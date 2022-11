Sara Simeoni chi è conduttrice Circolo Mondiali

Chi è Sara Simeoni, mito dello sport italiano nello studio Rai con Il Circolo dei Mondiali per Qatar 2022.

La Rai ha l’esclusiva dei Mondiali 2022 in Qatar e dopo ogni partita serale manda in onda Il Circolo dei Mondiali, condotto da Alessandra De Stefano, affiancata volti a dir poco celebri dello sport italiano. Se da una parte c’è Jury Chechi, dall’altra scopriamo chi è Sara Simeoni, 69 anni. Nata a Rivoli Veronese il 19 aprile 1953, è oggi un’apprezzata commentatrice Rai ma in passato ha fatto la storia come atleta. La sua specialità era il salto in alto. Una carriera spettacolare, che l’ha vista conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca del 1980 (medaglia d’argento nel 1976 e nel 1984). Tra le migliori al mondo nel salto in alto, al punto da riuscire a fare la storia. Nell’anno in cui ha vinto gli Europei, nel 1978, ha infatti stabilito il record con 2,01 m d’altezza. La sua è una bacheca molto ricca, con riconoscimenti anche ai Giochi del Mediterraneo, Universiadi ed Europei indoor. Sul fronte italiano, invece, è stata campionessa per ben quattordici volte, detenendo il record per un totale di 36 anni. In vetta vi è rimasta dal 1971 al 2007, quando ha ceduto lo scettro ad Antonietta Di Martino. Un nome tanto prestigioso per lo sport italiano da risultare tra i premiati in occasione dei 100 anni del CONI. Al fianco di Alberto Tomba è stata infatti eletta Atleta del Centenario. Si è sempre tenuta lontano dalla politica, ha raccontato, rifiutando le proposte di Forlani, Prodi e anche Berlusconi. Ha però accettato quella di Alessandra Moretti. Ha preso parte alla sua lista civica durante le regionali del 2017. Nonostante sia stata la più votata nell’intera area, con 2223 voti, al suo posto è stato scelto un candidato di Vicenza con circa 400 preferenze: “La Moretti non l’ho mai più vista o sentita”. Nel 2021 c’è stato il suo grande ritorno su schermo, con la Rai che l’ha coinvolta ne Il circolo degli anelli, commentando le gare delle Olimpiadi di Tokyo.

Sara Simeoni marito

Lo sport ha avuto un ruolo determinante anche nella vita privata di Sara Simeoni. Suo marito è infatti un ex atleta a sua volta. I due si sono sposati nel 1987, dopo una lunga frequentazione e un rapporto che li ha visto impegnati anche in pista. Lui è stato infatti suo allenatore. Si tratta di Erminio Azzaro, medaglia di bronzo nel salto in alto nel 1969 ad Atene. Vi è una certa differenza in termini di bacheca tra lui e sua moglie. Lo ricordiamo infatti per il secondo posto nelle Universiadi del 1970 e il primo nella semifinale della Coppa Europa dello stesso anno. Nel corso della sua carriera da coach, ha poi avuto modo di seguire svariate campionesse, come Sara Dini. Il suo ruolo è ancora questo, mentre sua moglie è oggi impegnata come insegnante di Scienze Motorie, oltre che commentatrice televisiva delle Olimpiadi e Mondiali. Dal loro matrimonio è nato un figlio, Roberto, che ha deciso di seguire come i genitori la strada del salto in alto.