lasceranno spazio alle partite del Mondiale. L’attesa, comunque, potrebbe essere parzialmente interrotta dallo speciale di Telethon, che andando in onda in prima serata potrebbe convivere col nel gare del Mondiale.

La nuova stagione de I soliti ignoti aveva ripreso il via lo scorso 11 settembre, con Amadeus al timone anche di questa nuova stagione dell’amatissimo show di Rai 1. Oltre al consueto appuntamento delle 20:25, I soliti ignoti va in onda anche con due versione prime time: lo speciale telethon di dicembre e il 6 gennaio, con l’estrazione della Lotteria Italia. Il gioco è semplice è quello di sempre: i concorrenti devono cercare di indovinare le identità di otto personaggi e a seconda di quante ne indovinano posso aumentare il montepremi che può raggiungere un massimo di 500.000 euro.